https://ukraina.ru/20241115/1058923500.html

ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин

ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин - 15.11.2024 Украина.ру

ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин

У ВС РФ высокий уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области. Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику там стабилизировать ситуацию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-15T05:30

2024-11-15T05:30

2024-11-15T05:30

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резервы

переговоры

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Недавно в Сумской области ВС РФ накрыли крупную колонну ВСУ, которая двигалась к Курской области. Также военнослужащие поразили крупный склад с боеприпасами в Шостке.Российские войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники, бьют по складам и командным пунктам ВСУ, позициям ПВО и РСЗО, сообщил эксперт.Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику стабилизировать там ситуацию из-за атакующих действий ВС РФ, уточнил журналист.Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но Россия ничего обменивать не будет. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

https://ukraina.ru/20241114/1058919789.html

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