https://ukraina.ru/20240305/1053710618.html

Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди

Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди - 05.03.2024 Украина.ру

Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди

Писатель Владимир Видеманн о том, стоит ли серьезно относится к заявлению президента Франции и разговорам немецких офицеров о возможности уничтожения Крымского моста

2024-03-05T14:53

2024-03-05T14:53

2024-03-05T15:05

интервью

дональд трамп

эммануэль макрон

карл iii

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102755/90/1027559086_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_8b3a4dc2da2beb44cf1ea7b3c449d190.jpg

- Владимир, мы помним, что у Макрона есть идея создания европейских вооруженных сил, которую он время от времени публично озвучивает. По идее, такая армия должна заменить НАТО. Идею Макрона воспринимают без энтузиазма. Мол, есть же НАТО, зачем нам еще одна структура. Можно ли в таком случае говорить, что его высказывание о возможности ввода на Украину военного контингента европейских стран нужно понимать именно в контексте этой его идеи? Мол, раз Америка не готова помогать Украине, то ей поможем мы, европейцы.- Я напомню высказывание Макрона о том, что мозг НАТО умер. Это еще до всех этих конфликтов было. Теперь похоже на то, что Макрон решил сам этим мозгом НАТО стать, используя момент. Если уж мозг НАТО снова оживает, то только через Макрона, через французскую идею. Это шутка.Макрон, с одной стороны, сказал, что это не просто слова на ветер, а что это его заявление тщательно обдумано, взвешено, прошло критическую обработку, и что, на самом деле, это серьезно. Когда у него спросили, а что конкретно он хочет предпринять – он отказался отвечать.С другой стороны, известна позиция Макрона, который называет французскую внешнюю политику амбивалентной – двусмысленной. "Мы сохраняем стратегическую двусмысленность".Это напоминает тезис постмодерзнизма о двойном кодировании: есть нечто. Тот, кто знает и понимает – тот поймет, тот, кто не понимает – ну так это его проблемы.Плюс есть разговоры на тему: французские войска - это натовские или не натовские войска? Может быть, Макрону придет в голову, послать французов разминировать что-нибудь на Украине. Это же гуманная цель? – Гуманная.Это все входит в концепцию двусмысленности, и, видимо, в условиях некоторой неразберихи в штабах – лебедь, рак и щука – мы видим, что такая идея реализуется во многих отношениях.Макрон решил взять на себя роль мозга НАТО, по крайней мере, в Европе, и показать, что он сильный парень, что он это не то, что Шольц – "обиженная ливерная колбаса", который сейчас пребывает в полной панике по поводу разговоров немецких офицеров о Taurus и о том, можно ли ими уничтожить Крымский мост.Плюс тут, конечно, нужно еще понимать, что Макрон до того, как стал президентом, был инвестиционным банкиром, чуть ли не ротшильдовским. Поэтому у него картина мира совсем не такая как у электората или рядовых чиновников. Он инсайдер каких-то более глобальных планов.В этом отношении Макрон двигает свою линию, показывая себя сильным политиком.- Все-таки насколько к заявлению Макрона можно относиться серьезно: может ли Франция или НАТО в будущем действительно послать войска на Украину?- Сейчас сложилась ситуация стратегической неопределенности. В этом смысле позиция Макрона позволяет, с одной стороны, показать, что НАТО сильно, оно обрело мозг, мы пребываем в полной боевой готовности, и у нас есть сильные резервы в Европе.С другой же стороны, если что-то пойдет не так, и если что-то пойдет в другую сторону, то Макрон всегда может сказать: "Ну, а что вы думали, что я имел в виду? Я просто хотел предложить послать на Украину военных врачей…".Поэтому тут, скорей всего, подготовка общественности к любому повороту событий – без причинения ущерба имиджу Макрона или ведущих политиков. То есть, идет двойная игра, либо стратегическая неопределенность. Но существует ли эта стратегическая неопределенность в самих центрах принятия решения? По всей видимости, какого-то однозначного четкого решения еще не принято.На Западе есть ястребы, есть голуби, есть борьба интересов, плюс борьба финансовых китов – это тоже нельзя сбрасывать со счетов, а финансовые киты – они же международные.Тут можно вспомнить историю Второй Мировой войны, когда, несмотря на то, что шла тотальная битва добра со злом, тем не менее, лидеры капиталистических государств (Советский Союз здесь выносится за скобки) – Германии, Италии, США, Великобритании и другие – собирались в Женеве для того, чтобы согласовать именно планы финансистов.