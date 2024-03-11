https://ukraina.ru/20240311/1053813056.html

Проблемы фортификатора Зеленского: что не так с украинским аналогом "линии Суровикина"

Проблемы фортификатора Зеленского: что не так с украинским аналогом "линии Суровикина" - 11.03.2024 Украина.ру

Проблемы фортификатора Зеленского: что не так с украинским аналогом "линии Суровикина"

Украина продолжает строительство оборонительных сооружений на фронте после провала контрнаступления 2023 года. Параллельно с этим в западных СМИ растет скепсис по поводу способности Киева создать свой аналог "линии Суровикина", об которую прошлым летом сломался наступательный потенциал ВСУ

2024-03-11T12:51

2024-03-11T12:51

2024-03-11T12:51

эксклюзив

украина

оборона

кирилл тимошенко

всу

владимир зеленский

россия

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Шаткая оборонаОчередной материал на эту тему с говорящим заголовком "Вот насколько шаткой является украинская оборона" опубликовало на днях немецкое издание Der Spiegel.Журналисты отдали должное российским укреплениям, отметив, что они по-прежнему представляют собой грозную силу, а элементы этой системы до сих пор можно видеть на спутниковых снимках.В качестве примера приводится город Токмак в Запорожской области, который с марта 2022 года находится под контролем РФ. В ходе контрнаступления украинская армия так и не смогла приблизиться к этому населенному пункту, через который командование ВСУ намеревалось двинуться дальше в сторону Мелитополя и Бердянска.Как пишет Der Spiegel, Токмак окружен "почти средневековым кольцом обороны", которое пришлось бы прорывать Украине в случае наступления на этот город. На контрасте с этим, говорится в статье, выглядит расположенный чуть севернее Орехов, который контролирует Киев.Проблемы с фортификацией наблюдаются у Украины и на других направлениях. За Авдеевкой, откуда недавно отступили ВСУ, перед Часовым Яром в районе Артёмовска (Бахмута) в Донбассе система обороны "оставляет желать лучшего, и в сочетании с острой нехваткой боеприпасов и нехваткой солдат это создает опасность".Издание рассказало, что украинская армия не может обеспечить достаточного количества экскаваторов для рытья траншей и противотанковых рвов, на покупку соответствующей техники приходится организовывать сборы в социальных сетях.За неделю до публикации Der Spiegel эту же тему поднимала газета The New York Times. Там также обратили внимание на ситуацию в районе Авдеевки, где Украина продолжает терять село за селом. Украинские укрепления в этом месте американские журналисты назвали "рудиментарными", состоящими исключительно из траншей.Потерянное времяО переходе в оборону и строительстве укреплений президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале декабря прошлого года. Уже тогда это решение выглядело сомнительно."Всё будет зависеть от возможностей Украины создать долгосрочную линию фортификационных сооружений и минных полей, которые стали бы препятствием для продвижения ВС РФ вперёд. Понятно, что такая линия не делается за неделю-две, тем более на столь протяженном фронте. В любом случае Киев столкнётся с большими трудностями при реализации данного замысла Зеленского", - спрогнозировал в комментарии РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Идею Зеленского раскритиковали и на Украине.После заявления Зеленского в сети стали появляться видео с фронта, на которых украинские военные показали всю сложность воплощения приказа своего президента в жизнь. В начале декабря почва промерзла настолько, что вырыть даже небольшой окоп с помощью одних лишь лопат оказалось практически невозможно.Одна из основных особенностей "линии Зеленского" - это ее протяженность. Украинский президент объявил, что системы обороны обустроят на Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, которые граничат с Россией и Белоруссией. Очевидно, что имеющимися ресурсами в режиме цейтнота столь масштабную задачу выполнить будет не просто.Российские укрепления были возведены на одном, наиболее опасном направлении, напомнил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Попытка укрепить оборону на всех участках сразу - невыполнимая задача, считает он.Заложники "перемоги"В 2022 году российская армия не стала втягиваться в крупномасштабные сражения за Херсон, отошла на позиции на левом берегу Днепра и сосредоточилась на возведении оборонительных линий в Запорожской области. Украина в этот момент ударилась в шапкозакидательство, рекламировала свое будущее контрнаступление и про вопросы обороны не помышляла.Решение командования ВС РФ оказалось стратегически верным - наступление ВСУ захлебнулось и не имело тех результатов, на которые рассчитывали в Киеве и в западных столицах. Не в последнюю очередь это произошло из-за плотных минных полей и неординарных фортификационных решений, которые были продемонстрированы российскими специалистами.Высвободившееся время Россия потратила на укрепление армии, формирование новых соединений и наращивание мощностей собственного ВПК. Украина же оказалась заложницей собственной пропаганды - бравурные обещания и клятвы "освободить" каждый клочок земли не вязались с подготовкой к обороне, поэтому такой сценарий упрятали с глаз долой в долгий ящик.Теперь же, когда проблема обороны встала перед киевским режимом в полный рост, выяснилось, что решать эту проблему некогда, некому и уже особо не на что.Так, решением властей обустройство первой линии обороны поручили дислоцированным там воинским подразделениям, которые не имеют необходимой техники. Вторую и последующие линии за средства госбюджета будут сооружать частные подрядчики. На одно лишь Запорожское направление было выделено 34 млн долларов.Концепция обороны "на аутсорсинге", однако, почти сразу же показала свои минусы. Как сообщали местные СМИ, в начале этого года якобы было выделено 88,5 млн гривен на закупку бетонных заграждений пирамидальной формы, известных как "зубы дракона". В торгах приняли участие три фирмы, победителем стала компания "Алд инжиниринг и строительство", которая взялась выполнить эту работу за 70,2 млн гривен, однако затем тендер был отменен. Власти заявили об отсутствии финансирования и о других "уважительных причинах".Другой тендер, на постройку дотов, вообще был сорван, так как на него не нашлось претендентов.Испытывает Украина и нехватку рабочих рук. В январе в Ивано-Франковской области искали по объявлениям 300 человек, которые бы поехали в Донбасс возводить укрепления.Снова коррупцияСовпадение ли, но новости о жирных госконтрактах на постройку оборонительных рубежей совпали с назначением в Минобороны Украины экс-замглавы Офиса президента (ОП) Кирилла Тимошенко. По официальной информации, бывший пиарщик и продюсер будет в ранге советника министра Рустема Умерова заниматься вопросами медиа и коммуникаций.В бытность замглавы ОП Тимошенко курировал ныне подзабытую программу Зеленского "Большое строительство", направленную на обновление дорог, жилого фонда и инфраструктурных объектов. Программа эта неоднократно попадала в коррупционные скандалы, когда вместо строек выделенные бюджетные средства разворовывались и оседали в карманах чиновников и связанных с ними бизнесменов. Тимошенко тогда называли главным бенефициаром всей этой истории.В 2022 году он подал в отставку после того, как его уличили в использовании в личных поездках внедорожника Chevrolet Tahoe, который был передан Украине в том же году корпорацией General Motors для вывоза гражданского населения и прочих гуманитарных нужд.По мнению Алексея Стаценко, скандального чиновника снова посадили курировать стройку, на этот раз в прифронтовой полосе.По его словам, на Украине усиливается разброд и шатание. И для России это хорошо.

https://ukraina.ru/20240311/1053804916.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, оборона, кирилл тимошенко, всу, владимир зеленский, россия