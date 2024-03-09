https://ukraina.ru/20240309/1053782737.html

Украина стала Южным Вьетнамом. Украинские эксперты о патриотах из Ванкувера и дипломате-чистильщике

Украина стала Южным Вьетнамом. Украинские эксперты о патриотах из Ванкувера и дипломате-чистильщике - 09.03.2024 Украина.ру

Украина стала Южным Вьетнамом. Украинские эксперты о патриотах из Ванкувера и дипломате-чистильщике

На Украине думают над тем, почему Россия бережет Зеленского, как будет курировать украинское направление дипломат-"чистильщик" и сможет ли Запад отказаться от рыночных методов ради подготовки к большой войне с Россией.

2024-03-09T06:39

2024-03-09T06:39

2024-03-09T06:39

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запад

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кость бондаренко

владимир зеленский

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Прежде всего обсуждают удар ВС РФ по Одессе во время пребывания там Зеленского и премьер-министра Греции Кариакоса Мицотакиса. Как отметил известный украинский политолог Кость Бондаренко, этот удар можно считать первым сигналом того, что война переходит на другой этап.По его словам, существуют негласные каналы коммуникации, по которым согласовываются те или иные элементы безопасности первых лиц. Теперь эти канала, возможно, не действуют, предположил политолог в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ)."Я думаю, это было сказано Зеленскому в Эр-Рияде, это он поехал обсуждать с представителями ЕС и США в Тиране. Его предупредили: "Вот, есть российский план перемирия, заморозки конфликта. Если вы не согласны, мы тогда ликвидируем каналы коммуникации… это значит, что мы никому не гарантируем безопасность — ни Зеленскому, ни Байдену, ни Джонсону, ни Сунаку, никому, кто бы ни приехал (на Украину — Ред.)", - изложил Бондаренко свою гипотезу.Он добавил, что ударом по Одессе (причем били русские вовсе не по кортежу Зеленского, а по конкретным объектам в порту, по месту подготовки к применению морских беспилотников) "впервые было продемонстрировано, что негласное правило, которое существовало с момента начала войны, больше не действует".Политолог также назвал тревожным звонком для Украины тот факт, что вместо уходящей в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд курировать украинское направление будет профессиональный разведчик и дипломат-"чистильщик" Джон Басс.Бондаренко напомнил о некоторых деталях биографии нового куратора и определил его как "спеца по заметанию следов американских в тех или иных странах, откуда США собираются уходить". По словам эксперта, в связи назначением Басса на украинское направление "сразу возникает очень недоброе предчувствие".Относительно удара по Одессе сам Зеленский высказался несколько путано — дескать, им (русским) все равно, куда бить. Сообщил о жертвах, но сказал, что всех деталей не знает. Как отмечает оппозиционный телеграм-канал ЗеРада, Зеленский в этом обращении стремился выглядеть жертвой покушения, но есть странности: если лично он был целью, если прилет был совсем рядом, то - "почему глава государства не знает деталей?".По мнению авторов канала, на самом деле никакого покушения не было - "РФ по-прежнему не бьет по политическому руководству, а Зеленского прямо-таки бережет".Тем временем ВСУ планируют в этом году "контрударные действия" (так другими словами обозначили новое планируемое контрнаступление). Об этом в эфире единого телемарафона сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. По его словам, необходимо добиться стабилизации линии фронта, кроме того, нужно провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, "чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия".Украинские СМИ давно пишут о нехватке боеприпасов как одной из причин отступления ВСУ. По всей видимости, при подготовке "контрудара" украинское руководство рассчитывает получить боеприпасы от западных партнеров. Но тут все не так просто.Для ведения большой войны Запад должен отойти от принципов рынка, считает покинувший страну экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ экстремистом). По его словам, американский 155-мм снаряд в 2022 году стоил 1600 долларов, сейчас стоит 8400 долларов — и "снарядов больше не стало, ну, стало чуть-чуть, 10 процентов"."Никакие рыночные методы для большой войны не годятся. А теперь заставьте Запад отказаться от рыночных методов", - сказал Арестович в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега".При этом он отметил, что Россия в организации ВПК сейчас использует модель американцев периода Второй мировой — "предприятия частные, государство дает кредиты, оно производит, отдает продукцию армии, читай государству, выплачивает кредиты, повысило даже зарплату рабочим...". А поскольку средства запрещено вывозить из страны, инфляция растет медленно.Он напомнил, что Украина в ходе реализации дорожного проекта перед войной такого запрета на вывоз прибыли из страны не вводила, в результате "образовалась грандиозная дыра там, где должно было быть грандиозное достижение".Арестович также предположил, что Китай и Иран в любом случае не позволят Западу одолеть Москву - "глобальный Юг не бросит матушку-Россию, с которой они давно в союзе". Главная цель их политики — "посрамить Запад перенести центр развития человеческой цивилизации, экономический центр - на Восток", заявил эксперт.Арестович отметил, что Киеву не стоит всецело уповать на помощь и верность Запада. Он рассказал о своей встрече с американскими коллегами, с которыми обсуждал ситуацию и у которых спросил: "Хотите сказать, что мы — Южный Вьетнам?". И услышал в ответ: "А вы с самого начала об этом не догадывались?".Что до положения дел в ВСУ, то, по словам экс-советника ОП, в разных подразделениях от 30 до 70 процентов отказников - "люди не понимают, за что они воюют и не хотят воевать в таких условиях". А те патриоты, которые в соцсетях призывают дойти до Владивостока, они пишут в основном из Ванкувера.

https://ukraina.ru/20240308/1053780323.html

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россия, запад, украина, кость бондаренко, владимир зеленский, алексей арестович, вооруженные силы украины, ес, впк, эксклюзив