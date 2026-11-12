https://ukraina.ru/20261112/golodnyy-pak-anpilogov-obyasnil-kak-vs-rossii-lomayut-logistiku-vsu-1084451421.html

"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ

"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру

"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ

Логистика между правым и левым берегом Днепра нарушена, Одесса перекрыта морской блокадой. ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-12T19:32

2026-11-12T19:32

2026-11-12T19:32

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Продолжая тему ударов по украинской инфраструктуре, эксперт перешёл от энергетики к логистике ВСУ — и объяснил, как украинские военные остаются без снабжения."Нарушена логистика между правым и левым берегом Днепра", — заявил Анпилогов. По его словам, ВСУ с течением времени будут попадать на голодный паёк, потому что всё снабжение идёт с запада.Аналитик перечислил, что уже сделано для этого. "Одесса перекрыта морской блокадой. На западной Украине мы бьем по погранпереходам", — пояснил он.Отдельно Анпилогов остановился на ударах по железной дороге. По его словам, в части железнодорожного сообщения удары наносятся по локомотивам, при этом половина из них уже выведена из строя."Мы бьем по маневровому парку, чтобы нельзя было сформировать состав. И бьем по грузовым локомотивам, потому что есть разница между грузовыми и пассажирскими", — подчеркнул эксперт."Так что зима в украинских городах будет тяжелой. Киевский режим это понимает. И это не единственная его проблема", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.

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