От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа - 10.11.2026 Украина.ру
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От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа
От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа - 10.11.2026 Украина.ру
От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа
Во вторник, 10 ноября, отмечается международный День борща – кулинарный праздник, посвященный популярному блюду, традиционному для всех народов, проживающих в Восточной Европе
2026-11-10T17:32
2026-11-10T17:32
эксклюзив
украина
восточная европа
киев
клопотенко
елена зеленская
юнеско
оон
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Эту дату не отмечают только на Украине. В 2022 году там появился собственный "день украинского борща", который назначили на вторую субботу сентября – для того, чтобы "подчеркнуть важность блюда как маркера национальной идентичности".Национал-патриотический борщевой праздник появился вскоре после того, как ЮНЕСКО поддалось антироссийской истерии, включив "украинский борщ" в список нематериального культурного наследия, "срочно нуждающегося в охране". Как будто свекольный суп действительно нуждается в защите от россиян, поляков, евреев-ашкеназов, белорусов и молдаван.Борьба за приватизацию борща началась на Украине вскоре после избрания Владимира Зеленского. Он обещал украинцам мир, но сразу развернул полномасштабную войну с "московскими культурными нарративами", которая перекинулась даже в область аполитичной кулинарии.Кампанию по украинизации борща возглавил Евгений Клопотенко – человек без кулинарного образования, но с задатками профессионального шоумена, которого взяла под свой патронат Елена Зеленская. Представители украинского МИДа принялись рассказывать, что Украина имеет монопольное историческое право на это блюдо. А националистические активисты терроризировали рестораны в разных уголках планеты, требуя, чтобы они "дерусифицировали" меню, обозначив в нем "украинское происхождение" борща и вареников.Попытки оспорить украинское происхождение борща, который начали готовить тысячи лет назад, приравнивались к преступлению против украинского государства. Такое не прощали даже высокопоставленным иностранцам, не разбиравшимся в нюансах восточноевропейской кулинарии. Китайский посол на Украине Фан Сяньжун однажды сказал, что ему нравятся щи, которые он назвал украинским блюдом, – это вызывало у националистической общественности форменную истерику.Клопотенко придал борьбе за украинизацию кухни невиданные масштабы, называя борщ оружием идеологической борьбы с россиянами. Он сравнивал его с пресловутым церковным томосом, с которым носились в то время националисты. И даже обещал победить с помощью этого супа всех врагов Украины."Борщ нас объединяет. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Я думаю, эта победа будет не меньше томоса. Я хочу вас поздравить с тем, что мы украинцы, такая прекрасная и большая нация! Все будет борщ и все будет Украина!" – заявил он 17 февраля 2022 года во время "марафона единства", который проводил на украинских телеканалах Зеленский.Кулинарно-политическое шоу приносило своим организаторам серьезную прибыль. Клопотенко получил щедрые государственные гранты для финансирования "мировой борщевой войны" – чтобы варить борщ перед офисами ООН и ЮНЕСКО, проводить международные фестивали украинской кухни и продвигать рекламные публикации в западной прессе, рассказывая, что протоукраинцы изобрели борщ непосредственно в трипольских горшках.Кроме того, он получил от Банковой контракт на "реформу школьного питания" общей стоимостью в несколько миллионов гривен. Украинским школьникам пытались навязать "национально ориентированное" меню, разработанное Клопотенко в соавторстве с Еленой Зеленской. В нем обнаружились такие исконно "украинские" блюда, как цитрусовый суп авгалемоно и иберийская паэлья, а также рецепты верещаки, шулики и шпундры, которые вызывали у школьных поваров смех и истерику.Прежнее школьное меню, разработанное в советское время на основе разработок министерства здравоохранения, с тщательным подбором необходимого количества белков, углеводов и витаминов, торжественно отменили – назвав его тяжелым наследием темного советского прошлого. А экзотические блюда от Клопотенко так и не прижились. Тем более, что правительство Зеленского серьезно урезало финансирование питания в украинских образовательных учреждениях.Провал "декоммунизации школьного питания" ничуть не помешал карьере Евгения Клопотенко. Биография этого персонажа наглядно демонстрирует, что любой мошенник может добиться на Украине блестящего положения – при условии, что он будет изображать из себя пламенного борца за томос и борщ.