Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Европейские политики говорят, что уже совсем скоро найдут для Киева остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь. Но Украина уже из последних сил удерживает фронт и военная помощь Запада может даже не поспеть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Европейские политики заверяют, что уже совсем скоро найдут для Украины остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь, которую должны были передать Киеву до конца года, сообщил эксперт.
Но уже давно понятно, что если Запад только обещает что-то отправить Украине, это значит, что решение уже принято. Это означает, что украинская армия терпит поражения даже с этой помощью, указал аналитик.
Конечно, у Украины еще остались какие-то силы и средства. Но вряд ли она сможет ими грамотно распорядиться, добавил он.
"У меня есть подозрение, что даже в штабах НАТО перестали заниматься этими военными операциями. А те натовские генералы, которые приехали на места, были утилизированы нашими высокоточными ударами. Когда Запад воет, что русские [якобы] убили каких-то волонтеров и пишет о самоубийствах в американской армии, это означает именно это", — подчеркнул Леонков.
Украина уже из последних сил удерживает фронт. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает и такую же армию, которая была в начале СВО, противник создать уже не сможет, отметил эксперт.
"И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.
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