После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина - 21.02.2024 Украина.ру
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После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина
После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина - 21.02.2024 Украина.ру
После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина
После освобождения Авдеевки на Западе испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-21T05:05
2024-02-21T05:05
новости
авдеевка
всу
вс рф
запад
военная помощь
владимир зеленский
сша
финансирование
сво
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На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, потому что сейчас они по-настоящему испугались, рассказал военный.Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений пала Авдеевка. В первую очередь это касается поставок из США. Я думаю, что на Западе услышат Зеленского, добавил он.Но, думаю, что перелом в первую очередь произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Теперь они не видят себя в роли "победителей. После Авдеевки в них что-то сломалось. Можно надеяться, что в ближайшее время посыплется и украинский фронт, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053402161.html
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новости, авдеевка, всу, вс рф, запад, военная помощь, владимир зеленский, сша, финансирование, сво, освобождение
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, Запад, военная помощь, Владимир Зеленский, США, финансирование, СВО, освобождение

После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина

05:05 21.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После освобождения Авдеевки на Западе испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, потому что сейчас они по-настоящему испугались, рассказал военный.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений пала Авдеевка. В первую очередь это касается поставок из США. Я думаю, что на Западе услышат Зеленского, добавил он.
"То есть не будет такого, дескать, вы потерпели еще одно поражение — мы сворачиваем вам помощь, потому что не в коня корм. Полагаю, Запад сыграет от обратного. Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму", - подчеркнул Шкурлатов.
Но, думаю, что перелом в первую очередь произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Теперь они не видят себя в роли "победителей. После Авдеевки в них что-то сломалось. Можно надеяться, что в ближайшее время посыплется и украинский фронт, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вчера, 03:15
"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политологВ украинском обществе произойдет переоценка ценностей, они поймут, кто плохой, а кто хороший, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
 
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