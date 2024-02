https://ukraina.ru/20240226/1053526569.html

Секретные базы, отряд Буданова*, вербовка россиян: как ЦРУ управляет украинскими спецслужбами

За последние восемь лет ЦРУ создали на Украине сеть шпионских баз, включающую 12 секретных объектов вдоль российской границы, говорится в большом репортаже The New York Times, опубликованном 25 февраля

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047854658_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_b94f90770647c6e7184f72037ac801e3.jpg

Недавно ЦРУ построили две секретные базы для перехвата российских шифрованных переговоров, которые собирают и производят больше разведданных, чем когда-либо прежде. Это результат разведывательного партнерства Соединенных Штатов с Украиной, которое продолжается более десяти лет и которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России, отмечается в публикации.Одну из таких секретных баз в густом украинском лесу посетили журналисты The New York Times. Она построена на месте, где находился командный центр ВСУ, сгоревший в результате российского ракетного обстрела в начале конфликта. Но это только над землей, подчеркивают они.Благодаря разведывательному партнерству между Вашингтоном и Киевом, Украина сегодня способна защитить себя, утверждает The New York Times. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Но это партнерство не является творением военного времени, и Украина не является единственным бенефициаром, уточняет издание."Оно пустило корни десять лет назад, собираясь урывками под руководством трех очень разных президентов США, и продвигалась вперед ключевыми фигурами, которые часто шли на смелый риск. Это превратило Украину, чьи спецслужбы долгое время считались полностью скомпрометированными Россией, в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона сегодня в борьбе с Кремлем", - говорится в статье.Что ЦРУ сделало для УкраиныПо информации издания, ЦРУ в 2016 году начало подготовку элитного украинского "Отряда 2245", который захватывал российские дроны и средства связи, для того, чтобы специалисты ЦРУ могли изучить их и на основании полученных данных взломать российские системы шифрования. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов*, ныне глава военной разведки Украины.ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, на территории европейских стран, на Кубе и в других местах, где ощутимо российское присутствие.Когда администрация Джо Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, офицеры ЦРУ остались "в отдаленном месте" на западе Украины и передавали ВСУ важную информацию о том, какие удары планирует Россия.The New York Times подчеркивает, что подробности американо-украинского разведывательного партнерства уже десять лет держатся в строжайшем секрете. Теперь издание впервые раскрывает некоторые из них в момент, когда "Россия находится в наступлении, а Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов далеко в тылу врага".ЦРУ и Киев объединил ПутинАмериканские разведчики и их украинские партнеры "объединились" для того, чтобы противостоять общему противнику – президенту России Владимиру Путину, отмечает The New York Times.Одержим идеей "забрать" Украину у Запада, Путин регулярно вмешивался в политическую систему Украины, лично подбирая лидеров, которые могли бы удержать страну в орбите России, делится издание своим видением украинских событий.По словам американских журналистов, Владимир Путин уже давно обвиняет западные спецслужбы в манипулировании Киевом и насаждении антироссийских настроений на Украине, однако ЦРУ не проникало на Украину, так как официальные лица США опасались, что украинским чиновникам доверять нельзя.Переданные американцам файлы содержали секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок.Вскоре группы офицеров ЦРУ стали регулярно покидать офис Кондратюка с рюкзаками, полными секретных документов.Сотрудничество не всегда развивалось по нарастающей, так как у американской стороны появился ряд претензии к украинцам, организовавшим убийства и другие операции, которые Вашингтон не одобрял, рассказывает издание. Официальные лица в Вашингтоне даже пригрозили прекращением поддержки, но до этого так и не дошло, отмечается в публикации."Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве — наша база там, операция за пределами Украины — стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России. Мы не могли насытиться этим", —рассказал The New York Times бывший высокопоставленный американский чиновник.