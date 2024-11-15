По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ - 15.11.2024 Украина.ру
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По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ
По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ - 15.11.2024 Украина.ру
По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ
У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T05:15
2024-11-15T05:15
новости
киев
курахово
курская область
всу
потери всу
авдеевка
угледар
селидово
украинская армия
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По мнению эксперта, сейчас противник работает по странному принципу. ВСУ уделяют все внимание Курской области и сосредотачивают большие силы в Торецке (Дзержинске), а в это время трещит Южно-Донецкий фланг, где нужно много техники и артиллерии. Хотя перекинуть туда вооружение противник тоже не может, добавил аналитик.Он также отметил, что последние несколько дней по украинскому тылу идет активная работа крылатыми ракетами, оперативно-тактическими ракетами и "Геранями", с которой украинская ПВО "не справляется от слова совсем". Сами украинские пропагандисты утверждают, что "что-то настолько сильно изменилось, что теперь прилетает по Киеву со всех сторон". И это напрямую сказывается на линии боевого соприкосновения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241114/1058888208.html
киев
курахово
курская область
авдеевка
угледар
селидово
южно-донецкое направление
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новости, киев, курахово, курская область, всу, потери всу, авдеевка, угледар, селидово, украинская армия, южно-донецкое направление, детали, сво, спецоперация
Новости, Киев, Курахово, Курская область, ВСУ, потери ВСУ, Авдеевка, Угледар, Селидово, украинская армия, Южно-Донецкое направление, детали, СВО, Спецоперация

По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ

05:15 15.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По мнению эксперта, сейчас противник работает по странному принципу. ВСУ уделяют все внимание Курской области и сосредотачивают большие силы в Торецке (Дзержинске), а в это время трещит Южно-Донецкий фланг, где нужно много техники и артиллерии. Хотя перекинуть туда вооружение противник тоже не может, добавил аналитик.

"Повторюсь, у ВСУ есть еще шанс [выйти из Курахово]. Шанс выйти с потерями, сохранив боеспособной часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Так же, как не было его в случае с Авдеевкой, Угледаром и Селидово. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается", — констатировал Леонков.

Он также отметил, что последние несколько дней по украинскому тылу идет активная работа крылатыми ракетами, оперативно-тактическими ракетами и "Геранями", с которой украинская ПВО "не справляется от слова совсем".
Сами украинские пропагандисты утверждают, что "что-то настолько сильно изменилось, что теперь прилетает по Киеву со всех сторон". И это напрямую сказывается на линии боевого соприкосновения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 07:14
Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на УкраинеВ Евросоюзе доминирует "кумовской капитализм", а на Украине сложился "кумовской феодализм". Отсюда и тамошние иллюзии о близости к Европе. В Штатах же сформировался семейно-клановый империализм, который Трамп только укрепит
 
НовостиКиевКураховоКурская областьВСУпотери ВСУАвдеевкаУгледарСелидовоукраинская армияЮжно-Донецкое направлениедеталиСВОСпецоперация
 
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