Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть - 15.11.2024 Украина.ру
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Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть
Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть - 15.11.2024 Украина.ру
Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть
Европейские политики говорят, что уже совсем скоро найдут для Киева остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь. Но Украина уже из последних сил удерживает фронт и военная помощь Запада может даже не поспеть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T05:00
2024-11-15T05:00
новости
украина
запад
киев
украинская армия
франция
военная помощь
нато
снаряды
сво
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Европейские политики заверяют, что уже совсем скоро найдут для Украины остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь, которую должны были передать Киеву до конца года, сообщил эксперт.Но уже давно понятно, что если Запад только обещает что-то отправить Украине, это значит, что решение уже принято. Это означает, что украинская армия терпит поражения даже с этой помощью, указал аналитик.Конечно, у Украины еще остались какие-то силы и средства. Но вряд ли она сможет ими грамотно распорядиться, добавил он.Украина уже из последних сил удерживает фронт. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает и такую же армию, которая была в начале СВО, противник создать уже не сможет, отметил эксперт."И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, киев, украинская армия, франция, военная помощь, нато, снаряды, сво, детали, спецоперация, всу
Новости, Украина, Запад, Киев, украинская армия, Франция, военная помощь, НАТО, снаряды, СВО, детали, Спецоперация, ВСУ

Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть

05:00 15.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Инспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Европейские политики говорят, что уже совсем скоро найдут для Киева остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь. Но Украина уже из последних сил удерживает фронт и военная помощь Запада может даже не поспеть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Европейские политики заверяют, что уже совсем скоро найдут для Украины остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь, которую должны были передать Киеву до конца года, сообщил эксперт.
Но уже давно понятно, что если Запад только обещает что-то отправить Украине, это значит, что решение уже принято. Это означает, что украинская армия терпит поражения даже с этой помощью, указал аналитик.
Конечно, у Украины еще остались какие-то силы и средства. Но вряд ли она сможет ими грамотно распорядиться, добавил он.
"У меня есть подозрение, что даже в штабах НАТО перестали заниматься этими военными операциями. А те натовские генералы, которые приехали на места, были утилизированы нашими высокоточными ударами. Когда Запад воет, что русские [якобы] убили каких-то волонтеров и пишет о самоубийствах в американской армии, это означает именно это", — подчеркнул Леонков.
Украина уже из последних сил удерживает фронт. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает и такую же армию, которая была в начале СВО, противник создать уже не сможет, отметил эксперт.
"И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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НовостиУкраинаЗападКиевукраинская армияФранциявоенная помощьНАТОснарядыСВОдеталиСпецоперацияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:15По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ
05:00Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть
04:45Это наша территория: Леонков о том, почему нужно наступать и не слушать разговоров о разделе Украины
04:30ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ
04:15Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод
04:00Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем
03:45Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ
03:30Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер
03:15Военный аналитик: на словах Трамп будет мягким, но друзья-лимитрофы обеспечат Украину всем необходимым
03:00После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — Леонков
01:20"Русский язык я учил в Одессе". Нкундве Мвасага из Танзании о России, Африке и мирном диалоге по Украине
21:25СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
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