Фейковому кулинару досталась от государства новая высокодоходная синекура. Ему поручили составить меню для иностранных делегаций, которые приезжают в Киев, чтобы сфотографироваться с главой киевского режима для американских и европейских изданий. Клопотенко угощал борщами госсекретаря США Энтони Блинкена и британского принца Гарри. Он ел авгалемоно вместе с голливудскими звездами, которые до сих пор не подозревают, что пойманные военкомами украинцы обычно питаются заплесневелым хлебом и просроченной вермишелью из "бомжпакетов".Министерство обороны Украины поручило кулинарному проходимцу разработать рацион питания для украинских солдат – под официальным патронатом агентства оборонных закупок. Судя по всему, на этой афере бесконтрольно расхищаются огромные средства. Украинские военнослужащие сообщают о том, что командование вообще не собирается снабжать их провизией, предлагая организовать питание на фронте за свой собственный счет. А псевдоповар успешно развивает свой бизнес, организовав производство специального борща для собак и кошек.Набив свои карманы за счет ограбленных украинцев, Клопотенко принялся за дерусификацию украинского меню. Он настаивает на том, что суп следует называть исконным словом "юшка", а пюре надо заменить словом "товчанка" – чтобы название звучало не так, как в России. Однако это уже не вызывает на Украине большого энтузиазма – возможно потому, что стоимость борщевого набора выросла в послемайдановское время более чем в 22 раза, и сейчас его могут позволить себе далеко не все украинцы.Борьба за украинский борщ по-прежнему продолжается. Недавно украинские националисты накинулись на парижскую пельменную, принадлежащую ресторатору Оливье Барду, который записал свекольный суп в числе русских блюд. Но это событие безнадежно потерялось в украинском информационном поле – на фоне событий в киевском пригороде, где обнаружили пыточный подвал, набитый принудительно мобилизованными мужчинами.Перемоги на кухонной плите перестали радовать украинцев. Возможно, потому, что они начали понимать – пафосные патриотические шоу, вроде торжественной нацификации кулинарного блюда, в итоге привели страну от борща к Борщаговке.
https://ukraina.ru/20260304/gotovim-k-boyu-vsu-zhdet-kulinarnaya-reforma-evgeniya-klopotenko-1076344474.html
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Александр Савко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, восточная европа, киев, клопотенко, елена зеленская, юнеско, оон
Эксклюзив, Украина, Восточная Европа, Киев, Клопотенко, Елена Зеленская, ЮНЕСКО, ООН

От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа

17:32 10.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУстановление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 10 ноября, отмечается международный День борща – кулинарный праздник, посвященный популярному блюду, традиционному для всех народов, проживающих в Восточной Европе
Эту дату не отмечают только на Украине. В 2022 году там появился собственный "день украинского борща", который назначили на вторую субботу сентября – для того, чтобы "подчеркнуть важность блюда как маркера национальной идентичности".
Национал-патриотический борщевой праздник появился вскоре после того, как ЮНЕСКО поддалось антироссийской истерии, включив "украинский борщ" в список нематериального культурного наследия, "срочно нуждающегося в охране". Как будто свекольный суп действительно нуждается в защите от россиян, поляков, евреев-ашкеназов, белорусов и молдаван.
Борьба за приватизацию борща началась на Украине вскоре после избрания Владимира Зеленского. Он обещал украинцам мир, но сразу развернул полномасштабную войну с "московскими культурными нарративами", которая перекинулась даже в область аполитичной кулинарии.
Кампанию по украинизации борща возглавил Евгений Клопотенко – человек без кулинарного образования, но с задатками профессионального шоумена, которого взяла под свой патронат Елена Зеленская. Представители украинского МИДа принялись рассказывать, что Украина имеет монопольное историческое право на это блюдо. А националистические активисты терроризировали рестораны в разных уголках планеты, требуя, чтобы они "дерусифицировали" меню, обозначив в нем "украинское происхождение" борща и вареников.
Попытки оспорить украинское происхождение борща, который начали готовить тысячи лет назад, приравнивались к преступлению против украинского государства. Такое не прощали даже высокопоставленным иностранцам, не разбиравшимся в нюансах восточноевропейской кулинарии. Китайский посол на Украине Фан Сяньжун однажды сказал, что ему нравятся щи, которые он назвал украинским блюдом, – это вызывало у националистической общественности форменную истерику.
Клопотенко придал борьбе за украинизацию кухни невиданные масштабы, называя борщ оружием идеологической борьбы с россиянами. Он сравнивал его с пресловутым церковным томосом, с которым носились в то время националисты. И даже обещал победить с помощью этого супа всех врагов Украины.
