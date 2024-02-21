https://ukraina.ru/20240221/1053432808.html

После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина

После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина - 21.02.2024 Украина.ру

После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина

После освобождения Авдеевки на Западе испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-21T05:05

2024-02-21T05:05

2024-02-21T05:05

новости

авдеевка

всу

вс рф

запад

военная помощь

владимир зеленский

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финансирование

сво

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На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, потому что сейчас они по-настоящему испугались, рассказал военный.Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений пала Авдеевка. В первую очередь это касается поставок из США. Я думаю, что на Западе услышат Зеленского, добавил он.Но, думаю, что перелом в первую очередь произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Теперь они не видят себя в роли "победителей. После Авдеевки в них что-то сломалось. Можно надеяться, что в ближайшее время посыплется и украинский фронт, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053402161.html

авдеевка

запад

сша

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новости, авдеевка, всу, вс рф, запад, военная помощь, владимир зеленский, сша, финансирование, сво, освобождение