Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо) - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20261110/1032627461.html
Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо)
Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо) - 10.11.2026 Украина.ру
Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо)
10 ноября Русская Православная Церковь празднует память преподобного Иова Почаевского, принципиального и стойкого защитника православной веры на Волыни, в миру известного, как Иван Иванович Железо. Он прожил долгую жизнь, родившись в 1551 году в Коломые, и почив уже будучи игуменом Почаевской Лавры 10 ноября 1651 года
2026-11-10T16:00
2026-11-10T16:00
история
почаевская лавра
православие
униаты
волынь
xvii век
история
западная украина
рим
речь посполитая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103262/75/1032627535_0:111:800:561_1920x0_80_0_0_fc5a452e0c72b4a34c5a84166a69271c.jpg
Жизнь и духовный подвиг Ивана Железо пришлись на крайне непростые времена католической и протестантской экспансии на землях современной Западной Украины, которые в те годы были частью Руси Литовской. Многие годы в этом регионе назревал вопрос ухода христиан из-под омофора Вселенского Патриархата в унию с Римом.Колоссальный удар по Вселенскому патриархату был нанесен католиками еще в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь, на следующие полвека ставший столицей т.н. Латинской империи. После этого он уже так и не смог оправиться и полноценно покровительствовать многочисленным внешним митрополиям.В 1453 году Константинополь вообще пал под ударом османов. И Вселенские Патриархи превратились, фактически, в чиновников Османской империи на крайне уязвимом и зависимом положении. О какой защите русских канонических территорий вообще могла идти речь?Параллельно на территории нынешней Западной Украины шли иные политические и религиозные процессы. Рост влияния католиков был сопряжен с перманентными и далеко не всегда безуспешными попытками заключения уний.Тяготение к католичеству в среде западнорусской аристократии зародилось ещё в начале XIII века, во времена правления Даниила Галицкого. Это был единственный случай, когда русский князь официально принял титул "короля Руси". Не стоит забывать и про Лионскую унию 1274 года. И хотя, она и была впоследствии отвергнута Вселенским Патриархатом, это был вполне определённый "сигнал" для очень многих православных, которые по тем или иным причинам плотно контактировали с Западной Европой.Вторым таким "сигналом" стала Ферраро-Флорентийская уния 1439 года, также, впоследствии отвергнутая Православной Церковью, но уже не столь единодушно. Хотя в первую очередь этот церковный договор касался отношений Рима и Константинополя, Киевская Митрополия тогда была частью Вселенского Патриархата, а потому, и на ней отразились эти события.В общем, устремления в сторону католичества на момент рождения Иова Почаевского уже несколько сотен лет циркулировали в западнорусском сообществе. Да и католики смотрели с давним и очень большим интересом на эти канонические территории Византии. Особенно, с момента начала её долгого, но неотвратимого падения.Для Литовской Руси окончательный поворот в сторону Запада, по большому счёту, состоялся в 1569 году с принятием Люблинской унии и возникновения государственного образования, которое известно в истории как Речь Посполитая.Религиозные изменения также не заставили себя ждать. В 1596 году ряд епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой подписали Брестскую унию. А когда духовенство, оставшееся верным православию, и представители иных Восточных Патриархатов лишили Рогозу сана и обратились к королю Сигизмунду с тем, чтобы тот разрешил назначить нового православного митрополита, тот отказался и повелел всем православным в Речи Посполитой подчиняться именно "главе русской униатской церкви".Здесь нужно сказать, что у Православия в те годы все же оставались влиятельные покровители в среде Галицко-Волынской аристократии.Одними из таковых были князья Острожские, по некоторым данным, происходившие от Рюриковичей. Впрочем, что известно точно, так это то, что основатель рода Острожских, Фёдор Данилович, канонизирован Русской Церковью в лике святых. Продолжатели рода все так же были верны именно Православию, и оставаясь влиятельными фигурами в политике Литовской Руси, а потом и Речи Посполитой, фактически, защищали на своих землях Православную Церковь от католической экспансии.