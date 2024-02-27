https://ukraina.ru/20240227/1053551718.html

Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник

Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник - 27.02.2024 Украина.ру

Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник

Бывший боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон впервые посетил "Форум многополярности" под эгидой Международного движения русофилов, запущенного в прошлом году в Москве

2024-02-27T15:39

2024-02-27T15:39

2024-02-27T16:15

интервью

украина

сша

россия

форум

запад

джо байден

дональд трамп

международные отношения

националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1b/1053553360_65:27:863:476_1920x0_80_0_0_6535b0b810fb19b1aecbeb9b27d5357b.jpg

Монсон пообщался с журналистами издания Украина.ру и рассказал, каким он видит будущее для России и США, назвал Вашингтон зачинщиком конфликта на Украине, а действующего президента США Джозефа Байдена — военным преступником.— Джефф, каковы ваши впечатления от форума?— Мое первое впечатление, что людей из разных стран со всей планеты объединило желание перемен. Они недовольны нынешним положением, когда Америка, претендуя на роль сверхдержавы, практически контролирует весь остальной мир. Многие хотели бы это изменить. Сюда приехали представители других стран, чтобы заявить: "Эй, наше мнение тоже кое-что значит, и мы тоже хотим перемен".— А вы уже встречали на наших улицах хотя бы одного медведя, послушали балалайку?— Кого, кого?.. Ах, медведей! Конечно, видел. Только не в городе, а в лесах.— Что вы думаете о западных стереотипах о России?— Некоторые мои знакомые, побывав у вас в не самое удачное время, отговаривали меня от поездки, пугали русской мафией, которая обязательно со мной что-нибудь сделает, распознав во мне американца. Они говорили, что все русские якобы суровы, холодны, неулыбчивы, бессердечны и равнодушны к чужому горю…Однако, проведя среди русских достаточно времени, могу сказать, что это самые отзывчивые и щедрые люди на свете. Россия оказалась в точности такой, какой я её себе представлял. Красная площадь, Москва, Санкт-Петербург — всё так, как я раньше увидел по телевизору. Только люди совсем не такие, какими мне их описывали за океаном. Абсолютно другие люди.— Возможно ли массовое, скажем так, просвещение зарубежной аудитории относительно спецоперации?— К сожалению Америка последовательно блокирует подобные усилия независимых журналистов. Я бывал в Донбассе неоднократно, тринадцать или четырнадцать раз, и знаком с тамошней ситуацией не понаслышке.Мы с моими коллегами из RT снимали документальный фильм, беседовали с местными жителями, никак не связанными с журналистикой, которые рассказывали мне о бесчинствах украинских националистов, об обстрелах домов, о погибших детях, о том, что было на самом деле.Репортажи такого рода на Западе и в Америке не проходят. Мой фильм до сих пор заблокирован, я смог удостовериться в этом вчера вечером. А посему, для массового просвещения необходима свободная печать.И у нас в Америке есть добрые люди, но им постоянно промывают мозги однобокой пропагандой, выгодной правящим кругам, и они никак не могут прозреть в потоке дезинформации. Никакого массового движения не будет, пока они сами не скажут дружное нет лжи и подтасовкам.— Какова, по-вашему мнению, роль США в конфликте на Украине?— Зачинщиком данного конфликта являются, безусловно, США. Переворот [в Киеве], завершившийся свержением законной власти, был инспирирован ЦРУ. Евромайдан развязал руки фашиствующим радикалам, это привело к массовым репрессиям, гонениям на верующих и погромам. И все попытки господина Путина привести Зеленского в чувство путем мирных переговоров неуклонно блокировались заокеанскими кукловодами последнего.Обратите внимание, буквально за неделю до того, как Путин приступил к освобождению жителей Донбасса, в Киеве побывал шеф ЦРУ Уильям Бернс с публичным призывом "добро пожаловать в НАТО". Это означало пересечение "красной черты" в многолетнем противостоянии. И они, конечно, заранее знали, каким будет ответный шаг России на подобное заявление.Даже бывшая канцлер Германии Меркель признавалась впоследствии, дескать, мы умышленно вели эту игру, давая время украинскому режиму вооружиться.Таким образом Украине изначально была отведена роль милитаризированного провокатора России. А истинной целью американцев было ослабление России, подрыв её стратегической мощи, но никак не забота о светлом будущем украинской "нации".— Кто из нынешних американцев-президентов хуже для России — Трам или Байден?— Для России? Байден!— Почему?— Потому что Трамп… Трамп — деловой человек, но не убийца. Ему нужна экономика, которую можно эксплуатировать под соусом добрососедства.Байден поддерживает войну вплоть до геноцида, какой сейчас при попустительстве Байдена творят с населением Палестины. Там уже убито тридцать тысяч гражданских лиц, в том числе и дети, а он всё это поддерживает, не осуждает. Он просто военный преступник.Несмотря на то хорошее, чего он, в отличие от Трампа, сумел добиться внутри США, для окружающего мира его стараниями Америка превратилась в кровожадное чудище, и теперь нас везде и всюду ненавидят.США — мировой жандарм, "большой брат", Америка больше не может претендовать на моральное лидерство, не может служить примером демократии для других стран и народов. И опять же, как я полагаю, для России будет лучше, если на смену Байдену снова вернется Трамп.— Чего вы ожидаете в будущем? Для себя, и для России, и для Америки.— Америке грозит обострение противостояний – черные против белых, представителей ЛГБТ* против нормальных людей. Америка воюет сама с собой, проиграв во множестве конфликтов с внешним миром. Америка пытается отстоять свою внутреннюю идентичность. И когда-то внутри неё было намного лучше.В том, чтобы война длилась как можно дольше, заинтересованы те, кто делает на ней деньги — производители вооружений, нефтяные корпорации, политиканы, чья карьера зависит от обещаний и нашим и вашим.Для России, в свете пробудивших её последних драматических событий, впервые за сорок лет налицо производственный рост, гарантирующий экономическую свободу от Запада.Будущее России, как я думаю, в основном зависит от её самостоятельности. А для этого необходимо не только торговать древесиной и полезными ископаемыми, но и выпускать хорошие машины, а они у вас пока что на 98% привозные. Ресурсы — земельные и все прочие — это чрезвычайно важно и хорошо, но ведь и всё остальное вы может производить сами.— В общем, следует не только продавать, но и производить.— Совершенно верно.— Что насчет русского языка?— Еще не доучил!*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20240226/1053518001.html

https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html

https://ukraina.ru/20240223/1053480247.html

украина

сша

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, форум, запад, джо байден, дональд трамп, международные отношения, националисты