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Главная мишень Запада не на Украине: эксперт рассказал, к чему готовится Россия и зачем ей "Трилистник"
Главная мишень Запада не на Украине: эксперт рассказал, к чему готовится Россия и зачем ей "Трилистник" - 13.03.2024 Украина.ру
Главная мишень Запада не на Украине: эксперт рассказал, к чему готовится Россия и зачем ей "Трилистник"
Украина - не главная точка давления Запада на Россию. Основная борьба развернется в другой точке мира. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-13T07:01
2024-03-13T07:01
2024-03-13T07:01
новости
александр перенджиев
запад
россия
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Он добавил, что боевые действия на Украине и "другие побочные конфликты", вроде событий на Южном Кавказе или Средней Азии нужны Западу для того, чтобы оттянуть ресурсы России. Однако, уверен Перенджиев, отвлечь Москву не удастся.Эксперт уточнил, что еще до событий 2013-2014 годов Москва приняла решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные вооружения и техника, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика."А в 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Севморпути. "Арктический трилистник" - это лишь малая часть нашей большой военной инфраструктуры в этом регионе", - резюмировал Перенджиев.С тем, что Запад уделяет особое внимание арктическому региону, согласен и политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Ранее в интервью изданию Украина.ру он отметил, что в условиях глобальной нестабильности на Ближнем Востоке проливы в Красном море рискуют на несколько лет стать зоной, опасной для гражданского судоходства.Тогда большую часть нагрузки примет на себя Северный морской путь, отметил эксперт. По пока неподтвержденным данным добавил он, осваивать этот путь собираются Россия и Китай, что совершенно не устраивает коллективный Запад.Полностью интервью с Александром Перенджиевым можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20240306/1053723341.html
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новости, александр перенджиев, запад, россия, украина
Главная мишень Запада не на Украине: эксперт рассказал, к чему готовится Россия и зачем ей "Трилистник"
Украина - не главная точка давления Запада на Россию. Основная борьба развернется в другой точке мира. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Я еще задолго до СВО говорил, что украинский кризис – это не главное противостояние в мире. Основная борьба развернется за Арктику. Кто будет владеть ее ресурсами, тот и станет самым влиятельным государством в мире в сфере геоэкономики и геополитики. США и Запад это понимают", - сказал эксперт.
Он добавил, что боевые действия на Украине и "другие побочные конфликты", вроде событий на Южном Кавказе или Средней Азии нужны Западу для того, чтобы оттянуть ресурсы России. Однако, уверен Перенджиев, отвлечь Москву не удастся.
Эксперт уточнил, что еще до событий 2013-2014 годов Москва приняла решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные вооружения и техника, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика.
"А в 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Севморпути. "Арктический трилистник" - это лишь малая часть нашей большой военной инфраструктуры в этом регионе", - резюмировал Перенджиев.
С тем, что Запад уделяет особое внимание арктическому региону, согласен и политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Ранее в интервью изданию Украина.ру он отметил, что в условиях глобальной нестабильности на Ближнем Востоке проливы в Красном море рискуют на несколько лет стать зоной, опасной для гражданского судоходства.
Тогда большую часть нагрузки примет на себя Северный морской путь, отметил эксперт. По пока неподтвержденным данным добавил он, осваивать этот путь собираются Россия и Китай, что совершенно не устраивает коллективный Запад.
Полностью интервью с Александром Перенджиевым можно прочитать ЗДЕСЬ
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