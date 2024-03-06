https://ukraina.ru/20240306/1053720777.html

"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться

"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться - 06.03.2024 Украина.ру

"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться

Все, что сегодня происходит на Украине — это пиар-акция: в Офисе Зеленского только создают видимость, того, что при новом главкоме ВСУ Сырском все изменится, но на самом деле будет только хуже. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.

2024-03-06T05:05

2024-03-06T05:05

2024-03-06T05:05

авдеевка

украина

запад

александр сырский

вооруженные силы украины

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То, что Авдеевка недавно перешла под контроль российских войск, еще одно доказательство того, что Сырский не справляется с задачами.“Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Бахмуте и как нам было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали”, - отметил эксперт.Дабы отвлечь пристальное внимание Запада от провалов ВСУ на фронте, новоиспеченный главком ВСУ решил действовать по-своему. Однако первый блин у Сырского вышел комом, неудачная высадка морского спецназа на Тендровскй косе тому подтверждение, утверждает обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко.“Он будет пытаться реализовать данную операцию вновь и вновь. Тем более, что, ССО не раз демонстрировали готовность к повторению безумных самоубийственных мероприятий. С одной стороны, это постоянное напряжение на Юге нам неприятно. С другой, если заранее знаешь, где, с какой целью и какими примерно силами противник будет проводить свои операции (районов вроде Тендровской косы, удобных для планируемых действий ССО ВСУ не так много), его можно регулярно ловить и уничтожать, также задействуя относительно немного сил, ассиметрично отвечая на ассиметричный ответ”, - отмечает Ищенко.Однако всю ответственность за потерю контроля над рядом населённых пунктов вокруг Донецка Сырский возложил на командиров бригад. Он напрямую указал, что "комбриги на восточном фронте не умею принимать адекватные и взвешенные решения для сохранения позиций и личного состава ВСУ".Что заставит противника распылять силы и какие “шахматы” ждут ВСУ, вы можете узнать в полном тексте интервью на Украина.ру

авдеевка

украина

запад

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авдеевка, украина, запад, александр сырский, вооруженные силы украины