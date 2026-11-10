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Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо)

Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо) - 10.11.2026 Украина.ру

Великий святой Западной Руси. 375 лет со дня упокоения Св. Иова Почаевского (в миру – Иван Железо)

10 ноября Русская Православная Церковь празднует память преподобного Иова Почаевского, принципиального и стойкого защитника православной веры на Волыни, в миру известного, как Иван Иванович Железо. Он прожил долгую жизнь, родившись в 1551 году в Коломые, и почив уже будучи игуменом Почаевской Лавры 10 ноября 1651 года

2026-11-10T16:00

2026-11-10T16:00

2026-11-10T16:00

история

почаевская лавра

православие

униаты

волынь

xvii век

история

западная украина

рим

речь посполитая

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Жизнь и духовный подвиг Ивана Железо пришлись на крайне непростые времена католической и протестантской экспансии на землях современной Западной Украины, которые в те годы были частью Руси Литовской. Многие годы в этом регионе назревал вопрос ухода христиан из-под омофора Вселенского Патриархата в унию с Римом.Колоссальный удар по Вселенскому патриархату был нанесен католиками еще в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь, на следующие полвека ставший столицей т.н. Латинской империи. После этого он уже так и не смог оправиться и полноценно покровительствовать многочисленным внешним митрополиям.В 1453 году Константинополь вообще пал под ударом османов. И Вселенские Патриархи превратились, фактически, в чиновников Османской империи на крайне уязвимом и зависимом положении. О какой защите русских канонических территорий вообще могла идти речь?Параллельно на территории нынешней Западной Украины шли иные политические и религиозные процессы. Рост влияния католиков был сопряжен с перманентными и далеко не всегда безуспешными попытками заключения уний.Тяготение к католичеству в среде западнорусской аристократии зародилось ещё в начале XIII века, во времена правления Даниила Галицкого. Это был единственный случай, когда русский князь официально принял титул "короля Руси". Не стоит забывать и про Лионскую унию 1274 года. И хотя, она и была впоследствии отвергнута Вселенским Патриархатом, это был вполне определённый "сигнал" для очень многих православных, которые по тем или иным причинам плотно контактировали с Западной Европой.Вторым таким "сигналом" стала Ферраро-Флорентийская уния 1439 года, также, впоследствии отвергнутая Православной Церковью, но уже не столь единодушно. Хотя в первую очередь этот церковный договор касался отношений Рима и Константинополя, Киевская Митрополия тогда была частью Вселенского Патриархата, а потому, и на ней отразились эти события.В общем, устремления в сторону католичества на момент рождения Иова Почаевского уже несколько сотен лет циркулировали в западнорусском сообществе. Да и католики смотрели с давним и очень большим интересом на эти канонические территории Византии. Особенно, с момента начала её долгого, но неотвратимого падения.Для Литовской Руси окончательный поворот в сторону Запада, по большому счёту, состоялся в 1569 году с принятием Люблинской унии и возникновения государственного образования, которое известно в истории как Речь Посполитая.Религиозные изменения также не заставили себя ждать. В 1596 году ряд епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой подписали Брестскую унию. А когда духовенство, оставшееся верным православию, и представители иных Восточных Патриархатов лишили Рогозу сана и обратились к королю Сигизмунду с тем, чтобы тот разрешил назначить нового православного митрополита, тот отказался и повелел всем православным в Речи Посполитой подчиняться именно "главе русской униатской церкви".Здесь нужно сказать, что у Православия в те годы все же оставались влиятельные покровители в среде Галицко-Волынской аристократии.Одними из таковых были князья Острожские, по некоторым данным, происходившие от Рюриковичей. Впрочем, что известно точно, так это то, что основатель рода Острожских, Фёдор Данилович, канонизирован Русской Церковью в лике святых. Продолжатели рода все так же были верны именно Православию, и оставаясь влиятельными фигурами в политике Литовской Руси, а потом и Речи Посполитой, фактически, защищали на своих землях Православную Церковь от католической экспансии.Таким был и Константин Константинович Острожский, который традиционно покровительствовал православным, даже в непростое время уний. Заметив в лице Иова перспективного монаха и миссионера, он способствовал его переводу в Дубенский Крестный монастырь, где будущий преподобный стал игуменом на 20 лет.