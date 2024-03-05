https://ukraina.ru/20240305/1053703931.html

Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта

Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру

Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта

Украина.ру, 05.03.2024

2024-03-05T09:00

2024-03-05T09:00

2024-03-05T10:33

хроники

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спецоперация

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Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины. Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области, на территории страны раздаются взрывы. Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров.Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины."Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны", – сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.При этом президент не уточнил, о каких именно новых назначениях идет речь.Накануне на сайте Офиса Зеленского были опубликованы указы об увольнении командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Гереги и назначении на его пост Александра Яковца.Вторым указом, датированным 4 марта, вместо Гереги назначен Яковец.По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.Бригадный генерал Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.Герега занимал должность командующего Силами поддержки ВСУ с 21 августа 2021 года.В начале февраля Офис президента Украины опубликовал указы об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его должность командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.После, на фоне сдачи Сырским Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области, Зеленский заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также говорил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".Мэр Киева Виталий Кличко считает снятие Залужного с поста главнокомандующего ВСУ огромной ошибкой Зеленского."Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", – заявил Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica.Мэр Киева подчеркнул, что после отстранения Залужного Зеленский "должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца", "многие чувствовали растерянность и отчаяние".Отвечая на слухи о возможной собственной отставке, Кличко "после долгого молчания", как передает la Repubblica, заявил о "необходимости единства политических сил и всех граждан". При этом он заявил, что "политическая борьба продолжается" и что "некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства".Насильная эвакуация и взрывыВоенный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий."Военно-гражданская администрация Харьковской области увеличила перечень населенных пунктов, из которых нужно вывести людей. Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а их насильно выдворяют, в первую очередь, это касается семей с детьми", – объяснил он.Эксперт отметил, что представители украинской власти даже не скрывают, что максимум на что могут рассчитывать граждане – это содержание в пунктах временного размещения.Социальных гарантий с выплатами денежных средств жителям никто не гарантирует, добавил он.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Также Марочко рассказал о сходе с рельсов состава, перевозившего вооружение и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.Эксперт отметил, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что повреждение железнодорожного полотна произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.На территории Украины раздаются взрывы. Так, четвертый раз за ночь они прозвучали в Одессе. Взрывы раздавались и в подконтрольном ВСУ Херсоне.При этом украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории. За сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении. Шесть обстрелов - на Горловском направлении", - уточнили в телеграм-канале представительства.Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка.По данным СЦКК, с начала конфликта зарегистрировано 149 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.А губернатор Курской области Роман Старовойт указал, что националисты обстреляли железнодорожную станцию Глушково."Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.После обстрела на станции начался пожар, которой уже потушили, добавил Старовойт. Кроме того, без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только будет безопасно.Ситуация с ракетами TaurusВеликобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, пишет газета Guardian со ссылкой на представителя британских властей."Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", - приводит издание слова представителя британского правительства.По словам источников издания в британском Минобороны, утечку сочли досадной, но не серьезной. Газета также указывает, что власти страны признали наличие "немногочисленного" британского персонала на Украине еще на прошлой неделе, но не сообщили, чем они там занимаются.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Украине, заявила о необходимости тщательно изучить на основе международного права все доступные средства, передала телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.Тем не менее, на прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Американская газета New York Times выразила сомнения, что ракеты Taurus, в случае их предоставления Берлином Киеву, или истребители F-16 будут иметь какое-либо решающее значение для украинских войск."Далеко не ясно, что, даже если Германия и предоставила бы ракеты Taurus Украине,... они имели бы решающее значение в конфликте,... и есть сомнения о том, смогут ли истребители F-16, которые могут вскоре поставить Киеву, изменить положение в боевых действиях", - говорится в материале.Газета в качестве примера добавляет, что решение Германии отправить Украине танки Leopard в прошлом году не помогло украинским войскам провести контрнаступление успешно.Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не станет комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ. По его словам, "это лишь сыграет на руку России".Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятными, либо безумными. Но, по его словам, ракетные приготовления Германии – это сознательный акт соучастия в государственном терроризме.Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для своего онлайн-ресурса Weapons and Strategy вообще указал, что что из-за неудач украинских войск на фронте, растущей внутриполитической напряженности, отказа проводить выборы и прочего ряда непопулярных мер власть Зеленского "входит в зону отчаяния". Таким образом, ситуация с безопасностью Зеленского в Киеве может быстро оказаться под угрозой."Нацистский пример освобождения (свергнутого итальянского диктатора Бенито) Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать. Неизвестно, сколько Зеленский сможет продержаться в Киеве", - написал Брайен.По его мнению, в случае "эвакуации" агенты Запада могут вывезти Зеленского во Львов, после чего Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году.Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится "на пенсию в другом месте".Эксперт отметил, что у НАТО и Вашингтона не так много хороших вариантов выбора действий на фоне успешного наступления российских войск на Украине, а еще одного Афганистана президент США Джо Байден потерпеть не может. Подготовка операции может занять до года, что позволит Байдену продержаться до следующих президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, эвакуация, ракеты, "taurus", владимир зеленский, фрг, британия, украина, россия, сша, кадровые перестановки, кадры, оборона, вооруженные силы украины