Таким был и Константин Константинович Острожский, который традиционно покровительствовал православным, даже в непростое время уний. Заметив в лице Иова перспективного монаха и миссионера, он способствовал его переводу в Дубенский Крестный монастырь, где будущий преподобный стал игуменом на 20 лет.По благословению игумена Иова в 1581 году, в созданной князем Константином типографии Иваном Фёдоровым была напечатана "Острожская Библия" — первое полное издание библейского текста на церковнославянском языке. Помимо этого, колоссального для тех времен труда, отец Иов активно занимался переводами Отцов Церкви, направленными против "латинства" и униатства. Что, естественно вызывало недовольство в католической правящей среде.И то ли под гнётом обстоятельств, то ли просто тяготясь свой административной деятельностью и публичностью, будущий преподобный уходит в окрестности Почаевской горы, где живет отшельником и молится в пещере.Вообще, драма Иова Почаевского, насколько можно судить по его житию и историческим источникам, заключалась в том, что он совершенно не стремился к публичности, и к тому, чтобы стать одним из самых известных апологетов православия своей эпохи. Да и управление монастырём явно было не слишком желанной для него стезёй.Жизнеописание святого говорит о нём, как в первую очередь, о молитвеннике и аскете, которому вся эта внешняя, кипучая деятельность мешала молиться.Историки Церкви также отмечали эту двойственность. С одной стороны игумен Почаевской Лавры стремился к уединению и даже отшельничеству с умной молитвой, а с другой все равно оказывалось, что именно он стоит на защите Православия в Западнорусской земле.Собственно, так случилось и в Почаеве, где очень быстро нового монаха-отшельника заметила братия и просила стать игуменом их монастыря. Иов поначалу отказывался, но в какой-то момент всё же возглавил обитель.И именно здесь будущий преподобный создает одно из самых известных своих апологетических произведений под названием "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" позже, уже в 1884 году изданную как "Пчела Почаевская". По сути, это серия "бесед" и "поучений", а также выписки из житий и проповедей Отцов Церкви. И носит этот сборник всё тот же апологетический характер, предостерегая от впадения в ересь и раскол.Символично в этом смысле то, что оригинал рукописи "Книги Иова Железа" бесследно исчез не без участия такого деятеля, как Дионисий (Валединский), который уже в 1932 году попросту забрал оригинал рукописи себе. Он сначала возглавил фактически "самопровозглашённую" Польскую Православную Церковь, а потом стоял у истоков Украинской автокефальной церкви, одного из самых болезненных расколов в украинском православии в XX веке.Впрочем, и саму Почаевскую обитель ждали не самые лёгкие времена.В 1607, например, уже в то время, когда Иов Почаевский стал игуменом монастыря, некий протестант-лютеранин Андрей Фирлей задумал выжить почаевских монахов из обители. И у него были все возможности для этого, поскольку он был наследником Анны Гойской, известной благотворительницы и защитницы православия, которая отдала во владение обители многие земли, а также икону Божьей Матери, впоследствии известную, как Почаевская. Фирлей стал отбирать эти земли, а в какой-то момент силой забрал и икону. И Иову пришлось судиться с Фирлеем. Дело в итоге решилось в пользу монастыря.На этот оплот православия на Западной Украине имели виды и католики. Действуя методом внешнего давления и внутреннего раскола, они в итоге привели братию обители к тому, что уже в 1713 году монахи приняли унию.Интересный нюанс заключается в том, что персона Иова была настолько почитаема даже монахами-униатами, что они просили Папу Римского канонизировать Иова в качестве католического святого. Но Рим, помня о принципиальных позициях почаевского игумена ответил однозначным отказом.Греко-католическим монастырь был вплоть до 1831 года, когда по указу Николая I обитель всё же вернулась в состав Русской Православной Церкви. А позже, 12 февраля 1839 года на соборе греко-католических епископов в Полоцке, был подписан акт об их переходе в православие.На этом, конечно, история униатства на Западной Украине не закончилась, и, более того, греко-католики сыграли свою роль в политической жизни этой страны уже в XXI веке. Сначала активно агитируя за "оранжевую революцию" в 2004-05, а потом и за "революцию достоинства" в 2014-м.Так что противостояние униатам Иова Почаевского можно назвать и вполне себе политическим, а самого его – одним из первых защитников того, что через несколько сотен лет назовут концепцией "русского мира".
