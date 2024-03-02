https://ukraina.ru/20240302/1053670094.html

Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единства

Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единства - 02.03.2024 Украина.ру

Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единства

Упорство в заблуждениях иногда бывает крайне полезным, потому что помогает понять причины и упорства, и заблуждений. Как в случае со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО будет воевать в Украине своими войсками.

2024-03-02T20:30

2024-03-02T20:30

2024-03-02T20:30

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Все, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, опровергли такую возможность. И в первую очередь во Франции стало понятно, что идея "голубоглазого президента" – с гнильцой, и никто там воевать не хочет. И вовсе не потому, что французы вдруг воспылали русофилией. По данным опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведенного для издания Le Figaro, только 11% респондентов видят в России союзника, а 37% призывают Макрона рассматривать Россию как "противника, с которым нужно бороться".Но не на поле боя же! Указанный опрос свидетельствует: позицию лидера страны по этому вопросу не одобряют почти 70% французов. И только 31% из опрошенных готовы к тому, чтобы войска западных стран участвовали в боевых действиях в Украине. Большинство же французов – 51% – считают Россию "неизбежным злом, с которым мы должны иметь дело". То есть другими словами выступают за нейтралитет в отношении России а то и за взаимовыгодные отношения с нею.Но Макрон подтвердил, что о войсках НАТО в Украине он сказал все не зря. "Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", -- глубокомысленно произнес он в телекамеры. И не стал распространяться подробнее.За него это сделал главный заказчик – США, которым и выгодно нагнетать милитаристскую истерию в Европе в любом виде. В ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил размышления Макрона: "Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией".Почему? А очень просто – Россия добивается в Украине успехов, а это то, что меньше всего нужно США. По словам Остина, ежедневное продвижение российских войск в зоне СВО – "очень тревожное". "Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений", – сказал он. И признал: без возобновления американской помощи Украина будет оставаться в невыгодном положении.Но вот беда: с американской помощью как раз и возникли проблемы. Конгрессмены-республиканцы заблокировали выделение 60 млрд долл помощи, и паузу до того времени, когда этот вопрос разрешиться положительно (Остин в этом не сомневается), платить за смерть в Украине должна Европа.И под угрозу невыполнения попала главная задумка США – победить Россию чужими руками и за чужие деньги. Кем воевать, американцы уже нашли. Это неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, который бросил свою страну и ее народ в горнило войны в качестве ресурса - пушечного мяса, инструмента-тарана, а также плацдарма и полигона для обкатки новых методов войны.Все в США да и вообще на всем коллективном Западе признали: вложенные деньги из США в Украину – это лучшие инвестиции. Например, главный редактор журнала The Economist Сьюзан Минтон Беддоус, как вы помните, недавно откровенно изрекла: "Давайте внесем ясность: оказание помощи Украине, финансирование Украины — это самый дешевый способ для США укрепить свою безопасность. Тут и говорить не о чем! Кто сражается? Украинцы! Кого убивают? Украинцев! А США и Европа просто снабжают их оружием, тем самым давая Путину отпор".И помощник госсекретаря США и главная по печенькам для идиотов с майдана Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN признала: "Нам необходимо помнить, что основная часть средств сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах". Вот это подсчеты, скажу вам. Цинизм – основа ВПК США.Но для пущей уверенности в бесперебойности финансирования войны против России в Украине США хотят переложить тяжесть военных трат на Европу. Это им выгодно вдвойне. С одной стороны, они "обезжиривают" Европу, вытягивая из нее средства за свои дорогие энергоносители и вообще переманивая перспективные предприятия за океан.С другой – заставляют Европу раскошеливаться на войну за геополитические интересы США и их мировую гегемонию, от которой остались уже лишь жалкие ошметки и перспективы которой весьма безрадостные.Но пока США удается держать союзников в узде – Европа раскошеливается. И оклик "деда Дементия" (так зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев метко окрестил заподозренного в деменции президента США Джо Байдена) для Европы – это пока еще команда, ослушаться которой могут позволить себе немногие.И сегодня очевидны три тенденции, определяющие политику коллективного Запада, все больше напоминающего террариум единомышленников, которых охватил плюрализм мнений насчет того, как спасать бордель от пожара во время наводнения. Со всех сторон и хочется, и колется, и мамка (интересы собственных стран) не велит, но старые привычки повиноваться гегемону и "ядерному зонтику" обязывают держать строй и, как минимум, заниматься ИБД (имитацией бурной деятельности).