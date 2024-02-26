https://ukraina.ru/20240226/1053520840.html

Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана"

Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" - 26.02.2024 Украина.ру

Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана"

Наша страна должна непосредственно выйти на границу с НАТО (Финляндия и Прибалтика). Тогда между нами не будет шакала Табаки. Будем мы (Маугли) и Запад (злой Шерхан)

2024-02-26T14:11

2024-02-26T14:11

2024-02-26T16:57

интервью

всу

россия

сша

британия

запад

авдеевка

армения

азербайджан

третья мировая война

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И никакой шакал не будет кусать нас за пятки, стравливая друг с другом, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Александр Юрьевич, когда военные политологи обсуждают вопрос о передаче Украине западных дальнобойных ракет, все они сходятся во мнении, что для устранения этой угрозы наши войска должны отодвигать противника на как можно большее расстояние от российских городов. Но чем дальше мы будем удаляться от российских городов, тем ближе мы будем к границам НАТО. Как быть с этим?– Пока самые дальнобойные ракеты, которые Запад предоставил Украине, – британские. Все новые типы оружия Киеву поставляет Лондон, а не Вашингтон. Именно англичане предоставили противнику Storm Shadow (французский SCALP – это одна и та же ракета). Сейчас идет речь про немецкий Taurus, который стреляет минимум на 300 километров. Но ходит очень упорная информация, что когда западники передают такие ракеты киевскому режиму, они сами подвинчивают их дальность. Потому что пока никто не планирует начинать Третью мировую войну. 24 февраля 2022 года все поняли, что Россия это сделать может.Вообще, эти поставки ракет бессмысленны. Особенно в нынешних обстоятельствах. ВСУ переходят к стратегической обороне в том числе по настоянию Запада. Если вы хотите обороняться, вам не нужны ракеты, которые бьют на большое расстояние в сторону противника. Они нужны при наступлении, когда вам надо бить по тылам, разрушать коммуникации, накрывать склады и центры управления.– Зато террористические атаки со стороны Украины усилились.– Усилились. В этом нет ничего удивительного. Перелом на поле боя уже произошел. В этом никто не сомневается. И единственное, что остается киевскому режиму, – террор. Это типичная бандеровская история.Другое дело, что Москва публично заявила Западу о своей позиции – у ракеты, которая бьет на большое расстояние, есть эффект обратной петли. Именно на это расстояние мы будем отодвигать линию безопасности от нашей территории. Дадите на 300 – будем отдвигать на 300 километров. Дадите на 500 – будем на 500. На 1000 дайте – мы выйдем на границу с Польшей.– Вот именно. А то, что мы двигаемся на границу с НАТО, – это хорошо или плохо?– Да. "Вспомним, как на Запад шли по Украине". А куда нам еще идти-то? Мы же на востоке находимся.Вы сказали: "Мы приближаемся к границам НАТО". А НАТО сейчас где на Украине? Да везде. Так что это мы отодвигаем границу НАТО к ее законной границе. Все то же самое. Только другая формулировка.Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение (последний раз такие решения принимались 100 лет назад), чтобы между нами и Западом больше не было буферных государств.До этого империи граничили друг с другом. Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан целый пояс из стран-лимитрофов от Прибалтики до Черного моря. Они создавались именно как буфер, чтобы наша и германская армия не соприкасались друг с другом.Тогда это казалось очень хорошим решением. Но потом стало ясно, что поскольку эти буферные государства бедны как церковные крысы, они начинают играть в одну и ту же игру. Они начинают стравливать друг с другом больших соседей и наживаться на этом. То на одну сторону перебежали, то на другую. То там деньги получили, то тут деньги получили. Это уже делала Украина в 2013 году. Она провоцировала Россию и Запад на столкновение друг с другом. Это страны-провокаторы.Мне кажется, не надо повторять эту ошибку столетней давности. Наша страна должна непосредственно выйти на границу с НАТО (Финляндия и Прибалтика). Тогда между нами не будет шакала Табаки. Будем мы (Маугли) и Запад (злой Шерхан). И никакой шакал не будет кусать нас за пятки, стравливая друг с другом.Кстати, в этом смысле для России важна Белоруссия. Потому что Союзная группировка уже вышла на границу с НАТО (Польша).– Как раз Александр Лукашенко во время совещания с силовиками заявил, что на границе РФ и РБ сосредоточена 32-тысячная группировка НАТО, а также выразил опасение, что может начаться Третья мировая война. Вы разделяете эти опасения?– Да. Мировые войны случаются без особого желания всех сторон их начинать. Но они начинаются, а их никто не может остановить.В данном же случае Лукашенко акцентирует внимание даже не на наличии натовской группировки у его границ. 32 тысячи – это ни о чем. Можно было бы бить тревогу по поводу 320 тысяч. Он имел в виду, что в очень большом количестве точек напряженности начинает повышаться градус эскалации: Карабах, Афганистан, Украина, Палестина, Йемен.Идем дальше. Индия и Пакистан. Это две ядерные державы, у которых серьезные территориальные претензии друг к другу. Постоянно что-то в Мьянме происходит. Чуть выше – Корейский полуостров. А Ким Чен Ын попер не по-детски. А там еще и назревающий глобальный конфликт между США и Китаем. Вся евразийская дуга потрескивает. На Украине она уже лопнула. Чайник кипит, скоро крышку снесет.