https://ukraina.ru/20230721/1048140201.html
https://ukraina.ru/20250825/russkiy-svyatoy-litovskiy-knyaz-fdor-ostrozhskiy-1067549168.html
https://ukraina.ru/20191127/1025827519.html
https://ukraina.ru/20260306/1044114723.html
почаевская лавра
волынь
западная украина
рим
речь посполитая
византия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаусов
Александр Чаусов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103262/75/1032627535_0:36:800:636_1920x0_80_0_0_6fa16bdee9ee35d652e93a15e61ec1b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, почаевская лавра, православие, униаты, волынь, xvii век, западная украина, рим, речь посполитая, папа римский, николай i, история украины, византия, константинополь, константинопольский патриархат, лавра, монастырь
История, Почаевская Лавра, Православие, униаты, Волынь, XVII век, История, Западная Украина, Рим, Речь Посполитая, Папа Римский, Николай I, история Украины, Византия, Константинополь, Константинопольский патриархат, Лавра, монастырь

Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо)

16:00 10.11.2026
 
© Public domain / Перейти в фотобанк
© Public domain
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаусов
Все материалы
10 ноября Русская Православная Церковь празднует память преподобного Иова Почаевского, принципиального и стойкого защитника православной веры на Волыни, в миру известного, как Иван Иванович Железо. Он прожил долгую жизнь, родившись в 1551 году в Коломые, и почив уже будучи игуменом Почаевской Лавры 10 ноября 1651 года
Жизнь и духовный подвиг Ивана Железо пришлись на крайне непростые времена католической и протестантской экспансии на землях современной Западной Украины, которые в те годы были частью Руси Литовской. Многие годы в этом регионе назревал вопрос ухода христиан из-под омофора Вселенского Патриархата в унию с Римом.
Колоссальный удар по Вселенскому патриархату был нанесен католиками еще в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь, на следующие полвека ставший столицей т.н. Латинской империи. После этого он уже так и не смог оправиться и полноценно покровительствовать многочисленным внешним митрополиям.
В 1453 году Константинополь вообще пал под ударом османов. И Вселенские Патриархи превратились, фактически, в чиновников Османской империи на крайне уязвимом и зависимом положении. О какой защите русских канонических территорий вообще могла идти речь?
Параллельно на территории нынешней Западной Украины шли иные политические и религиозные процессы. Рост влияния католиков был сопряжен с перманентными и далеко не всегда безуспешными попытками заключения уний.
Тяготение к католичеству в среде западнорусской аристократии зародилось ещё в начале XIII века, во времена правления Даниила Галицкого. Это был единственный случай, когда русский князь официально принял титул "короля Руси". Не стоит забывать и про Лионскую унию 1274 года. И хотя, она и была впоследствии отвергнута Вселенским Патриархатом, это был вполне определённый "сигнал" для очень многих православных, которые по тем или иным причинам плотно контактировали с Западной Европой.
Собор Успения Богородицы в Вильне, основанный при великом князе Ольгерде в 1346 году. Кафедральный собор митрополитов Киевских и всея Руси в XV—XVI веках. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля 2023, 18:00История
Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополиюПо состоянию на 1458 год половина старых русских епархий находилась во владениях не России (Великого княжества Московского), а в литовских и польских, но при этом подчинялись сидевшему в Москве Киевскому митрополиту. Литовского Великого князя и польского короля такое положение дел не устраивало
Вторым таким "сигналом" стала Ферраро-Флорентийская уния 1439 года, также, впоследствии отвергнутая Православной Церковью, но уже не столь единодушно. Хотя в первую очередь этот церковный договор касался отношений Рима и Константинополя, Киевская Митрополия тогда была частью Вселенского Патриархата, а потому, и на ней отразились эти события.
В общем, устремления в сторону католичества на момент рождения Иова Почаевского уже несколько сотен лет циркулировали в западнорусском сообществе. Да и католики смотрели с давним и очень большим интересом на эти канонические территории Византии. Особенно, с момента начала её долгого, но неотвратимого падения.
Для Литовской Руси окончательный поворот в сторону Запада, по большому счёту, состоялся в 1569 году с принятием Люблинской унии и возникновения государственного образования, которое известно в истории как Речь Посполитая.