Два телефонных звонка решают всеВ ночь на 24 февраля 2014 года, за восемь лет до начала СВО, начальнику отделения ЦРУ и местному руководителю МИ-6 позвонил новый руководитель СБУ Валентин Наливайченко, продолжает The New York Times..Американские журналисты напоминают, что на Украине в тот момент только что случился Майдан, президент Виктор Янукович и его приближенные сбежали, а к власти в Киеве пришло "хрупкое прозападное правительство".Около полуночи Наливайченко прибыл в штаб-квартиру СБУ и обнаружил во дворе стопку тлеющих документов. Многие компьютеры, находившихся в здании, было или стерты, или заражены вредоносным ПО, рассказывает издание.Тогда он решил позвонить начальнику отделения ЦРУ и местному руководителю МИ-6 и попросить их прийти в здание и помочь восстановить службу с нуля, отметила американская газета, ссылаясь на интервью самого Наливайченко.Следующий раз глава СБУ обратился к ЦРУ после воссоединения Крыма с Россией и возникновения конфликта в Донбассе, утверждает газета.Бреннан объяснил Наливайченко, что для того, чтобы получить помощь ЦРУ, украинцы должны доказать, что они могут предоставить американцам ценную информацию, утверждает издание. Также они получили задание зачистить "российских шпионов", которым якобы была пронизана СБУ.Когда Бреннан вернулся в Вашингтон, советники президента Барака Обамы встретили его с глубокой обеспокоенностью. Они якобы не хотели провоцировать Москву и поэтому Белый дом разработал секретные правила, которые запрещали спецслужбам оказывать Украине какую-либо поддержку, от которой можно было ожидать летальных последствий, отмечает The New York Times."Результатом стал тонкий баланс. ЦРУ должно было усилить спецслужбы Украины, не провоцируя русских. Красные линии никогда не были четко выражены, что создавало постоянную напряженность в партнерстве", - говорится в статье.В Киеве Наливайченко назначил своего давнего помощника, генерала Кондратюка, на должность главы контрразведки. Вместе они создали и развернули в российском тылу новое военизированное подразделение, которое занялось сбором разведданных, не предоставляемых ЦРУ или МИ-6.В этом новом подразделении, известном как Пятое управление, состояли только те офицеры, которые родились после обретения Украиной независимости и никак не были связаны с Россией, подчеркивает американская газета.Не было бы счастья, да несчастье помоглоЛетом 2015 года президент Украины Петр Порошенко сместил партнера ЦРУ Наливайченко с поста главы СБУ. В результате перестановок генерал Кондратюк был назначен главой военной разведки страны.В попытке завоевать доверие, Кондратюк организовал встречу со своим американским коллегой из ЦРУ и передал пачку секретных российских документов. Тем не менее, американские партнеры отнеслись к этому с подозрением. Кондратюку нужно было найти более заинтересованного партнера, рассказывает газета."Несколькими месяцами ранее, еще работая во внутреннем агентстве, генерал Кондратюк посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. На этих встречах он встретил офицера ЦРУ с веселым поведением и густой бородой, которого собирались назначить следующим начальником резидентуры в Киеве", - говорится в статье.Кондратюк воспользовался этим знакомством для того, чтобы передать ЦРУ секретные данные о российском флоте. После этого ЦРУ стало главным партнером генерала Кондратюка, рассказывает американское издание.Кондратюк знал, что ЦРУ ему нужно для укрепления своего агентства. В ЦРУ считали, что генерал тоже сможет помочь Лэнгли. Им трудно было вербовать шпионов внутри России, поскольку его кураторы находились под пристальным наблюдением."Для россиянина позволить себя завербовать американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену. Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, это просто разговор друзей за кружкой пива", - цитирует The New York Times слова Кондратюка из интервью этому изданию.В январе 2016 года на встрече в США ЦРУ согласилось помочь ГУР модернизироваться. Кондратюк со своей стороны обещал делиться с американцами всей необработанной разведывательной информацией, пишет газета.Русскоговорящая "Золотая рыбка"Результатом этого сотрудничества стали секретные базы вдоль российско-украинской границы, одну из которых посетил репортер The New York Times.Коммуникационное оборудование и большие компьютерные серверы, спрятанные в бункере, приобретались на деньги ЦРУ. Украинцы используют их для взлома защищенных сетей связи российских военных, отмечается в репортаже.По его словам, это оборудование также взламывает спутники-шпионы из Китая и Белоруссии.