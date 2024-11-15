https://ukraina.ru/20241115/1058903449.html

По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ

По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ - 15.11.2024 Украина.ру

По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ

У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T05:15

2024-11-15T05:15

2024-11-15T05:15

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киев

курахово

курская область

всу

потери всу

авдеевка

угледар

селидово

украинская армия

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По мнению эксперта, сейчас противник работает по странному принципу. ВСУ уделяют все внимание Курской области и сосредотачивают большие силы в Торецке (Дзержинске), а в это время трещит Южно-Донецкий фланг, где нужно много техники и артиллерии. Хотя перекинуть туда вооружение противник тоже не может, добавил аналитик.Он также отметил, что последние несколько дней по украинскому тылу идет активная работа крылатыми ракетами, оперативно-тактическими ракетами и "Геранями", с которой украинская ПВО "не справляется от слова совсем". Сами украинские пропагандисты утверждают, что "что-то настолько сильно изменилось, что теперь прилетает по Киеву со всех сторон". И это напрямую сказывается на линии боевого соприкосновения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058888208.html

киев

курахово

курская область

авдеевка

угледар

селидово

южно-донецкое направление

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