https://ukraina.ru/20240306/1053720777.html
"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться - 06.03.2024 Украина.ру
"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
Все, что сегодня происходит на Украине — это пиар-акция: в Офисе Зеленского только создают видимость, того, что при новом главкоме ВСУ Сырском все изменится, но на самом деле будет только хуже. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
2024-03-06T05:05
2024-03-06T05:05
2024-03-06T05:05
авдеевка
украина
запад
александр сырский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/30/1033093019_0:0:7048:3966_1920x0_80_0_0_a2a36fbd3609c75521ec2cb48ba5d206.jpg
То, что Авдеевка недавно перешла под контроль российских войск, еще одно доказательство того, что Сырский не справляется с задачами.“Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Бахмуте и как нам было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали”, - отметил эксперт.Дабы отвлечь пристальное внимание Запада от провалов ВСУ на фронте, новоиспеченный главком ВСУ решил действовать по-своему. Однако первый блин у Сырского вышел комом, неудачная высадка морского спецназа на Тендровскй косе тому подтверждение, утверждает обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко.“Он будет пытаться реализовать данную операцию вновь и вновь. Тем более, что, ССО не раз демонстрировали готовность к повторению безумных самоубийственных мероприятий. С одной стороны, это постоянное напряжение на Юге нам неприятно. С другой, если заранее знаешь, где, с какой целью и какими примерно силами противник будет проводить свои операции (районов вроде Тендровской косы, удобных для планируемых действий ССО ВСУ не так много), его можно регулярно ловить и уничтожать, также задействуя относительно немного сил, ассиметрично отвечая на ассиметричный ответ”, - отмечает Ищенко.Однако всю ответственность за потерю контроля над рядом населённых пунктов вокруг Донецка Сырский возложил на командиров бригад. Он напрямую указал, что "комбриги на восточном фронте не умею принимать адекватные и взвешенные решения для сохранения позиций и личного состава ВСУ".Что заставит противника распылять силы и какие “шахматы” ждут ВСУ, вы можете узнать в полном тексте интервью на Украина.ру
авдеевка
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/30/1033093019_783:0:7048:4699_1920x0_80_0_0_4fea64ea0d16fed3eb0d32beaa2f9ad2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, украина, запад, александр сырский, вооруженные силы украины
"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
Все, что сегодня происходит на Украине — это пиар-акция: в Офисе Зеленского только создают видимость, того, что при новом главкоме ВСУ Сырском все изменится, но на самом деле будет только хуже. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
То, что Авдеевка недавно перешла под контроль российских войск, еще одно доказательство того, что Сырский не справляется с задачами.
“Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Бахмуте и как нам было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали”, - отметил эксперт.
Дабы отвлечь пристальное внимание Запада от провалов ВСУ на фронте, новоиспеченный главком ВСУ решил действовать по-своему. Однако первый блин у Сырского вышел комом, неудачная высадка морского спецназа на Тендровскй косе тому подтверждение, утверждает обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко.
“Он будет пытаться реализовать данную операцию вновь и вновь. Тем более, что, ССО не раз демонстрировали готовность к повторению безумных самоубийственных мероприятий. С одной стороны, это постоянное напряжение на Юге нам неприятно. С другой, если заранее знаешь, где, с какой целью и какими примерно силами противник будет проводить свои операции (районов вроде Тендровской косы, удобных для планируемых действий ССО ВСУ не так много), его можно регулярно ловить и уничтожать, также задействуя относительно немного сил, ассиметрично отвечая на ассиметричный ответ”, - отмечает Ищенко.
Однако всю ответственность за потерю контроля над рядом населённых пунктов вокруг Донецка Сырский возложил на командиров бригад. Он напрямую указал, что "комбриги на восточном фронте не умею принимать адекватные и взвешенные решения для сохранения позиций и личного состава ВСУ".
Что заставит противника распылять силы и какие “шахматы” ждут ВСУ, вы можете узнать в полном тексте интервью на Украина.ру