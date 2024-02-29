"Точка невозврата пройдена": политолог сообщил, когда произошел коренной перелом в боях на Украине
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Перелом в спецоперации произошел осенью-зимой 2023 года, когда Украина провалила свое наступление. Она не добилась своих целей, понесла потери и подставила западных партнеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Точка невозврата в спецоперации на Украине была пройдена давно, еще после срыва Стамбульских соглашений. Тогда стало понятно, что мы отступим. Сейчас политического решения по Украине быть не может, этот вопрос будет решаться военным путем, рассказал политолог.
"Произошел ли перелом в войне? Да. Он произошел осенью-зимой 2023 года. Украина провалила контрнаступ. Она не добилась своих целей, понесла потери и подставила западных партнеров ("Леопарды" и "Челленджеры" горели как спичечные коробки)", - отметил Казаков.
Главное, что поменяли начальника генштаба ВСУ. (Генерал-майор Анатолий Баргилевич пришел вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.) Причем начальником сделали не его заместителя, а поставили на эту должность генерала со стороны, подчеркнул он.
Авдеевская операция прекрасна во всех отношения. Российские военные ее великолепно задумали и блистательно исполнили. Украина - это серьезный враг с тыловой базой на Западе. Но перелом в СВО уже наступил. Это знают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Лондоне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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