Мы помним, что после Второй Мировой войны была произведена денацификация, но деприватизации произведено не было, и все, кто заработал на этих делах, остались при своих, включая немецких промышленников.В условиях глобального конфликта мы не знаем, о чем думают хозяева денег, и как они согласуют между собой те или иные финансовые вопросы, и в каких форматах, в каких параметрах.Видимо, на таких встречах решаются какие-то ключевые вопросы, а уже политики, как управляющие менеджеры, озвучивают какие-то вещи. Вряд ли они лично принимают решения, без консультации с крупными китами.- Что стоит за сливом разговора высших немецких офицеров? Германия поставит ракеты Taurus или нет? Шольц не хотел давать танки "Леопард", а потом взял и поставил их. Не может сейчас произойти подобной ситуации? Не будет давать, а потом возьмет, и даст.- В наше время вообще сложно отличить слив от вброса. Может быть, так и так. Сейчас канцлер обещает разобраться в этой истории, потому что это удар по нему, по его авторитету. Ведь общественное мнение в Германии достаточно антивоенное, немцы не хотят конфликта с Россией по многим позициям – и по политическим, и по экономическим, и т.д.Конечно, Шольц находится под ударом. Даже есть такое мнение, что это была чуть ли не попытка офицерского заговора, попытка сбросить Шольца и поставить во главу системы более решительного министра обороны Писториуса.Идет разбирательство. Что там на самом деле? По факту, с одной стороны, это частный разговор офицеров, они же все-таки не артисты, которые читают свои роли – они разговаривали, трепались, и, между делом, вставляли такие фразы: "А давай представим, что мы нанесем удар". – "А как"? – "Чисто технически".Для военных любой страны дай только повод поговорить, обсудить вещи, военные технологии, возможности. Это ж святое.Конечно, многие натовские, в том числе и немецкие офицеры, хотели бы поражения России, они хотели бы продвижения на Восток, но… насколько это соответствует мнению официального Берлина. Тут тоже я бы особенно не велся – еще все под вопросом.Кроме того, мы понимаем, что тот же Берлин еще более зависит от Вашингтона, чем Париж, поэтому тут тоже не все так просто, тут тоже мы видим эту стратегию неопределенности.Может, хотят посмотреть, как все это будет действовать – типа некий тест. Если что, Шольца можно слить, он и так не очень ценная фигура для Запада. Он бывший левый, можно сказать "левак". Он выступал против НАТО, против американского присутствия в Европе, он раздавал радикальные левые листовки, которые критиковали мировой капитализм и т.д.Поэтому Шольц сам по себе – это не та фигура, за которую будут держаться. Другое дело, Писториус.Я бы все же не переоценивал разговор этих офицеров, потому что это может быть не просто утечка – это может быть, и вброс для подогрева общественных настроений, для тестирования, посмотреть – забросили, и смотрим, как общественность реагирует, за она или против?Запад - это очень технологическая система. Там много аналитических центров. Мы знаем западную микроэлектронику, она же тоже не с неба упала. Это очень технологическая система. Эти современные технологии отрабатываются на всех уровнях. Может быть, искусственный интеллект что-то планирует и совершает какие-то операции.В этом смысле все нужно принимать во внимание, но резких выводов, конечно, не делать.- В Британии создана какая-то комиссия для подготовки возможных похорон Карла III. Неужели у Его Величества все так плохо?- Газеты пишут, что у Карла III рак, он в тяжелом состоянии, и плюс параллельно жена наследника, принца Уильяма, Кейт – у нее тоже была операция на брюшной полости, какие-то сложности и проблемы, и про ее состояние тоже особенно ничего не известно.Надо понимать, что королевская семья – это тема номер один для британских газет и для среднего класса. Все интересуются, что же там происходит.Соответственно, всякие радикальные тезисы тоже постоянно озвучиваются – рак, будет ли новый король, будет ли новое платье королевы.Насколько это все серьезно – сказать сложно, но в любом случае, учитывая возраст короля, ему уже за 70 – вряд ли англичане хотят видеть второго Байдена, который будет путать имена и забывать самого себя.Поэтому да, есть молодой наследник, проблем с наследством, как с американскими президентами, не существует. Поэтому, видимо, общественное мнение сосредоточили сейчас на теме британской монархии.