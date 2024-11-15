ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин - 15.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин
ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин - 15.11.2024 Украина.ру
ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин
У ВС РФ высокий уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области. Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику там стабилизировать ситуацию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-15T05:30
2024-11-15T05:30
новости
россия
курская область
сумская область
борис рожин
всу
потери всу
логистика
резервы
переговоры
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Недавно в Сумской области ВС РФ накрыли крупную колонну ВСУ, которая двигалась к Курской области. Также военнослужащие поразили крупный склад с боеприпасами в Шостке.Российские войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники, бьют по складам и командным пунктам ВСУ, позициям ПВО и РСЗО, сообщил эксперт.Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику стабилизировать там ситуацию из-за атакующих действий ВС РФ, уточнил журналист.Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но Россия ничего обменивать не будет. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
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россия
курская область
сумская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумская область, борис рожин, всу, потери всу, логистика, резервы, переговоры, военная техника, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Борис Рожин, ВСУ, потери ВСУ, логистика, резервы, переговоры, военная техника, СВО, Спецоперация, детали

ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин

05:30 15.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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У ВС РФ высокий уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области. Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику там стабилизировать ситуацию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Недавно в Сумской области ВС РФ накрыли крупную колонну ВСУ, которая двигалась к Курской области. Также военнослужащие поразили крупный склад с боеприпасами в Шостке.
Российские войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники, бьют по складам и командным пунктам ВСУ, позициям ПВО и РСЗО, сообщил эксперт.

"Объективного контроля на эту тему предостаточно. Уровень воздушной и спутниковой разведки в Сумской области у нас высок. Мы быстро передаем информацию к средствам огневого поражения", — подчеркнул Рожин.

Все это ослабляет украинскую группировку в Курской области и не позволяет противнику стабилизировать там ситуацию из-за атакующих действий ВС РФ, уточнил журналист.
Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но Россия ничего обменивать не будет. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Вчера, 20:55
Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем СШАПока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьБорис РожинВСУпотери ВСУлогистикарезервыпереговорывоенная техникаСВОСпецоперациядетали
 
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