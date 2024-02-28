https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html

В первую очередь экономика. Что происходит в отношениях России и Армении

В первую очередь экономика. Что происходит в отношениях России и Армении - 28.02.2024 Украина.ру

В первую очередь экономика. Что происходит в отношениях России и Армении

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 февраля в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в стране зазвучали и другие мнения о возможном пересмотре российско-армянского сотрудничества в области безопасности

2024-02-28T13:41

2024-02-28T13:41

2024-02-28T15:26

эксклюзив

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Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил 27 февраля, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Эвартноц. По его словам, российские пограничники "не защищали, а делали все, чтобы сделать границы (Армении – Ред.) более уязвимыми" и поэтому "было бы правильно, если бы они оттуда ушли".При этом на вопрос о расформировании российских военных баз в Армении Симонян ответил, что не нужно "впадать из одной крайности в другую".Правда, спикер армянского парламента обратил внимание на то, что выражает не официальную позицию армянского государства, а свое личное мнение.Примечательно, что в этот же день французские СМИ сообщили, что по итогам визита Никола Пашиняна в Париж была достигнута договоренность между службами национальной безопасности Франции и Армении об обмене разведывательной информацией по Азербайджану, Ирану, России и Турции.По из данным, Ереван будет передавать в Париж спутниковые данные, содержащие информацию о ситуации вдоль границы Армении.На Западе принято, что союзники между собой должны проявить солидарность не только на двухсторонней основе, но и в рамках так называемого западного клуба. Армения не может углублять сотрудничество в области безопасности с Францией, не подержав хотя бы на уровне заявлений французских союзников. В этом контексте особо выгодно заявить о поддержке Киеву, так как это одновременно подчеркивает сближение с западными партнерами и отдаление от России.Так, в беседе с журналистами депутат армянского парламента от фракции правящей партии "Гражданский договор" Гагик Мелконян заявил 26 февраля, что Армения должна принять президента Украины Владимира Зеленского, если он решит нанести ей визит.На вопрос, как Россия отреагирует на этот визит, Мелконян ответил: "Нас не интересует, как отреагирует или не отреагирует Россия, это ее дело. Нас волнуют лишь интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны".При этом парламентарий не мог дать убедительного ответа на вопрос журналистов, были ли в интересах Армении поставки Украиной Азербайджану фосфорного оружия во время 44-дневной войны в Арцахе. Он просто сослался на отсутствие доказательств и перевел стрелки в сторону России."Вы можете доказать, что поставляла Украина? А другие говорят, что поставляла Россия, У нас нет достоверной информации", – сказал депутат.Как далеко уйдет Армения в своем сближении с Западом и приведет ли этот союз к выходу страны из ОДКБ и расформированию российских военных баз, в интервью Украина.ру рассказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.По словам эксперта, российско-армянские двухстороннее сотрудничество регламентировано соответствующими документами, в том числе в сфере безопасности. Они касаются и нахождения российских пограничников не только в аэропорту Еревана, но и в Мегри, и на границе с Турцией, отметил он."Здесь речь идет о сложном комплексе вопросов – правовых, юридических, организационных, которые едва ли могут решаться заявлениями, даже спикера парламента и премьер-министра. Когда Национальное собрание Армении инициирует соответствующие вопросы в рамках действующих соглашений, это будет другое дело", - сказал Арешев.В рамках ОДКБ даже не существует процедуры приостановления участия в организации, так что мы в любом случае имеем дело с заявлениями, которые, с другой стороны, достаточно четко иллюстрируют внешнеполитический вектор действующих армянских властей, подчеркнул он."Ни для кого не секрет, что все это началось не сегодня и даже не в 2018 году. Это началось в первые постсоветские годы. Потом по некоторым причинам все было заморожено, но после решения карабахского вопроса на преимущественных условиях Азербайджана с полного согласия администрации Пашиняна, открылось такое окно возможностей, в том числе и по уходу из-под российского влияния с неизбежной переориентацией на влияние даже не столько французское, сколько азарбайджано-турецкое", - рассказал эксперт.Касаясь армяно-французского сотрудничества, Арешев отметил, что в силу своего географического положения Франция едва ли может предоставить эффективные гарантии безопасности Армении. Зато французские структуры могут предоставить фиктивные гарантии воспроизводства и сохранения действующей армянской власти, добавил он."Что касается приграничной безопасности, обмен информацией, конечно, возможен. Более того, я склонен думать, что этот обмен уже идет, потому что в южных районах Армении развернута мониторинговая миссия ЕС. Однако в долгосрочном плане безопасность будет обеспечиваться отнюдь не этим, а теми договоренностями, которые будут достигнуты прежде всего в треугольнике Ереван-Баку-Анкара", - подчеркнул Арешев.По его словам, усиление армяно-турецкого сотрудничества заметно, в том числе по показателям торговли. Видно, насколько возросло присутствие турецких товаров на армянском рынке, пусть и через третьи страны, продолжил эксперт."Это география – Армения и Турция ближайшие соседи, в то время как с Россией общей границы нет. При том внешнеполитическом векторе, который избран действующей армянской властью, это вполне очевидно и закономерно", - полагает он.Эксперт допустил, что, несмотря на все противоречивые заявления, которые сегодня делаются, отношения между Арменией и Азербайджаном так или иначе будут налаживаться. Этому доказательство и прошлогоднее совместное заявление аппарата премьер-министра Республики Армения и администрации президента Азербайджана о некоторых взаимных шагах на встречу друг другу, считает Арешев."Другое дело, что ситуация на границе остается сложной, потому что далеко не все в Армении согласны с избранным администрацией Пашиняна внешнеполитическим курсом. Здесь возможны разные сценарии, в том числе связаны с досрочными парламентскими выборами, которые так или иначе дадут ответы на некоторые вопросы", - рассказал эксперт.Комментируя российско-армянские взаимоотношения, Арешев подчеркнул, что здесь нужно ориентироваться на заявления официальных лиц, таких как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков или министр иностранных дел России Сергей Лавров."Подаются разные сигналы. Они могут быть более мягкими, более жесткими. Но при всех тех сложностях, которые существуют в российско-армянских отношениях сегодня, Москва не будет инициировать некие жесткие шаги, связанные с пересмотром тех или иных аспектов двухсторонних взаимоотношений. Для Москвы важно сохранение Армении в орбите тех интеграционных объединений, которые худо-бедно функционируют на постсоветском пространстве", - отметил он.По словам эксперта, это прежде всего Евразийский экономический союз, а ОДКБ здесь - только на втором месте. Россия понимает, что после тех событий, которые произошли, военно-политическая роль Армении для России минимальна, продолжил он."Россия прекрасно ладит и с Турцией, и с Азербайджаном, и никакой противовес в виде Армении ей на Кавказе не нужен. Как мне кажется, России важно сохранение Армении в качестве важного звена в той альтернативной финансово-экономической и торговой системе, которая сейчас выстраивается. Какие бы жесткие заявления не делались армянскими политиками, пока они не перейдут к конкретным делам, то Россия на официальном уровне не будет бить горшки в тесной комнате", - сказал Арешев.По его словам, в тех достаточно сложных условиях, в которых Россия сейчас должна реализовывать внешнеполитический курс, это правильная стратегия. В том числе это касается не только Армении, но и других стран ЕЭС, которые не скрывают своей многовекторной внешнеполитической ориентации, подытожил Андрей Арешев.

https://ukraina.ru/20240223/1053485059.html

https://ukraina.ru/20240209/1053188232.html

https://ukraina.ru/20240204/1053070902.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, россия, франция, одкб, базы, азербайджан, турция