© Фото : Открытый источникГрамота о подписании Брестской церковной унии, 1596 год
Грамота о подписании Брестской церковной унии, 1596 год - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : Открытый источник
Грамота о подписании Брестской церковной унии, 1596 год
Религиозные изменения также не заставили себя ждать. В 1596 году ряд епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой подписали Брестскую унию. А когда духовенство, оставшееся верным православию, и представители иных Восточных Патриархатов лишили Рогозу сана и обратились к королю Сигизмунду с тем, чтобы тот разрешил назначить нового православного митрополита, тот отказался и повелел всем православным в Речи Посполитой подчиняться именно "главе русской униатской церкви".
Здесь нужно сказать, что у Православия в те годы все же оставались влиятельные покровители в среде Галицко-Волынской аристократии.
Одними из таковых были князья Острожские, по некоторым данным, происходившие от Рюриковичей. Впрочем, что известно точно, так это то, что основатель рода Острожских, Фёдор Данилович, канонизирован Русской Церковью в лике святых. Продолжатели рода все так же были верны именно Православию, и оставаясь влиятельными фигурами в политике Литовской Руси, а потом и Речи Посполитой, фактически, защищали на своих землях Православную Церковь от католической экспансии.
Русский святой литовский князь Фёдор Острожский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
25 августа 2025, 08:00История
Русский святой литовский князь Фёдор ОстрожскийВ истории земель, на которых в наше время существует Украина, огромную роль сыграл род князей Острожских. Родоначальником его вообще стала личность легендарная. Фёдор Данилович Острожский за свою продолжительную жизнь успел отметиться не только на военном поприще, например, в Грюнвальдской битве и Гуситских войнах, но ещё и стал православным святым
Таким был и Константин Константинович Острожский, который традиционно покровительствовал православным, даже в непростое время уний. Заметив в лице Иова перспективного монаха и миссионера, он способствовал его переводу в Дубенский Крестный монастырь, где будущий преподобный стал игуменом на 20 лет.
По благословению игумена Иова в 1581 году, в созданной князем Константином типографии Иваном Фёдоровым была напечатана "Острожская Библия" — первое полное издание библейского текста на церковнославянском языке. Помимо этого, колоссального для тех времен труда, отец Иов активно занимался переводами Отцов Церкви, направленными против "латинства" и униатства. Что, естественно вызывало недовольство в католической правящей среде.
И то ли под гнётом обстоятельств, то ли просто тяготясь свой административной деятельностью и публичностью, будущий преподобный уходит в окрестности Почаевской горы, где живет отшельником и молится в пещере.
© Фото : Открытый источникОстрожская Библия, 1581 год
Острожская Библия, 1581 год - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : Открытый источник
Острожская Библия, 1581 год
Вообще, драма Иова Почаевского, насколько можно судить по его житию и историческим источникам, заключалась в том, что он совершенно не стремился к публичности, и к тому, чтобы стать одним из самых известных апологетов православия своей эпохи. Да и управление монастырём явно было не слишком желанной для него стезёй.
Жизнеописание святого говорит о нём, как в первую очередь, о молитвеннике и аскете, которому вся эта внешняя, кипучая деятельность мешала молиться.
Историки Церкви также отмечали эту двойственность. С одной стороны игумен Почаевской Лавры стремился к уединению и даже отшельничеству с умной молитвой, а с другой все равно оказывалось, что именно он стоит на защите Православия в Западнорусской земле.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 16:30
Западный форпост русского православия. Что нужно знать украинским властям об истории Почаевской лаврыПоявились тревожные слухи о том, что украинские власти вновь позарились на Почаевскую лавру. Об этом пишет «Корреспондент.net» со ссылкой на сайт Минюста Украины. По информации издания, «Министерство юстиции удовлетворило жалобу Кременецко-Почаевского заповедника и отменило перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области»
Собственно, так случилось и в Почаеве, где очень быстро нового монаха-отшельника заметила братия и просила стать игуменом их монастыря. Иов поначалу отказывался, но в какой-то момент всё же возглавил обитель.
И именно здесь будущий преподобный создает одно из самых известных своих апологетических произведений под названием "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" позже, уже в 1884 году изданную как "Пчела Почаевская". По сути, это серия "бесед" и "поучений", а также выписки из житий и проповедей Отцов Церкви. И носит этот сборник всё тот же апологетический характер, предостерегая от впадения в ересь и раскол.
