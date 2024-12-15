Эстония пытается дискриминировать Грузию - 15.12.2024 Украина.ру
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Эстония пытается дискриминировать Грузию
Эстония пытается дискриминировать Грузию - 15.12.2024 Украина.ру
Эстония пытается дискриминировать Грузию
Правительство Эстонии применила дискриминационные меры в отношении 14 представителей власти Грузии. Об этом 15 декабря сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна.
2024-12-15T18:31
2024-12-15T18:32
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Поводом для применения санкций одной постсоветской республики, являющейся членом Евросоюза, к другой, стремящейся стать членом этого же союза, стала озабоченность эстонских политиков правами человека в другой стране."Эстония ввела санкции против ещё 14 грузинских властей, включая премьер-министра Кобахидзе. Насилие, совершаемое властями Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, является преступным и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать и принять меры", – написал в соцсети глава МИД Эстонии.Цахкна не уточнил, какой суд признал действия властей Грузии преступными. Ни один суд ЕС по состоянию на 15 декабря таких решений не принимал.МИД Эстонии также воздержался от признания систематических нарушений прав человека в своей стране. Месяцем ранее эстонский Вируский уездный суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении правозащитника Сергея Середенко, приговорённого к пяти с половиной годам тюрьмы за правозащитную деятельность, которую в прибалтийской постсоветской республики квалифицировали как антигосударственную.Также в ноябре временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что уголовное преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая сотрудничала с рядом российских СМИ, является проявлением борьбы с инакомыслием и цинизмом. Бурцеву также обвинили в измене прибалтийской постсоветской республике.В марте 2023 года были арестованы Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Их обвинили в антигосударственной деятельности. В частности, Петерсону инкриминировали поездку в Донецк.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине
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новости, эстония, грузия, ес, мид, права человека, выборы, парламентские выборы, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, санкции
Новости, Эстония, Грузия, ЕС, МИД, права человека, выборы, парламентские выборы, постсоветское пространство, бывший СССР, Восточное партнерство, санкции

Эстония пытается дискриминировать Грузию

18:31 15.12.2024 (обновлено: 18:32 15.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Правительство Эстонии применила дискриминационные меры в отношении 14 представителей власти Грузии. Об этом 15 декабря сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна.
Поводом для применения санкций одной постсоветской республики, являющейся членом Евросоюза, к другой, стремящейся стать членом этого же союза, стала озабоченность эстонских политиков правами человека в другой стране.
"Эстония ввела санкции против ещё 14 грузинских властей, включая премьер-министра Кобахидзе. Насилие, совершаемое властями Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, является преступным и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать и принять меры", – написал в соцсети глава МИД Эстонии.
Цахкна не уточнил, какой суд признал действия властей Грузии преступными. Ни один суд ЕС по состоянию на 15 декабря таких решений не принимал.
МИД Эстонии также воздержался от признания систематических нарушений прав человека в своей стране. Месяцем ранее эстонский Вируский уездный суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении правозащитника Сергея Середенко, приговорённого к пяти с половиной годам тюрьмы за правозащитную деятельность, которую в прибалтийской постсоветской республики квалифицировали как антигосударственную.
Также в ноябре временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что уголовное преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая сотрудничала с рядом российских СМИ, является проявлением борьбы с инакомыслием и цинизмом. Бурцеву также обвинили в измене прибалтийской постсоветской республике.
В марте 2023 года были арестованы Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Их обвинили в антигосударственной деятельности. В частности, Петерсону инкриминировали поездку в Донецк.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине
 
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18:31Эстония пытается дискриминировать Грузию
18:10Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине
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