https://ukraina.ru/20261112/opredelites-evrope-pora-vybirat-dialog-ili-voyna-s-rossiey-1084461329.html

"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией

"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией - 12.11.2026 Украина.ру

"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией

Переговоры по украинскому урегулированию, которые 10 и 11 ноября начались в Абу-Даби, 12 ноября продолжились в Москве. Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер из столицы ОАЭ направились в столицу России, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным

2026-11-12T19:50

2026-11-12T19:50

2026-11-12T19:50

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Как перед поездкой уточнил Кушнер, его коллега Уиткофф и он планировали обсудить с Путиным предложения, которые США согласовали с Украиной и Европой. Также Кушнер уточнил, что намерен сделать участие европейских стран в переговорном процессе одной из тем встречи с российским лидером.Возможность продления переговоров в расширенном формате – с участием представителей не только США, но и Европы - не исключил президент Финляндии Александр Стубб.В эфире телеканала CNN 12 ноября он заявил, что такая встреча может состояться в ближайшее время, но окончательное решение о ее проведении остается за президентом России Владимиром Путиным. С украинской стороны решение будет принимать Владимир Зеленский, отметил Стубб."Американцы в течение ближайших суток проведут переговоры с обеими сторонами", — сказал президент Финляндии.Именно Александр Стубб вместе с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре 27 октября звонил главе российского государства, пытаясь восстановить прямой контакт представителей Евросоюза с Кремлем. Позже он заявил немецкой прессе, что Путин в ходе телефонного разговора был "очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно".Уже во время встречи в Кремле Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон начал обсуждать с представителями Европы архитектуру безопасности на континенте. При этом Белый дом наблюдает огромное желание европейцев увидеть завершение украинского конфликта, сказал спецпосланник президента США.Путин со своей стороны отметил, что европейским странам необходимо окончательно определиться в выборе между миром и войной."Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны", – сказал российский президент.После возобновления трехсторонних переговоров об украинском урегулировании в Абу-Даби и последующей поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву окончательно становится понятным, что темой обсуждения уже перестает быть исключительно Украина с ее будущими границами и гарантиями безопасности в период после завершения конфликта.Будущая архитектура европейской безопасности выходит на первый план, но, как справедливо отметил Путин, здесь главное, чтобы сами европейцы решили, хотят ли они долгосрочного мира на континенте.Аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков в комментарии Украина.ру предложил посмотреть на ситуацию глазами самой Европы и ее ведущих стран, таких как Германия.По его словам, в ФРГ существует серьезная внутренняя проблема, вызванная тем, что европейцы оказались фактически вне мирных переговоров по Украине. Общественное мнение, которое сейчас начинает резко меняться и становится негативным по отношению к властям в целом, очень чувствительно к тому, что европейцев оставили где-то в стороне, рассказал Волков. Население винит в этом именно политиков, в первую очередь канцлера Фридриха Мерца, добавил он.С другой стороны, есть объективные показатели, которые свидетельствуют о том, что элита Германии и ее власти совершенно не настроены на реальный режим мирных переговоров, где бы всерьез учитывались те предложения, которые дает РФ, отметил политолог."Назову лишь несколько аспектов, хотя их больше. Первый из них – это назначение в Германии генеральным инспектором Бундесвера не просто ястреба, а суперястреба Кристиана Фройдинга, которого давно уже называют "украинским генералом в Бундесвере", - сказал Волков.По его словам, Фройдинг на должности главы сухопутных сил ратовал за крайне радикальную, быструю реформу армии, опять же, с целью ведения войны с Россией с наименьшими потерями для немецких подразделений, в том числе с использованием беспилотных систем. В этом немецкий генерал сошелся с бывшим главой минобороны Украины Федоровым, отметил политолог."Назначение Фройдинга – это не просто смена одного генерала другим во главе Бундесвера. Это победа одной концепции над другой, потому что его предшественник, генерал Карстен Бройер, считал, что конфликт Европы с Россией будет протекать совсем не так, как конфликт Украины с Россией. И это совпадало с представлением, которое существует в России и о котором говорил президент Путин", - указал он.