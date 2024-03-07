О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев - 07.03.2024 Украина.ру
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О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев - 07.03.2024 Украина.ру
О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия... Украина.ру, 07.03.2024
2024-03-07T14:03
2024-03-07T14:03
видео
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир евсеев
нато
джо байден
вооруженные силы украины
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия отказалась от использования танка "Армата" в зоне СВО, проанализировал эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы и готовность ВС РФ к возможному вводу войск НАТО на Украину и спрогнозировал ответные действия России в случае такого варианта развития событий, а также рассказал о том, чем Трамп отличается от Байдена: 00:26 - О танке "Армата" и другой военной технике, которой обладает Россия на данном этапе; 03:12 - Почему Россия не боится использовать на поле боя танки Т-90, а танки "Армата" она решила припрятать? 04:10 - Насколько активно ВС РФ сейчас используют боевую машину поддержки танков "Терминатор"? 09:00 - Об эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Действительно ли противник научился перенастраивать частоты, а российские комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам? 13:02 - Как действовать России, если США передадут Украине ракеты "Томагавк"? 16:00 - О "тришкином кафтане" ВСУ; 23:07 - Когда станет понятно, что Киев бросил в бой уже все свои резервы? 24:26 - Готова ли Россия к вводу войск НАТО на Украину? Каким может быть ответ ВС РФ в таком случае? 28:25 - Чем Трамп отличается от Байдена? *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир евсеев, нато, джо байден, вооруженные силы украины, ес, т-90 "владимир", война, всу, флот, армия, эммануэль макрон, рэб, танки, оружие, авдеевка, артемовск, днепр, днепропетровск, запорожье, франция, финляндия, харьков, выборы, европа, евросоюз, саммит, александр сырский, владимир зеленский, техника, военная техника, видео
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О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев

14:03 07.03.2024
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия отказалась от использования танка "Армата" в зоне СВО, проанализировал эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы и готовность ВС РФ к возможному вводу войск НАТО на Украину и спрогнозировал ответные действия России в случае такого варианта развития событий, а также рассказал о том, чем Трамп отличается от Байдена:
00:26 - О танке "Армата" и другой военной технике, которой обладает Россия на данном этапе;
03:12 - Почему Россия не боится использовать на поле боя танки Т-90, а танки "Армата" она решила припрятать?
04:10 - Насколько активно ВС РФ сейчас используют боевую машину поддержки танков "Терминатор"?
09:00 - Об эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Действительно ли противник научился перенастраивать частоты, а российские комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам?
13:02 - Как действовать России, если США передадут Украине ракеты "Томагавк"?
16:00 - О "тришкином кафтане" ВСУ;
23:07 - Когда станет понятно, что Киев бросил в бой уже все свои резервы?
24:26 - Готова ли Россия к вводу войск НАТО на Украину? Каким может быть ответ ВС РФ в таком случае?
28:25 - Чем Трамп отличается от Байдена?
*В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЕвсеевНАТОДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕСТ-90 "Владимир"войнаВСУфлотАрмияЭммануэль МакронРЭБтанкиоружиеАвдеевкаАртемовскДнепрДнепропетровскЗапорожьеФранцияФинляндияХарьковвыборыЕвропаЕвросоюзсаммитАлександр СырскийВладимир Зеленскийтехникавоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
14:03О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
13:39Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
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10:56"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
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