Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил - 19.11.2024 Украина.ру
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Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил - 19.11.2024 Украина.ру
Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
Владимир Зеленский представил депутатам Верховной Рады Украины версию плана победы для внутреннего пользования - "план стойкости". Комментируя его, парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что уже утомился от обилия пустых планов, загнавших страну в худшее из возможных положений
2024-11-19T15:12
2024-11-19T15:12
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Гончаренко* отметил, что строить планы нужно было раньше, как минимум 2-3 года назад. Теперь же Украина целиком оказалась в руках новой администрации США Дональда Трампа.Позже он добавил еще один пост, в котором написал о том, что на заседание Рады в этот раз пришел премьер-министр Денис Шмыгаль.Презентацию "плана стойкости" Зеленский анонсировал еще 14 ноября. Известно, что в этот перечень входит 10 пунктов, которые касаются "фронта, единства, оружия, энергетики, финансов, безопасности, человеческого капитала, общин, культурного суверенитета, политики героев".Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее уточнял, что "план стойкости" - это внутренняя версия "плана победы", то есть список того, что украинское общество должно сделать, не перекладывая ответственность на западных союзников.Другие темы: Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, сша, алексей гончаренко, владимир зеленский, дональд трамп, рада, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Россия, США, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада, Верховная Рада, Офис президента

Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил

15:12 19.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Владимир Зеленский представил депутатам Верховной Рады Украины версию плана победы для внутреннего пользования - "план стойкости". Комментируя его, парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что уже утомился от обилия пустых планов, загнавших страну в худшее из возможных положений
Гончаренко* отметил, что строить планы нужно было раньше, как минимум 2-3 года назад. Теперь же Украина целиком оказалась в руках новой администрации США Дональда Трампа.
"Нынешний план - опять бла бла бла бла. Ничего конкретного и понятного. Вместо того, чтобы создать адекватную политику, мы говорим о создании еще одного министерства. Кому оно нужно, что оно будет делать? Но Владимиру Александровичу нравится идея, значит будет министерство. Что касается понимания ситуации: мы в такой ситуации, в которую в нас загнал Владимир Зеленский из-за отсутствия планов. Мы ничего не решаем. Мы сейчас полностью в руках будущей администрации Трампа. Мы завели себя в худшее положение, которое возможно. И все, что мы имеем сейчас - это результат политики Зеленского", - заявил Гончаренко*.
Позже он добавил еще один пост, в котором написал о том, что на заседание Рады в этот раз пришел премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Ну что-то в лесу сдохло", - таким образом прокомментировал Гончаренко* присутствие премьера.
Презентацию "плана стойкости" Зеленский анонсировал еще 14 ноября. Известно, что в этот перечень входит 10 пунктов, которые касаются "фронта, единства, оружия, энергетики, финансов, безопасности, человеческого капитала, общин, культурного суверенитета, политики героев".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее уточнял, что "план стойкости" - это внутренняя версия "плана победы", то есть список того, что украинское общество должно сделать, не перекладывая ответственность на западных союзников.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
06:25
Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режимаНа Украине думают, приведёт ли смена президентов в США к временному прекращению войны и к ликвидации нынешнего украинского режима. Или же американская политика от смены лиц в Белом доме мало зависит?
Другие темы: Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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