Второй момент – это то, что Германия сейчас очень большие надежды возлагает на создание новых систем ПВО – недорогих ракет и беспилотников, которые могут эффективно противодействовать российским БПЛА, продолжил Волков. Также в Лейпциге втихаря готовится создание фабрики по производству очень дешевых дальнобойных ракет, напомнил он.По мнению политолога, все это не говорит о каком-либо намерении действительно стабилизировать отношения с Россией. Это все равно разговор с позиции силы, только с пониманием того, что надо потянуть время, потому что в данный момент ресурсов для конфронтации нет, сказал он.С другой стороны, на днях на немецком телевидении выступали два бывших руководителя спецслужб, продолжил Волков. Одним из них был бывший руководитель внешней разведки Герхард Шиндлер, второй - Ханс-Георг Маасен, бывший глава ведомства по охране конституции Германии.По словам Волкова, и тому и другом участнику телевизионных передач был задан вопрос по поводу переговоров и участия европейцев в этом процессе. Ведущие интересовались, насколько сейчас подходящий момент для переговоров."Шиндлера можно понять таким образом: переговоры малоперспективные, потому что Путин хочет многополярного мира – значит, будет война. Из этого ответа следует, что Европа многополярного мира не хочет. Такие люди как Шиндлер, понимают, что речь идет не просто об Украине, а о новом миропорядке. А как его устроить – пока совершенно неясно", - рассказал Волков.Как второй важный момент из телевизионного выступления Шиндлера политолог выделил его ответ на вопрос, у кого более длинное плечо в этой ситуации – у Трампа, Зеленского, у европейцев или у Путина. Шиндлер ответил, что однозначно это Путин, так как для России ситуация сейчас складывается довольно благоприятно. При этом он сказал, что президент РФ видит будущие линии разлома в Европе, которые появятся из-за Украины, так как Европа не сможет в обозримом времени выделять столько денег на поддержку Киева."Это подтверждается мнением немецкого "совета экономических мудрецов" – группы экономистов, которая каждый год дает свои рекомендации в области экономики. Они отметили некоторые позитивные стороны нынешнего развития экономики, но при этом достаточно жестко предупредили от дальнейшего кредитования, в том числе кредитования Бундесвера", - сказал Волков.Тем временем бывший глава контрразведки Маасен в эфире немецкого телевидения высказал мнение о том, что переговоры были более перспективны еще два, три или четыре года назад, чем сейчас, продолжил политолог. По словам Волкова, Маасен назвал несколько моментов, начиная со Стамбула и заканчивая Анкориджем.Сегодня позиция Москвы более выгодная и цена, которую Россия просит за переговоры и компромиссы, слишком высокая для Украины и для Европы, пересказал политолог мнение бывшего главы службы внутренней безопасности Германии."Шиндлер тоже сказал, что главный вопрос – это не то, сколько европейцы сейчас дадут танков или ракет Украине. Главный вопрос – это консолидированность вокруг этого вопроса самого европейского общества. А консолидация эта сильно проседает, поскольку сейчас и у левых, и у правых довольно большие группы, которые выступают против поддержки Украины. Эти группы набирают все больше популярности в обществе", - рассказал Волков.Европа не ограничивается одной Германией или Францией, хотя руководству этих двух стран было бы на руку заявить о том, что они не против переговоров с Россией, подчеркнул политолог. Он полагает, что Мерц не случайно заявил о том, что Владимира Путина уже пригласили на саммит G-20, пусть приезжает, а там я с ним могу переговорить."Но, если бы у Германии были какие-то реальные инициативы, канцлер Мерц сказал бы по-другому. Он сказал бы: у меня есть конкретные предложения, например, пакет договоров по ограничению ракетного вооружения, по беспилотникам, по вопросу сокращения обычных вооружений… Ни от кого из команды Мерца этих слов не звучит", - отметил Волков.При этом он считает, что РФ сейчас было бы выгодно разделить два переговорных трека – один по Украине, второй по конструкции безопасности в Европе в контексте многополярного мира.Отдельно для России имело бы смысл поговорить с Европой о безопасности на Балтике и о возможных проблемах для европейцев, в случае если они продолжат создавать препятствия для так называемого российского теневого флота, подчеркнул политолог.По его словам, европейцы принимают все более рестриктивные юридические меры с целью превратить Балтику во внутреннее море НАТО. Если России есть что-то противопоставить по этому поводу на переговорном треке, это уже было бы конкретным поводом для диалога, подытожил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20261107/krov-i-volosy-na-yakhte-prozrenie-germanii-novye-podrobnosti-terakta-na-severnykh-potokakh-1084327642.html

https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-stanet-li-ukraina-nemnogo-drugoy-formy-1084425509.html

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эксклюзив, россия, европа, украина, владимир путин, джаред кушнер, бундесвер, cnn, ес