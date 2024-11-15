https://ukraina.ru/20241115/1058894819.html

Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий - 15.11.2024 Украина.ру

Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

Одним из самых распиаренных украинских подразделений является 3 штурмовая бригада (3 ОШБр), сформированная из неонацистов "Азова". По всей Украине вдоль дорог стоят тысячи бигбордов с призывом вступать именно в эту бригаду, соблазняющие неокрепшие умы вниманием женского пола и веселым времяпровождением.

2024-11-15T05:20

2024-11-15T05:20

2024-11-15T05:20

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Основателем бригады является основатель неонацистского "Азова"* Андрей Билецкий по кличке Белый вождь. Формировал он ее, по его же словам, летом 2022 года в лесах на Волыни. Сейчас он служит в ВСУ в звании полковника и числится командиром Третьей штурмовой. Бригада считается одной из крупнейших в ВСУ. На начало 2024 года там было около 8 тысяч боевиков и сейчас большая часть из них воюет в Харьковской области. Ранее они были биты в Бахмуте и Авдеевке. Однако в официальных своих рапортах Третья штурмовая постоянно наступает при многократном численном перевесе противника.Год назад после битвы за Бахмут Билецкий рассказывал, что они буквально стерли в пыль российские войска, у которых, по его словам, не осталось уже ни офицеров, ни сержантов.Сам Билецкий считает свою бригаду чем-то вроде средневекового или античного ордена, спаянного узами "мужского братства". Себя Билецкий видит в образе древнего спартанца.Сам Билецкий постоянно позирует на неонацистских языческих ритуалах захоронения в курганах своих боевиков, сопровождающихся факельным шествием.Одним из источников пополнения бригады являются подростки, воспитывавшиеся в детском неонацистском лагере "Азовец", который тоже курирует Билецкий. Большая часть воспитанников попали туда из детских домов, то есть являются сиротами, которых неонацисты готовят в буквальном смысле на заклание.В украинских СМИ последнее время военные постоянно ноют, жалуясь на нехватку вооружений, пополнений и ротаций. Однако боевики Билецкого, в отличие от них, ежедневно заявляют об удачном контрнаступлении, брызжут оптимизмом и требуют войны вплоть до полного захвата РФ. Их оптимизм и бодрые рапорты резко контрастируют с заявлениями военных других подразделений и западных СМИ. Медийные боевики Третьей штурмовой (которую украинцы прозвали "Третьей шаурмой") полностью повторяют оптимистические тезисы Офиса президента, который регулярно рисует планы победы.В случае же активизации боевых действий на их участке, Билецкий и его медийные боевики тут же поднимают крик в СМИ и соцсетях, буквально требуя от украинского командования спасать именно их и перебрасывать все имеющиеся силы на их направление. В некоторых случаях складывается впечатление, что Вооруженными силами Украины командует не генерал Сырский, и не Зеленский, а именно неонацисты "Азова".Одной из первых шум в СМИ поднимает журналистка "Украинской правды" Татьяна Даниленко, жена Андрея Билецкого и бывшая жена депутата Владислава Каськива.В одном из недавних интервью Билецкий определил, что для него будет считаться победой. По его мнению, это будет длительная военная и политическая неспособность РФ вести боевые действия. Его "план победы" полностью перекликается с желаниями западных ястребов войны, которые постоянно твердят об ослаблении России, как основной цели. Ни у Билецкого, ни у западных ястребов в этих планах нет самой Украины и ее будущего, хотя Билецкий и считает себя националистом.В недавнем интервью "Новому времени" Билецкий рассказывал, что к войне с русскими они готовились с начала 2000х, уже тогда бегали с автоматами и тренировали свои будущие кадры для "защиты Европы".Защищать ее от "дикарской" России планировал русскоязычный харьковчанин Билецкий, посчитавший себя вождем белой расы. Сейчас он с завидным упорством рассказывает, что в России нет ни дорог, ни современных зданий, ни унитазов, ни водопровода. В интервью украинским СМИ он говорил, что пленные российские офицеры из Саратова якобы первый раз увидели унитаз, за Уралом никакой цивилизации не существует. "Это такие дикие люди в прямом смысле слова", - рассказывает Билецкий о россиянах.В юношеских статьях Билецкий писал о необходимости расового очищения нации от неполноценных элементов. Миссию украинцев он видел в том, чтобы возглавить новый "крестовый поход белых народов против семитских недочеловеков". К этим идеям он пришел в Харьковском национальном университете на историческом факультете под влиянием преподавателя из Львова Ярослава Дашкевича (бандеровца, арестованный в 1949 за антисоветскую деятельность и поддержку УПА*, освобожденного в 1956 г.), который единственный поддерживал его "бунтарский дух".С тех пор Билецкий пролили много крови, как лично, так и руками своих боевиков. В какой-то степени его можно считать фанатиком нацистских идей, которого будут до конца использовать, как и исламистских боевиков в борьбе против РФ.О судьбе другого героя постмайданного периода - в статье Дмитрия Ковалевича Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, россия, украина, волынь, андрей билецкий, вадим белый, александр сырский, "азов", вооруженные силы украины