Единственное, что может поменяться, если все-таки молодой принц займет трон, то это состав Звездной палаты, где заседают советники. Она станет более молодой, более динамичной, но в какую сторону, это другой вопрос.Сейчас у власти престарелый король, ему ничего нового не хочется, у него и так все в шоколаде, ему рисковать не надо. Как говорил немецкий канцлер Аденауэр: "Никаких экспериментов. Нам эксперименты не нужны". Королю тоже экспериментов не надо.А будет молодой король – возможны какие-то подвижки. Новая команда, новое поколение придет к власти.Как они распорядятся всем этим, своими полномочиями – вопрос сложный, учитывая очень критически настроенную молодежь, прежде всего, образованную, из академических кругов, которая хочет радикальных резких обновлений и во внутренней политике, и во внешней тоже, учитывая роль Британии на международной арене.- Ситуация с предстоящими президентскими выборами в США. Можно ли уже говорить, кто займет президентское кресло?- Что касается Трампа, то существует объективная опасность, что его засудят и не допустят к выборам, или найдут какие-то еще кричащие компроматы. Найдут или сфабрикуют – уже не суть. Поэтому ему нужен дублер.Этим дублером, как мне представляется, и как пишут некоторые местные аналитики – выступает Никки Хейли (экс-губернатор Южной Каролины – прим.). Она рвется на выборы, но понятно, что она не набирает критического количества голосов относительно Трампа.Но если что-то случится с Трампом, какой-то форс-мажор, мы помним, когда на первых выборах победил Трамп – в 2016 году, ирландский журнал опубликовал картинку, на которой профиль Трампа изображен во взгляде через прицел.Этот прицел может появиться? – Ну конечно, может. Мы же помним историю с Кеннеди, а там гораздо меньше был раздрай с глубинным государством, чем сейчас. Поэтому все может случиться.По всей видимости, на всякий случай, конечно, республиканцы держат запасного игрока, дублера. Этим дублером и выступает Никки Хейли.Что касается демократов – если не Байден, то кто? Тут тоже хороший вопрос. Говорят – жена Обамы, черная женщина. А тут недавно новая фигура нарисовалась – небезызвестная Моника Левински, которая вдруг стала главным лицом зеленого экологического брэнда модной одежды, иЮ во-вторых, она организовала политическую кампанию Vote – "Голосуй". Специально для женщин - женщины должны проголосовать.Получается такая парадигма: Моника Левински, молодая практикантка, девочка – на нее сексуально напал богатый белый мужчина, токсичный альфа-самец, который пользуется своим положением. А это сейчас самое оно.Если Трамп какую-то тетку сорок лет назад схватил за коленку в какой-то примерочной, и сейчас ему 300 миллионов штрафа выкатили, то тут случай с Клинтоном вообще кричащий, это подарок всей леволиберальной среде.Тут мы видим американские выборы – это такое шоу, что, мама, не горюй! Я не думаю, что на этот раз Левински дойдет до кандидата, хотя кто его знает. Вопрос в том, как сейчас общественность среагирует.Я просто к тому, что сейчас время сюрпризов, и мы можем увидеть что угодно.- Украинцы жалуются на то, что Запад устал от Украины. Так ли это?- Тут нужно понимать, что Запад – это капитализм и инвесторы, это интересы этих инвесторов. В Украину инвестировали? – Инвестировали. А как эти инвестиции будут отмываться? Это хороший вопрос.Тут я вспомню небезызвестного украинского политика, который засветился в Одессе, депутата Рады Алексея Гончаренко. На заседании в Мюнхене по безопасности Гончаренко американскому сенатору, который присутсвовал на подиуме, задал вопрос: "Украине срочно нужна помощь, нам нужно оружие, ракеты, а вы тянете. Неужели нельзя это резко оперативно решить, это же в ваших интересах? Сказать – так и так, и закрыли тему".На что сенатор отвечает: "Господин Гончаренко, у нас в отличие от вас – демократия. А демократия – это очень долгая и медленная процедура. Много согласований, десятки или сотни людей. Мы не можем как при тоталитарном режиме силовым образом написать приказ и все возьмут под козырек. У нас демократия – она медленная. А что вы хотите, чего-то другого?". Вот и все.

https://ukraina.ru/20231219/1052209089.html

https://ukraina.ru/20231204/1051738043.html

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

https://ukraina.ru/20230825/1048912798.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дональд трамп, эммануэль макрон, карл iii, джо байден