Во-первых, уже очевидно, что США еще могут мобилизовать своих союзников и сателлитов в Европе и по миру двигаться в одном направлении. Но вот добиться стопроцентного единства между ними и такого же подчинения уже проблематично.Ситуация вокруг слов Макрона о НАТО в Украине – тому свидетельство. Макрон заказ выполнил – сову на глобус натянул и камень в болото бросил, но вот круги от него пошли уже разные. В той же Европе продолжилось и обострилось соперничество за лидерство на континенте между Германией и Францией.И даже если предположить, что вся эта дискуссия -- будет НАТО воевать в Украине или нет – это всего лишь дымовая завеса над реальной подготовкой к новой эскалации войны с Россией в Украине, все равно отсутствие единства меж союзниками подрывает перспективы этой войны. Это как с анекдотичным, извините, групповым сексом в колхозе – всегда найдутся те, кто сачканет. А увильнуть от войны в Украине готовы многие евространы-члены НАТО, это же очевидно.Во-вторых, понятно же, что Запад, гонимый США, не собирается отказываться от войны как от главного средства если и не достижения результатов, то уж точно давления на Россию. Все эти воинственные разговоры равно как и противоположные им призывы к перемирию – это всего лишь ширма для получения временной передышки. Поиски нового "Минска-3" -- некого соглашения, которое позволит Западу перегруппировать силы, собраться с ними и запустить на полную мощность ВПК своих стран-членов.Пример? Пожалуйста: Запад обещал, что уже в начале текущего года поставит Украине 1 миллион снарядов. Но не поставил – негде его произвести. Но вот к концу года, когда заработают нужные заводы, то миллион будет. Осталось только дотянуть до конце года без окончательного поражения ВСУ в СВО. И Запад тянет кота за подробности, как говорили в сериале "Ликвидация", любой ценой.В-третьих, понятно же, что Запад в некоторых моментах не зря ведет себя так непримиримо и воинственно. И готовит Украину к новой эскалации конфликта, обещает напичкать оружием, дать дальнобойные ракеты и новые истребители F-16, чтобы и новый контрнаступ организовать и бить по территории России, провоцируя ее на аналогичные ответы. Отсюда и все эти разговоры о новых боях, утечки о готовящихся бомбардировках того же Крымского моста или, например, сегодняшний удар украинского дрона с 3,5 килограммами взрывчатки по жилому дому в Санкт-Петербурге.Все это нужно Западу для того, чтобы, не исключено, вынудить Россию к переговорам с позиции силы. То есть на своих условиях. И к переговорам не только по Украине, но и по всему спектру проблем – от Европы до Ближнего Востока и Тайваня. И, с точки зрения Запада, это вполне оправданный подход: максимально надавить, попросить максимально много, чтобы получить желаемое.Однако президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании уже сказал, что отлично понимает все задумки и хитрые ходы Запада. И что это Запад должен помнить два главных тезиса:- не надо грозить контингентами НАТО на российской земле, а лучше вспомнить, что случилось с теми, кто уже пытался вводить оккупантов в Россию;- Россия готова к переговорам с США о стратегической стабильности, но с учетом ВСЕХ своих национальных интересов, а из-под палки или под мнимым давлением.А чтобы Запад уяснил эту позицию, Россия и побеждает в СВО. И другие альтернативы этому Москва не рассматривает, потому что выполнение задач СВО – это и есть обеспечение стратегической безопасности России. Все четко и вполне логично, но просто закольцовано. Видимо, эту гениальность в простоте высокомерный Запад никак и не может уразуметь – он же типа такой сильный и могущественный. В этом высокомерии и заключается главная западная ошибка.Причем и на Западе это уже многие понимаю. В частности, бывший спецназовец ВМС США и основатель знаменитой ЧВК Blackwater Эрик Принс в интервью программе PBD Podcast сказал своим соотечественникам: "…Нам надо сворачивать лавочку, потому что Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство. Она пережевывает уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада – это курам на смех. В обычной войне русского медведя не завалить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война".Его переспросили, мол, в чем "некрасивый мир". И он уточнил: "Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть у них останется Крым, черт с ним. И Крым, и Донецк, и Луганск, и что угодно. Кстати, американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередную сотку миллиардов. Тем более что там воруют. И тем более что все равно нет результата".Даже не знаю, что тут можно добавить. А Украину уже по привычке просто жалко…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20240302/1053662839.html

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эксклюзив, украина, сша, сво, спецоперация, джо байден, виктория нуланд