Американскому репортеру в бункере показали карты, составленные на основании данных о деятельности России по всему миру. На одной из них были показаны маршруты российских спутников-шпионов, летающих над центральной Украиной. На второй было показано, как российские спутники-шпионы пролетают над стратегическими военными объектами, в том числе над ядерными объектами, на востоке и в центральной части США.Гостю из США на базе также рассказали, что ЦРУ курировало и программу обучения украинских разведчиков в двух европейских городах. Там их научили, как убедительно выдавать себя за подставных лиц, и красть секреты в России и других странах. Эта программа называлась "Операция Золотая рыбка" по анекдоту о русскоязычной золотой рыбке, которая предлагает двум эстонцам исполнение желаний в обмен на свою слободу."Изюминка заключалась в том, что один из эстонцев ударил рыбу камнем по голове, объяснив, что ничему, говорящему по-русски, нельзя доверять", - рассказывает репортер NYT.Офицеры, которые обучались по программе "Золотая рыбка", позже были направлены в 12 передовых оперативных баз вдоль российской границы. По словам генерала Кондратюка, с каждой базы украинские офицеры управляли сетью агентов, собиравших разведданные внутри России, добавляет издание."Офицеры ЦРУ установили на базах оборудование для сбора разведывательной информации, а также выявили некоторых из наиболее опытных украинских выпускников программы операции "Золотая рыбка", работая с ними над поиском потенциальных российских источников. Эти выпускники затем обучали на территории Украины спящих агентов, которые должны были начать партизанские операции в случае оккупации", - пишет NYT.Издание отмечает, что на подобные операции ЦРУ часто нужны годы. С украинцами на это ушло меньше полугода. Но у ЦРУ были красные линии, касающиеся проведения наступательных летальных операций и это со временем начало раздражать украинцев, подчеркивается в статье.Буданов приплыл на катереКогда американцы отказались предоставить украинской стороне спутниковые снимки российской территории, это разозлило Кондратюка, пишет NYT. Он обратился к ЦРУ за помощью в планировании тайном миссии ГУР. Планировалось минирование железнодорожных депо, которые использовали российские военные.Операцию в ЦРУ не одобрили. Кондратюку позвонил Бреннан лично, чтобы убедиться, что миссия отменена и что Украина соблюдает красные линии, запрещающие летальные акции. Это убедило Кондратюка в том, что не все нужно обсуждать с американскими партнерами.Через некоторое время Кондратюк решил отправить в Крым команду, чтобы минировать аэропорт, на который стали приземляться российские ударные вертолеты. На этот раз он не спрашивал разрешения у ЦРУ. В акции участвовало подразделение 2245, прошедшее обучение в элитной группе ЦРУ, известной под названием Земельный департамент. В этой команде находился и будущий глава украинской военной разведки Буданов.Там украинских диверсантов уже ждали россияне, завязался бой, после чего украинские диверсанты сумели "отступить к береговой линии, нырнуть в море и часами плыть к территории, контролируемой Украиной".Узнав про провалившуюся акцию украинских диверсантов, Белый дом пришел в ярость. Некоторые из советников Обамы хотели закрыть программу ЦРУ, но Бреннан убедил их, что польза от сбора разведывательных данных о действиях России превышает вред от самодеятельности украинцев.Бреннан позвонил Кондратюку, чтобы еще раз обозначить красные линии.В итоге Кондратюк лишился должности, но террористические акции Украины так и не прекратились (убийства Арсена Павлова и Михаила Толстых - командиров ополчения ДНР, известных также как Моторола и Гиви). Прекратят ли финансированиеВсе ограничения, которые Белый дом наложил на сотрудничество разведывательных агентств двух стран были сняты после 24 февраля 2022 года, отмечает NYT.После начала СВО офицеры ЦРУ были единственными представителями правительства США, присутствовавшими на месте. Они ежедневно встречались со своими украинскими знакомыми для передачи информации, пишет издание.Некоторые офицеры ЦРУ были направлены на украинские базы. Они просмотрели списки потенциальных российских целей, по которым украинцы готовились нанести удар, сравнив имевшуюся у украинцев информацию с разведданными США, чтобы убедиться в ее точности, говорится в статье.Тем не менее, после всех восемь лет успешного сотрудничества, над американско-украинским сотрудничеством нависла тень сомнения, пишет газета."Вопрос, который некоторые офицеры украинской разведки сейчас задают своим американским коллегам (пока республиканцы в Палате представителей решают, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов на помощь), заключается в том, бросит ли ЦРУ их", - резюмирует The New York Times.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