Это мы запустили процесс по размораживанию замороженных конфликтов. В эти конфликты включено большое количество региональных игроков, которые сами могут принимать решения (не консультируясь с великими державами), спровоцировав тем самым мировую войну, не желая того.Допустим, начнется война между Индией и Пакистаном. Если это произойдет, все мировые державы должны будут на это как-то реагировать. А как реагировать? Занимать чью-то сторону? Вот и пошло разделение на два блока. Это притом что против разделения мира на блоки.Мы-то как раз показываем единственную тропинку, по которой можно отпетлять от Третьей мировой войны. Каковы основные принципы БРИКС? Внеблоковость. Это уникальное объединение. Это не союз и не организация. Это наличие протокола. Он всегда горизонтален. А блок – это вертикально интегрированная структура, где наверху сидит начальник, а внизу – подчиненные (наверху США, снизу Прибалтика). В сетевых организациях начальства нет.Москва выступает с еще одним предложением. Когда обсуждался вопрос о новом обострении между Арменией и Азербайджаном вокруг Сюникского коридора, мы предложили, что эти проблемы должны быть выведены на международный уровень, но участвовать в решении таких проблем должны исключительно непосредственные участники конфликта и их соседи.Кто участвует в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта? Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Иран и Турция. При чем здесь французы? Что там американцы делают с самым большим своим посольством в Ереване?То же самое касается Кореи. Мы участвуем, потому что мы рядом. А не потому, что мы великая держава, которая везде хочет засунуть свой нос. Россия, Корея, Китай и Япония. Все. При чем тут США, Евросоюз и Австралия?Повторюсь, это другой принцип разрешения конфликтных ситуаций. Потому что все соседи заинтересованы решить проблему мирным способом. Но, к сожалению, военное и экономическое влияние США в мире очень велико. И пока наши предложения – вопрос завтрашнего дня. Пока же закипает вода в чайнике, и крышку может сорвать.– Прошло два года с начала СВО. Можно ли с уверенностью сказать, что пройдена кризисная точка?– Много точек пройдено. Спасибо, что хоть не про красные линии спросили (смеется).Точка невозврата пройдена давно, еще после срыва Стамбульских соглашений. Стало понятно, что мы отступим. Политического решения по Украине уже быть не может. Мы решим этот вопрос военным путем.Произошел ли перелом в войне? Да. Он произошел осенью-зимой 2023 года. Украина провалила контрнаступ. Она не добилась своих целей, понесла потери и подставила западных партнеров ("Леопарды" и "Челленджеры" горели как спичечные коробки). А теперь киевский режим начинает принимать все возможные плохие решения.Первое. Накануне Авдеевского сражения они устроили кадровую чехарду в ВСУ. Такое ощущение, что мы им за это заплатили. Дело не в том, что Сырский сменил Залужного. Он начальника генштаба поменял. Причем сделал начальником не его заместителя, а поставил на эту должность генерала со стороны, который не знает, как они вчера воевали. Это просто управленческий кавардак. А мы же тоже не дураки. Чего сидеть, если у них все так плохо.– Зато виновного нашли.– Нашли. Только не очень получается обвинить того же Залужного. Он эвакуировался первым.Авдеевская операция прекрасна во всех отношения. Это именно операция. Мы ее великолепно задумали и блистательно исполнили. Как мы два года назад рыдали, что у нас со связью и управлением все плохо? А теперь посмотрите, как мы шли в прорыв между карьером и коксохимом. Впереди шли штурмовые роты, а сзади стояла вся наша тяжелая артиллерия "цветочной линии" ("Гвоздика", "Гиацинт", "Тюльпан"), которые били по ВСУ через головы наших солдат, обеспечивая наше продвижение. А работа РСЗО? А фронтовая авиация, которая завалила противника полуторатонными бомбами? И ни одного эпизода дружественного огня.Однажды я проснулся утром и прочитал про бои в самой восточной части Авдеевки. Я ее видел с Ясиноватской развязки еще когда был советником у Захарченко. Мы ее никак не могли взять, но взяли. А подземный переход под "Царскую охоту". А блокирование части ПВО, которую нельзя взять штурмом, потому что она при Хрущеве строилась?И если в Мариуполе, Северодонецке и Артемовске мы выдавливали ВСУ улица за улицей, снося дома вместе с огневыми точками противника, в Авдеевке это не понадобилось. Мы нашли слабое место, одним ударом разделили Авдеевку на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили Дебальцево.Кстати, на Украине была медаль за оборону Дебальцево. Они превратили этот позор в героическое сражение. Тут все то же самое. ВСУ бежали по грунтовым дорогам, а на них сверху все падало и падало.Так что противник ослаб. У него беда с резервами и со снабжением. А мы идем по восходящей. Западные источники пишут, что у нас за линией фронта севернее и южнее Запорожья стоят две ударные армии. Посмотрим, сможем ли мы превратить тактический успех в Авдеевке в стратегический. Тем более что мы продолжаем двигаться в сторону Орловки и Курахово.Возможно, что мы остановимся как после Артемовска. Но и под Артемовском мы идем к Часову Яру. И между Вербовым и Работино есть продвижение наших десантников и мотострелков. А с точки зрения карты наша операция должна быть в Северске. Если мы не торопимся, мы срежем все украинские выступы.Да, у нас серьезный враг с тыловой базой на Западе. Не надо ждать, пока он восстановится. Но перелом в СВО наступил. Это знают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Лондоне.

https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html

https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, всу, россия, сша, британия, запад, авдеевка, армения, азербайджан, третья мировая война, сво