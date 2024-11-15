https://ukraina.ru/20241115/1058905845.html

Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть

Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть - 15.11.2024 Украина.ру

Военный аналитик: Украина из последних сил удерживает фронт, военная помощь Запада может не поспеть

Европейские политики говорят, что уже совсем скоро найдут для Киева остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь. Но Украина уже из последних сил удерживает фронт и военная помощь Запада может даже не поспеть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T05:00

2024-11-15T05:00

2024-11-15T05:00

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украинская армия

франция

военная помощь

нато

снаряды

сво

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Европейские политики заверяют, что уже совсем скоро найдут для Украины остатки "миллиона снарядов" и передадут всю военную помощь, которую должны были передать Киеву до конца года, сообщил эксперт.Но уже давно понятно, что если Запад только обещает что-то отправить Украине, это значит, что решение уже принято. Это означает, что украинская армия терпит поражения даже с этой помощью, указал аналитик.Конечно, у Украины еще остались какие-то силы и средства. Но вряд ли она сможет ими грамотно распорядиться, добавил он.Украина уже из последних сил удерживает фронт. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает и такую же армию, которая была в начале СВО, противник создать уже не сможет, отметил эксперт."И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1021743202.html

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новости, украина, запад, киев, украинская армия, франция, военная помощь, нато, снаряды, сво, детали, спецоперация, всу