https://ukraina.ru/20240229/1053598996.html

"Точка невозврата пройдена": политолог сообщил, когда произошел коренной перелом в боях на Украине

"Точка невозврата пройдена": политолог сообщил, когда произошел коренной перелом в боях на Украине - 29.02.2024 Украина.ру

"Точка невозврата пройдена": политолог сообщил, когда произошел коренной перелом в боях на Украине

Перелом в спецоперации произошел осенью-зимой 2023 года, когда Украина провалила свое наступление. Она не добилась своих целей, понесла потери и подставила западных партнеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-02-29T04:20

2024-02-29T04:20

2024-02-29T04:20

новости

украина

россия

сво

всу

авдеевка

командование

александр сырский

валерий залужный

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_956dc809a780b3c028af3ef2a28fab8c.jpg

Точка невозврата в спецоперации на Украине была пройдена давно, еще после срыва Стамбульских соглашений. Тогда стало понятно, что мы отступим. Сейчас политического решения по Украине быть не может, этот вопрос будет решаться военным путем, рассказал политолог.А теперь киевский режим начинает принимать все возможные плохие решения. Накануне Авдеевского сражения они вообще устроили кадровую чехарду в ВСУ. И дело даже не в том, что Александр Сырский сменил в должности главкома Валерия Залужного, указал эксперт.Главное, что поменяли начальника генштаба ВСУ. (Генерал-майор Анатолий Баргилевич пришел вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.) Причем начальником сделали не его заместителя, а поставили на эту должность генерала со стороны, подчеркнул он.Авдеевская операция прекрасна во всех отношения. Российские военные ее великолепно задумали и блистательно исполнили. Украина - это серьезный враг с тыловой базой на Западе. Но перелом в СВО уже наступил. Это знают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Лондоне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html

украина

россия

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, всу, авдеевка, командование, александр сырский, валерий залужный, спецоперация