Символично в этом смысле то, что оригинал рукописи "Книги Иова Железа" бесследно исчез не без участия такого деятеля, как Дионисий (Валединский), который уже в 1932 году попросту забрал оригинал рукописи себе. Он сначала возглавил фактически "самопровозглашённую" Польскую Православную Церковь, а потом стоял у истоков Украинской автокефальной церкви, одного из самых болезненных расколов в украинском православии в XX веке.
© commons.wikimedia.org / Folkerman / Перейти в фотобанкПочаевская лавра
Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© commons.wikimedia.org / Folkerman
Перейти в фотобанк
Почаевская лавра
Впрочем, и саму Почаевскую обитель ждали не самые лёгкие времена.
В 1607, например, уже в то время, когда Иов Почаевский стал игуменом монастыря, некий протестант-лютеранин Андрей Фирлей задумал выжить почаевских монахов из обители. И у него были все возможности для этого, поскольку он был наследником Анны Гойской, известной благотворительницы и защитницы православия, которая отдала во владение обители многие земли, а также икону Божьей Матери, впоследствии известную, как Почаевская. Фирлей стал отбирать эти земли, а в какой-то момент силой забрал и икону. И Иову пришлось судиться с Фирлеем. Дело в итоге решилось в пользу монастыря.
На этот оплот православия на Западной Украине имели виды и католики. Действуя методом внешнего давления и внутреннего раскола, они в итоге привели братию обители к тому, что уже в 1713 году монахи приняли унию.
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 08:00История
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детективЛьвовское Успенское Ставропигийное братство было создано в 1572 году, а уже 7 марта 1573 года приехавший из Москвы Иван Фёдоров, основал при нём типографию. Здание типографии, в формах XVIII века, сохранилась и ныне. Действительно ли переезд первопечатника на территорию Речи Посполитой был следствием преследований на родине?
Интересный нюанс заключается в том, что персона Иова была настолько почитаема даже монахами-униатами, что они просили Папу Римского канонизировать Иова в качестве католического святого. Но Рим, помня о принципиальных позициях почаевского игумена ответил однозначным отказом.
Греко-католическим монастырь был вплоть до 1831 года, когда по указу Николая I обитель всё же вернулась в состав Русской Православной Церкви. А позже, 12 февраля 1839 года на соборе греко-католических епископов в Полоцке, был подписан акт об их переходе в православие.
На этом, конечно, история униатства на Западной Украине не закончилась, и, более того, греко-католики сыграли свою роль в политической жизни этой страны уже в XXI веке. Сначала активно агитируя за "оранжевую революцию" в 2004-05, а потом и за "революцию достоинства" в 2014-м.
© РИА Новости . М. Юрченко / Перейти в фотобанкРеликвия лавры - Почаевская икона Божией Матери
Реликвия лавры - Почаевская икона Божией Матери - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . М. Юрченко
Перейти в фотобанк
Реликвия лавры - Почаевская икона Божией Матери
Так что противостояние униатам Иова Почаевского можно назвать и вполне себе политическим, а самого его – одним из первых защитников того, что через несколько сотен лет назовут концепцией "русского мира".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияПочаевская ЛавраПравославиеуниатыВолыньXVII векЗападная УкраинаРимРечь ПосполитаяПапа РимскийНиколай Iистория УкраиныВизантияКонстантинопольКонстантинопольский патриархатЛаврамонастырь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:31От Имре Надя до Мстислава Великого: Украина продолжает поиск новых героев
16:24Зрада Экспресс: Галактический распил на ледяных руинах. Киев в космос собрался
16:04Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду
15:53Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра
15:40Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"
15:37Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
15:05В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины
14:50Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок
14:36Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву
14:23Достижение на фоне поражения: Безпалько о миротворческом пути Трампа по Украине и встрече в Абу-Даби
14:22Из-за ВДВ: Киркорова почти отменили за старую шутку
14:05Лубинец пожаловался в ГБР на насильственную мобилизацию многодетного ветерана
13:21Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине
13:21Уиткофф заявил о расширении формата переговоров перед встречей с Россией
13:02От мариупольской "библиотеки" до Борщаговки: 12 лет системы, которая работает
12:43"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города
12:43В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
12:11Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского
11:48В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины
11:30Запретят ли вейпы в ЛНР. Оперативная обстановка на Херсонщине. 10 ноября 2026 года, утренний эфир 111:34
Лента новостейМолния