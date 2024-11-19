Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима

На Украине думают, приведёт ли смена президентов в США к временному прекращению войны и к ликвидации нынешнего украинского режима. Или же американская политика от смены лиц в Белом доме мало зависит?