https://ukraina.ru/20240307/1053766174.html

О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев

О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев - 07.03.2024 Украина.ру

О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия... Украина.ру, 07.03.2024

2024-03-07T14:03

2024-03-07T14:03

2024-03-07T14:03

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россия

украина

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дональд трамп

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джо байден

вооруженные силы украины

ес

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия отказалась от использования танка "Армата" в зоне СВО, проанализировал эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы и готовность ВС РФ к возможному вводу войск НАТО на Украину и спрогнозировал ответные действия России в случае такого варианта развития событий, а также рассказал о том, чем Трамп отличается от Байдена: 00:26 - О танке "Армата" и другой военной технике, которой обладает Россия на данном этапе; 03:12 - Почему Россия не боится использовать на поле боя танки Т-90, а танки "Армата" она решила припрятать? 04:10 - Насколько активно ВС РФ сейчас используют боевую машину поддержки танков "Терминатор"? 09:00 - Об эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Действительно ли противник научился перенастраивать частоты, а российские комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам? 13:02 - Как действовать России, если США передадут Украине ракеты "Томагавк"? 16:00 - О "тришкином кафтане" ВСУ; 23:07 - Когда станет понятно, что Киев бросил в бой уже все свои резервы? 24:26 - Готова ли Россия к вводу войск НАТО на Украину? Каким может быть ответ ВС РФ в таком случае? 28:25 - Чем Трамп отличается от Байдена? *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России

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