https://ukraina.ru/20241215/1059672323.html

Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине

Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине - 15.12.2024 Украина.ру

Хамство Зеленского в отношении Венгрии и друга Трампа. Итоги 15 декабря на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, как в Киеве отреагировали на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана

2024-12-15T18:10

2024-12-15T18:10

2024-12-15T18:10

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Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила "некультурный отказ", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth."Орбан более часа говорил по телефону с [президентом России Владимиром] Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе Офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — рассказал он.По словам Сийярто, Венгрия за полгода председательства в ЕС попыталась сделать все и даже гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера с такими возможностями и в такой ситуации.Также министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что его страна с самого начала СВО выступает за мирное урегулирование, потому что, несмотря на поставки оружия ВСУ, российская армия всё дальше продвигается вперёд.Заявление Сийярто встревожило украинцев."Венгры в роли посланников Трампа продолжают публично обвинять Зеленского в отказе от переговоров", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Ранее, 11 декабря, пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Орбана."По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", — отмечалось в сообщении.Также в пресс-службе рассказали, что лидеры двух государств обсуждали и Украину."Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров. Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", — указывалось в сообщении.На следующий день, 12 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал и о предложении Орбана, сделанном во время разговора с Путиным."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", — отметил Песков.Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе Стамбульских договорённостей 2022 года."В этот же день (11 декабря — Ред.) Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными. Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Виктора Орбана. Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Виктора Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", — подытожил Песков.До этого, вечером 11 декабря, Зеленский в своём телеграм-канале позволил себе довольно резко высказаться в отношении звонка Орбана Путину."Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Мосвку звонить, чтобы послушать ещё и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решительность Америки, единство Европы и настроенность всех партнёров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", — написал Зеленский.Он обвинил Орбана в корыстных целях."Не нужно играть на собственный имидж за счёт единства — нужно печься о совместном успехе. Именно единство в Европе всегда даёт успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведёт Россия, не могут происходить без Украины", — указал Зеленский.Также он не упустил шанса польстить избранному президенту США Дональду Трампу."Благодарен президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", — подытожил Зеленский.При этом Орбан — один из немногих европейских политиков, с которым у Трампа хорошие отношения. Премьер-министр Венгрии давно поддерживает отношения с Трампом. Он неоднократно встречался с последним как Вашингтоне, так и в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.Примечательно, что в комментарии Зеленский не упомянул о военнопленных. На следующий день, 12 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о том, что переговоры по поводу пленных идут тяжело."Обменом военнопленными занимаются наши военные, они ведут диалог с украинской стороны. Ведётся он тяжело. Я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, вещами и буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен. Или где-то в другом месте", — заявила Москалькова в комментарии журналистам.Она поблагодарила Белоруссию за посреднические усилия."Мы очень благодарны белорусской стороне за то, что она выступает фактически миротворцем и посредником в гуманитарных акциях. Мы передаём письма родным от пленных. Мы взаимно посещаем пленных друг друга. Это очень важно, чтобы вовремя оказывалась медицинская помощь, чтобы все нормы Женевской конвенции 1949 года в полном объёме соблюдались. Это вселяет уверенность в то, что всё же не произойдёт окончательное расчеловечивание, как говорит наш президент Российской Федерации, и добро победит зло, и люди смогут вернуться в свои дома", — отметила Москалькова.Её украинский коллега — омбудсмен Дмитрий Лубинец — никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию, а также разговор Орбана и Путина по поводу пленных и возможного обмена на Рождество.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу".

https://ukraina.ru/20241215/1059667094.html

https://ukraina.ru/20241215/1059662604.html

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эксклюзив, хроники, венгрия, россия, украина, владимир путин, виктор орбан, владимир зеленский, офис президента, ес, вооруженные силы украины, татьяна москалькова