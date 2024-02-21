После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
После освобождения Авдеевки на Западе испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины, потому что сейчас они по-настоящему испугались, рассказал военный.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений пала Авдеевка. В первую очередь это касается поставок из США. Я думаю, что на Западе услышат Зеленского, добавил он.
"То есть не будет такого, дескать, вы потерпели еще одно поражение — мы сворачиваем вам помощь, потому что не в коня корм. Полагаю, Запад сыграет от обратного. Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму", - подчеркнул Шкурлатов.
Но, думаю, что перелом в первую очередь произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Теперь они не видят себя в роли "победителей. После Авдеевки в них что-то сломалось. Можно надеяться, что в ближайшее время посыплется и украинский фронт, заключил собеседник Украина.ру.
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