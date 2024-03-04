https://ukraina.ru/20240304/1053696079.html

Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы Киева

Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы Киева - 04.03.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы Киева

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.

2024-03-04T16:54

2024-03-04T16:54

2024-03-04T17:21

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После поражения под Авдеевкой командование ВСУ попадет в ситуацию цугцванга и будет вынуждено перебрасывать резервы с одного направления на другое, оголяя участки фронта, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.- Роман, грядет очищение ВСУ от офицеров, лояльных бывшему главкому Залужному? Или в среднем командном звене ВСУ действительно кадровые проблемы, и нам придется сражаться с более умелыми командирами, если Сырский воплотит в жизнь свое намерение?- Действительно, у Залужного очень большой авторитет, который подогревается рядом спикеров, и командование лояльно ему. Я не считаю, что были промахи и просчеты тактического и оперативного характера со стороны ВСУ. Причины их поражения объективны. Наши войска надавили, и результат закономерен. Ни Сырский, ни кто-либо другой в ВСУ не смогли бы его изменить.Но есть еще один вариант, и он, скорее всего, самый главный. Выданный Сырскому карт-бланш — это пиар-акция. Все, что делается на Украине — это пиар-акция. Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Бахмуте и как нам было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали. Сейчас задача руководства Украины — создать видимость, что при Сырском все изменится, но на самом деле будет только хуже. Да, нужно выдвигать боевых командиров, это нас тоже касается, но когда во время нашего продвижения начнут снимать всех офицеров Залужного, нам это будет на руку.- Тем временем Washington Post пишет, что проблема с удержанием Авдеевки связана с лучшей вооруженностью россиян. Кроме того, по версии журналистов издания, российские войска превосходят по численности украинские, но ВСУ "ждут поставок западного оружия". Чем еще запад может помочь ВСУ, когда те же "Абрамсы" горят под Авдеевкой?- Накануне бегства ВСУ из Авдеевки на нашей стороне был случай, который, как писал фон Клаузевиц, играет очень важную роль на войне. Три дня был туман, и FPV-дроны почти не летали. И за три дня наши сделали огромное количество работы. Грамотные командиры Центрального военного округа воспользовались этим случаем. И сделали это идеально.Преимущество в FPV у ВСУ было всегда, говорить о том, что российская армия взяла Авдеевку за счет мощнейшего превосходства в людях и вооружениях, нельзя. Это кривое оправдание для тех, кто не понимает ситуацию на фронте.- Другое западное издание New York Times пишет об "удивительно слабой" обороне Украины к западу от Авдеевки. Якобы противотанковых укреплений там нет, а оборонительные линии состоят только из земляных укрытий. Есть ли время у ВСУ улучшить свои оборонительные позиции?- К строительству "линии Суровикина" в Запорожской области подключились все регионы страны, компании, которые могли выпускать бетонные тетраэдры. Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у них нет.Построить линию обороны они могут глубоко в тылу, чтобы попытаться не пустить нас за Днепр, а для этого придется слить еще километров 100 территории от нынешней линии боевого соприкосновения. Но я не уверен, что у них хватит на это ресурсов, которые сейчас тратятся на вооружение. Кого они погонят копать окопы? Женщин? У них кончаются люди. В лучшем случае они смогут набрать по мобилизации 300 тысяч. Но мы готовы воевать еще год, и эти 300 тысяч сточатся очень легко. Поэтому сейчас и пошли разговоры о введении контингента НАТО на Украину.- Если вернуться к ситуации под Авдеевкой, то, как утверждает командование ВСУ, войскам киевского режима якобы удалось зацепиться на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское, где находятся пруды и небольшие речки. Удастся ли ВСУ выстроить оборону, опираясь на естественные преграды?- Вопрос в том, надо ли нам наступать дальше на этом направлении. Мы оставим серую зону в районе этих водных препятствий и дальше не пойдем. Будут удары по другим направлениям. Надо забрать Купянск, а до реки Оскол еще идти и идти. Достаточно возможностей, чтобы атаковать и на направлениях ближе к морю.Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Огромный участок линии соприкосновения тянется и по границам Белгородской, Курской, Брянской областей. Там огромный простор для действий. Наши стратеги могут принять решение и ломануть Сумскую область, это разорвет фронт. Если мы начнем боевые действия там, это будет тот самый Второй фронт, открытия которого так ждали в Великую отечественную войну.Это заставит противника распылять силы. Командование ВСУ попадет в ситуацию цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции – ред.) и будет вынуждено перебрасывать резервы с одного направления на другое, оголяя участки фронта.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html

https://ukraina.ru/20240304/1053690039.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, сумская область, херсонская область, запорожская область, дроны