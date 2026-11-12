"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру
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"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ
"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру
"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ
Логистика между правым и левым берегом Днепра нарушена, Одесса перекрыта морской блокадой. ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-12T19:32
2026-11-12T19:32
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Продолжая тему ударов по украинской инфраструктуре, эксперт перешёл от энергетики к логистике ВСУ — и объяснил, как украинские военные остаются без снабжения."Нарушена логистика между правым и левым берегом Днепра", — заявил Анпилогов. По его словам, ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паёк, потому что всё снабжение идёт с запада.Аналитик перечислил, что уже сделано для этого. "Одесса перекрыта морской блокадой. На западной Украине мы бьем по погранпереходам", — пояснил он.Отдельно Анпилогов остановился на ударах по железной дороге. По его словам, в части железнодорожного сообщения удары наносятся по локомотивам, при этом половина из них уже выведена из строя."Мы бьем по маневровому парку, чтобы нельзя было сформировать состав. И бьем по грузовым локомотивам, потому что есть разница между грузовыми и пассажирскими", — подчеркнул эксперт."Так что зима в украинских городах будет тяжелой. Киевский режим это понимает. И это не единственная его проблема", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ

19:32 12.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Логистика между правым и левым берегом Днепра нарушена, Одесса перекрыта морской блокадой. ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Продолжая тему ударов по украинской инфраструктуре, эксперт перешёл от энергетики к логистике ВСУ — и объяснил, как украинские военные остаются без снабжения.
"Нарушена логистика между правым и левым берегом Днепра", — заявил Анпилогов. По его словам, ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паёк, потому что всё снабжение идёт с запада.
Аналитик перечислил, что уже сделано для этого. "Одесса перекрыта морской блокадой. На западной Украине мы бьем по погранпереходам", — пояснил он.
Отдельно Анпилогов остановился на ударах по железной дороге. По его словам, в части железнодорожного сообщения удары наносятся по локомотивам, при этом половина из них уже выведена из строя.
"Мы бьем по маневровому парку, чтобы нельзя было сформировать состав. И бьем по грузовым локомотивам, потому что есть разница между грузовыми и пассажирскими", — подчеркнул эксперт.
"Так что зима в украинских городах будет тяжелой. Киевский режим это понимает. И это не единственная его проблема", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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