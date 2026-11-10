https://ukraina.ru/20261110/ot-borscha-k-borschagovke-itogi-natsifikatsii-supa-1084398373.html

От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа

От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа - 10.11.2026 Украина.ру

От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа

Во вторник, 10 ноября, отмечается международный День борща – кулинарный праздник, посвященный популярному блюду, традиционному для всех народов, проживающих в Восточной Европе

2026-11-10T17:32

2026-11-10T17:32

2026-11-10T17:32

эксклюзив

украина

восточная европа

киев

клопотенко

елена зеленская

юнеско

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103118/97/1031189742_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_28dd7e68bf36cce559c874dd172d3974.jpg

Эту дату не отмечают только на Украине. В 2022 году там появился собственный "день украинского борща", который назначили на вторую субботу сентября – для того, чтобы "подчеркнуть важность блюда как маркера национальной идентичности".Национал-патриотический борщевой праздник появился вскоре после того, как ЮНЕСКО поддалось антироссийской истерии, включив "украинский борщ" в список нематериального культурного наследия, "срочно нуждающегося в охране". Как будто свекольный суп действительно нуждается в защите от россиян, поляков, евреев-ашкеназов, белорусов и молдаван.Борьба за приватизацию борща началась на Украине вскоре после избрания Владимира Зеленского. Он обещал украинцам мир, но сразу развернул полномасштабную войну с "московскими культурными нарративами", которая перекинулась даже в область аполитичной кулинарии.Кампанию по украинизации борща возглавил Евгений Клопотенко – человек без кулинарного образования, но с задатками профессионального шоумена, которого взяла под свой патронат Елена Зеленская. Представители украинского МИДа принялись рассказывать, что Украина имеет монопольное историческое право на это блюдо. А националистические активисты терроризировали рестораны в разных уголках планеты, требуя, чтобы они "дерусифицировали" меню, обозначив в нем "украинское происхождение" борща и вареников.Попытки оспорить украинское происхождение борща, который начали готовить тысячи лет назад, приравнивались к преступлению против украинского государства. Такое не прощали даже высокопоставленным иностранцам, не разбиравшимся в нюансах восточноевропейской кулинарии. Китайский посол на Украине Фан Сяньжун однажды сказал, что ему нравятся щи, которые он назвал украинским блюдом, – это вызывало у националистической общественности форменную истерику.Клопотенко придал борьбе за украинизацию кухни невиданные масштабы, называя борщ оружием идеологической борьбы с россиянами. Он сравнивал его с пресловутым церковным томосом, с которым носились в то время националисты. И даже обещал победить с помощью этого супа всех врагов Украины."Борщ нас объединяет. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Я думаю, эта победа будет не меньше томоса. Я хочу вас поздравить с тем, что мы украинцы, такая прекрасная и большая нация! Все будет борщ и все будет Украина!" – заявил он 17 февраля 2022 года во время "марафона единства", который проводил на украинских телеканалах Зеленский.Кулинарно-политическое шоу приносило своим организаторам серьезную прибыль. Клопотенко получил щедрые государственные гранты для финансирования "мировой борщевой войны" – чтобы варить борщ перед офисами ООН и ЮНЕСКО, проводить международные фестивали украинской кухни и продвигать рекламные публикации в западной прессе, рассказывая, что протоукраинцы изобрели борщ непосредственно в трипольских горшках.Кроме того, он получил от Банковой контракт на "реформу школьного питания" общей стоимостью в несколько миллионов гривен. Украинским школьникам пытались навязать "национально ориентированное" меню, разработанное Клопотенко в соавторстве с Еленой Зеленской. В нем обнаружились такие исконно "украинские" блюда, как цитрусовый суп авгалемоно и иберийская паэлья, а также рецепты верещаки, шулики и шпундры, которые вызывали у школьных поваров смех и истерику.Прежнее школьное меню, разработанное в советское время на основе разработок министерства здравоохранения, с тщательным подбором необходимого количества белков, углеводов и витаминов, торжественно отменили – назвав его тяжелым наследием темного советского прошлого. А экзотические блюда от Клопотенко так и не прижились. Тем более, что правительство Зеленского серьезно урезало финансирование питания в украинских образовательных учреждениях.Провал "декоммунизации школьного питания" ничуть не помешал карьере Евгения Клопотенко. Биография этого персонажа наглядно демонстрирует, что любой мошенник может добиться на Украине блестящего положения – при условии, что он будет изображать из себя пламенного борца за томос и борщ.Фейковому кулинару досталась от государства новая высокодоходная синекура. Ему поручили составить меню для иностранных делегаций, которые приезжают в Киев, чтобы сфотографироваться с главой киевского режима для американских и европейских изданий. Клопотенко угощал борщами госсекретаря США Энтони Блинкена и британского принца Гарри. Он ел авгалемоно вместе с голливудскими звездами, которые до сих пор не подозревают, что пойманные военкомами украинцы обычно питаются заплесневелым хлебом и просроченной вермишелью из "бомжпакетов".Министерство обороны Украины поручило кулинарному проходимцу разработать рацион питания для украинских солдат – под официальным патронатом агентства оборонных закупок. Судя по всему, на этой афере бесконтрольно расхищаются огромные средства. Украинские военнослужащие сообщают о том, что командование вообще не собирается снабжать их провизией, предлагая организовать питание на фронте за свой собственный счет. А псевдоповар успешно развивает свой бизнес, организовав производство специального борща для собак и кошек.Набив свои карманы за счет ограбленных украинцев, Клопотенко принялся за дерусификацию украинского меню. Он настаивает на том, что суп следует называть исконным словом "юшка", а пюре надо заменить словом "товчанка" – чтобы название звучало не так, как в России. Однако это уже не вызывает на Украине большого энтузиазма – возможно потому, что стоимость борщевого набора выросла в послемайдановское время более чем в 22 раза, и сейчас его могут позволить себе далеко не все украинцы.Борьба за украинский борщ по-прежнему продолжается. Недавно украинские националисты накинулись на парижскую пельменную, принадлежащую ресторатору Оливье Барду, который записал свекольный суп в числе русских блюд. Но это событие безнадежно потерялось в украинском информационном поле – на фоне событий в киевском пригороде, где обнаружили пыточный подвал, набитый принудительно мобилизованными мужчинами.Перемоги на кухонной плите перестали радовать украинцев. Возможно, потому, что они начали понимать – пафосные патриотические шоу, вроде торжественной нацификации кулинарного блюда, в итоге привели страну от борща к Борщаговке.

https://ukraina.ru/20260304/gotovim-k-boyu-vsu-zhdet-kulinarnaya-reforma-evgeniya-klopotenko-1076344474.html

украина

восточная европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, восточная европа, киев, клопотенко, елена зеленская, юнеско, оон