ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
У ВС РФ высокий уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области. Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику там стабилизировать ситуацию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Недавно в Сумской области ВС РФ накрыли крупную колонну ВСУ, которая двигалась к Курской области. Также военнослужащие поразили крупный склад с боеприпасами в Шостке.
Российские войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники, бьют по складам и командным пунктам ВСУ, позициям ПВО и РСЗО, сообщил эксперт.
"Объективного контроля на эту тему предостаточно. Уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области у нас высок. Мы быстро передаем информацию к средствам огневого поражения", — подчеркнул Рожин.
Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику стабилизировать там ситуацию из-за атакующих действий ВС РФ, уточнил журналист.
Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но Россия ничего обменивать не будет. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
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