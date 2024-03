https://ukraina.ru/20240307/1053762801.html

Уличные бои в Работино, провал укрепработ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 марта

Уличные бои в Работино, провал укрепработ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 марта - 07.03.2024

Уличные бои в Работино, провал укрепработ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 марта

Стало известно об уличных боях в центре Работино. Американские СМИ сообщили о провале работ ВСУ по подготовке укреплений. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

В селе Работино на запорожской линии фронта идут тяжёлые уличные бои, рассказал РИА "Новости" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."В Работино идут тяжёлые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры", - отметил Рогов.По его словам, украинское командование продолжает переброску сил на этот участок фронта, в том числе тяжёлой техники, стараясь превзойти численностью российские подразделения."Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села. Потери противника за минувшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронированные машины", - отметил Рогов.Ранее, 29 февраля, Минобороны России сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.Позднее, Минобороны РФ неоднократно сообщало о поражении украинских подразделений в Работино.Провал укрепработКампания Украины по строительству укреплений не дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами, сообщило издание The Wall Street Journal."В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему. <...> Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше на запад могут служить естественными препятствиями для Киева, которые защитят", - указывалось в публикации.При этом издание отметило роль освобождения Авдеевки для хода боевых действий.Украинские военные, по информации The Wall Street Journal, накаливают боеприпасы и ищут возможности для удара с ходу. При этом очень часто военные вместо боевых действий копают окопы."Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении. - Ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи заключается в том, что одной только живой силы недостаточно", - писало издание.Ранее американские СМИ уже критиковали то, как Украина подготовила оборонительные линии. Так, 2 марта издание The New York Times выпустило статью с заголовком "Удивительно слабая украинская оборона помогает россиянам продвигаться вперёд".На основании спутниковых снимков компании Planet Labs издание сообщило, что "территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, занимают редкие, рудиментарные линии окопов", которым "не хватает многих дополнительных укреплений, которые могли бы помочь замедлить российские танки и защитить основные дороги и важную местность"."Американские официальные лица в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонительные рубежи на ранней стадии или недостаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки", - указывалось в публикации.При этом украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны."Но украинская оборона за пределами Авдеевки представляет собой рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехоты, чтобы добраться до огневых позиций, расположенных ближе всего к врагу, но не более", - писало издание.В свою очередь, российские укрепления возле села Вербовое, которое Украина пыталась отбить этой осенью, "демонстрируют совсем другую картину"."В отличие от плохо укреплённых сел, которые российские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточно широкой, чтобы задержать наступающие танки и бронемашины, далее идет сетка цементных препятствий, известных как "зубы дракона", которые также используются для остановки транспортных средств, и, наконец, широкая траншея для пехоты. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видно многослойную российскую оборону к западу от Вербового, а на окружающих полях - тысячи воронок от снарядов", - указывалось в публикации.Одной из причин провала укрепработ назывались завышенные ожидания украинских чиновников от наступления, а также нежелание осознавать, что на некоторых участках фронта ВСУ нужно готовиться не к наступлению, а к обороне.В то же время пресс-служба Генштаба ВСУ 4 марта в соцсетях опубликовала фотографии укреплений, которые ВСУ создают на донецком направлении. Отмечалось, что траншеи делаются глубиной 2 м, шириной 1 м, а кроме того, насыпается полуметровый бруствер. В строительстве использовался геотекстиль, сетка и доски.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на Горловском — 24 обстрела, выпустив 114 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 19 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 5; Кардашинка — 3; Новая Маячка — 3; Обрывка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по территории этого региона России."В Белгородском районе над селом Бессоновка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, в селе Солнцевка сбито 3 дрона-камикадзе. Обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – повреждена крыша в складском помещении", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами был подавлен дрон-камикадзе с последующей детонацией. Обошлось без последствий.Также в Грайворонском городском округе на окраине села Козинка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в Козинке после миномётного обстрела от 5 марта различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы."В Краснояружском районе под обстрел попала окраина посёлка Поповка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два инфраструктурных объекта. После согласования с Минобороны РФ аварийные службы приступят к восстановительным работам. В Шебекинском городском округе из гранатомёта обстреляли поселок Красное – зафиксировано 95 гранатомётных выстрелов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

