О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия отказалась от использования танка "Армата" в зоне СВО, проанализировал эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы и готовность ВС РФ к возможному вводу войск НАТО на Украину и спрогнозировал ответные действия России в случае такого варианта развития событий, а также рассказал о том, чем Трамп отличается от Байдена:
00:26 - О танке "Армата" и другой военной технике, которой обладает Россия на данном этапе;
03:12 - Почему Россия не боится использовать на поле боя танки Т-90, а танки "Армата" она решила припрятать?
04:10 - Насколько активно ВС РФ сейчас используют боевую машину поддержки танков "Терминатор"?
09:00 - Об эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Действительно ли противник научился перенастраивать частоты, а российские комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам?
13:02 - Как действовать России, если США передадут Украине ракеты "Томагавк"?
16:00 - О "тришкином кафтане" ВСУ;
23:07 - Когда станет понятно, что Киев бросил в бой уже все свои резервы?
24:26 - Готова ли Россия к вводу войск НАТО на Украину? Каким может быть ответ ВС РФ в таком случае?
28:25 - Чем Трамп отличается от Байдена?
03:12 - Почему Россия не боится использовать на поле боя танки Т-90, а танки "Армата" она решила припрятать?
04:10 - Насколько активно ВС РФ сейчас используют боевую машину поддержки танков "Терминатор"?
09:00 - Об эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Действительно ли противник научился перенастраивать частоты, а российские комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам?
13:02 - Как действовать России, если США передадут Украине ракеты "Томагавк"?
16:00 - О "тришкином кафтане" ВСУ;
23:07 - Когда станет понятно, что Киев бросил в бой уже все свои резервы?
24:26 - Готова ли Россия к вводу войск НАТО на Украину? Каким может быть ответ ВС РФ в таком случае?
28:25 - Чем Трамп отличается от Байдена?
*В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России