По благословению игумена Иова в 1581 году, в созданной князем Константином типографии Иваном Фёдоровым была напечатана "Острожская Библия" — первое полное издание библейского текста на церковнославянском языке. Помимо этого, колоссального для тех времен труда, отец Иов активно занимался переводами Отцов Церкви, направленными против "латинства" и униатства. Что, естественно вызывало недовольство в католической правящей среде.И то ли под гнётом обстоятельств, то ли просто тяготясь свой административной деятельностью и публичностью, будущий преподобный уходит в окрестности Почаевской горы, где живет отшельником и молится в пещере.Вообще, драма Иова Почаевского, насколько можно судить по его житию и историческим источникам, заключалась в том, что он совершенно не стремился к публичности, и к тому, чтобы стать одним из самых известных апологетов православия своей эпохи. Да и управление монастырём явно было не слишком желанной для него стезёй.Жизнеописание святого говорит о нём, как в первую очередь, о молитвеннике и аскете, которому вся эта внешняя, кипучая деятельность мешала молиться.Историки Церкви также отмечали эту двойственность. С одной стороны игумен Почаевской Лавры стремился к уединению и даже отшельничеству с умной молитвой, а с другой все равно оказывалось, что именно он стоит на защите Православия в Западнорусской земле.Собственно, так случилось и в Почаеве, где очень быстро нового монаха-отшельника заметила братия и просила стать игуменом их монастыря. Иов поначалу отказывался, но в какой-то момент всё же возглавил обитель.И именно здесь будущий преподобный создает одно из самых известных своих апологетических произведений под названием "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" позже, уже в 1884 году изданную как "Пчела Почаевская". По сути, это серия "бесед" и "поучений", а также выписки из житий и проповедей Отцов Церкви. И носит этот сборник всё тот же апологетический характер, предостерегая от впадения в ересь и раскол.Символично в этом смысле то, что оригинал рукописи "Книги Иова Железа" бесследно исчез не без участия такого деятеля, как Дионисий (Валединский), который уже в 1932 году попросту забрал оригинал рукописи себе. Он сначала возглавил фактически "самопровозглашённую" Польскую Православную Церковь, а потом стоял у истоков Украинской автокефальной церкви, одного из самых болезненных расколов в украинском православии в XX веке.Впрочем, и саму Почаевскую обитель ждали не самые лёгкие времена.В 1607, например, уже в то время, когда Иов Почаевский стал игуменом монастыря, некий протестант-лютеранин Андрей Фирлей задумал выжить почаевских монахов из обители. И у него были все возможности для этого, поскольку он был наследником Анны Гойской, известной благотворительницы и защитницы православия, которая отдала во владение обители многие земли, а также икону Божьей Матери, впоследствии известную, как Почаевская. Фирлей стал отбирать эти земли, а в какой-то момент силой забрал и икону. И Иову пришлось судиться с Фирлеем. Дело в итоге решилось в пользу монастыря.На этот оплот православия на Западной Украине имели виды и католики. Действуя методом внешнего давления и внутреннего раскола, они в итоге привели братию обители к тому, что уже в 1713 году монахи приняли унию.Интересный нюанс заключается в том, что персона Иова была настолько почитаема даже монахами-униатами, что они просили Папу Римского канонизировать Иова в качестве католического святого. Но Рим, помня о принципиальных позициях почаевского игумена ответил однозначным отказом.Греко-католическим монастырь был вплоть до 1831 года, когда по указу Николая I обитель всё же вернулась в состав Русской Православной Церкви. А позже, 12 февраля 1839 года на соборе греко-католических епископов в Полоцке, был подписан акт об их переходе в православие.На этом, конечно, история униатства на Западной Украине не закончилась, и, более того, греко-католики сыграли свою роль в политической жизни этой страны уже в XXI веке. Сначала активно агитируя за "оранжевую революцию" в 2004-05, а потом и за "революцию достоинства" в 2014-м.Так что противостояние униатам Иова Почаевского можно назвать и вполне себе политическим, а самого его – одним из первых защитников того, что через несколько сотен лет назовут концепцией "русского мира".

https://ukraina.ru/20230721/1048140201.html

https://ukraina.ru/20250825/russkiy-svyatoy-litovskiy-knyaz-fdor-ostrozhskiy-1067549168.html

https://ukraina.ru/20191127/1025827519.html

https://ukraina.ru/20260306/1044114723.html

почаевская лавра

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