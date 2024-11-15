По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По мнению эксперта, сейчас противник работает по странному принципу. ВСУ уделяют все внимание Курской области и сосредотачивают большие силы в Торецке (Дзержинске), а в это время трещит Южно-Донецкий фланг, где нужно много техники и артиллерии. Хотя перекинуть туда вооружение противник тоже не может, добавил аналитик.
"Повторюсь, у ВСУ есть еще шанс [выйти из Курахово]. Шанс выйти с потерями, сохранив боеспособной часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Так же, как не было его в случае с Авдеевкой, Угледаром и Селидово. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается", — констатировал Леонков.
Он также отметил, что последние несколько дней по украинскому тылу идет активная работа крылатыми ракетами, оперативно-тактическими ракетами и "Геранями", с которой украинская ПВО "не справляется от слова совсем".
Сами украинские пропагандисты утверждают, что "что-то настолько сильно изменилось, что теперь прилетает по Киеву со всех сторон". И это напрямую сказывается на линии боевого соприкосновения, резюмировал собеседник издания.
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