"Борщ нас объединяет. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Я думаю, эта победа будет не меньше томоса. Я хочу вас поздравить с тем, что мы украинцы, такая прекрасная и большая нация! Все будет борщ и все будет Украина!" – заявил он 17 февраля 2022 года во время "марафона единства", который проводил на украинских телеканалах Зеленский.
Кулинарно-политическое шоу приносило своим организаторам серьезную прибыль. Клопотенко получил щедрые государственные гранты для финансирования "мировой борщевой войны" – чтобы варить борщ перед офисами ООН и ЮНЕСКО, проводить международные фестивали украинской кухни и продвигать рекламные публикации в западной прессе, рассказывая, что протоукраинцы изобрели борщ непосредственно в трипольских горшках.
Кроме того, он получил от Банковой контракт на "реформу школьного питания" общей стоимостью в несколько миллионов гривен. Украинским школьникам пытались навязать "национально ориентированное" меню, разработанное Клопотенко в соавторстве с Еленой Зеленской. В нем обнаружились такие исконно "украинские" блюда, как цитрусовый суп авгалемоно и иберийская паэлья, а также рецепты верещаки, шулики и шпундры, которые вызывали у школьных поваров смех и истерику.
Прежнее школьное меню, разработанное в советское время на основе разработок министерства здравоохранения, с тщательным подбором необходимого количества белков, углеводов и витаминов, торжественно отменили – назвав его тяжелым наследием темного советского прошлого. А экзотические блюда от Клопотенко так и не прижились. Тем более, что правительство Зеленского серьезно урезало финансирование питания в украинских образовательных учреждениях.
Евгений Клопотенко и Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
4 марта, 06:20
"Готовим к бою". ВСУ ждет кулинарная реформа Евгения КлопотенкоЛюбимый повар Елены Зеленской и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко теперь будет хозяйничать на кухне ВСУ. Только не надо думать, что молодой, здоровый, русофобски настроенный мастер половника и шинковки вдруг решил пойти на фронт и "боронить" Неньку.
Провал "декоммунизации школьного питания" ничуть не помешал карьере Евгения Клопотенко. Биография этого персонажа наглядно демонстрирует, что любой мошенник может добиться на Украине блестящего положения – при условии, что он будет изображать из себя пламенного борца за томос и борщ.
Фейковому кулинару досталась от государства новая высокодоходная синекура. Ему поручили составить меню для иностранных делегаций, которые приезжают в Киев, чтобы сфотографироваться с главой киевского режима для американских и европейских изданий.
Клопотенко угощал борщами госсекретаря США Энтони Блинкена и британского принца Гарри. Он ел авгалемоно вместе с голливудскими звездами, которые до сих пор не подозревают, что пойманные военкомами украинцы обычно питаются заплесневелым хлебом и просроченной вермишелью из "бомжпакетов".
Министерство обороны Украины поручило кулинарному проходимцу разработать рацион питания для украинских солдат – под официальным патронатом агентства оборонных закупок. Судя по всему, на этой афере бесконтрольно расхищаются огромные средства.
Украинские военнослужащие сообщают о том, что командование вообще не собирается снабжать их провизией, предлагая организовать питание на фронте за свой собственный счет. А псевдоповар успешно развивает свой бизнес, организовав производство специального борща для собак и кошек.
Набив свои карманы за счет ограбленных украинцев, Клопотенко принялся за дерусификацию украинского меню. Он настаивает на том, что суп следует называть исконным словом "юшка", а пюре надо заменить словом "товчанка" – чтобы название звучало не так, как в России. Однако это уже не вызывает на Украине большого энтузиазма – возможно потому, что стоимость борщевого набора выросла в послемайдановское время более чем в 22 раза, и сейчас его могут позволить себе далеко не все украинцы.
Борьба за украинский борщ по-прежнему продолжается. Недавно украинские националисты накинулись на парижскую пельменную, принадлежащую ресторатору Оливье Барду, который записал свекольный суп в числе русских блюд. Но это событие безнадежно потерялось в украинском информационном поле – на фоне событий в киевском пригороде, где обнаружили пыточный подвал, набитый принудительно мобилизованными мужчинами.
Перемоги на кухонной плите перестали радовать украинцев. Возможно, потому, что они начали понимать – пафосные патриотические шоу, вроде торжественной нацификации кулинарного блюда, в итоге привели страну от борща к Борщаговке.
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