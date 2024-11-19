Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков
Нынешнее руководство Украины запретило само себе переговоры с Россией и поэтому СВО продолжается. Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Москва предпочитала разрешить конфликт с новым руководством Украины в результате дипломатических контактов, сообщил Песков участникам мероприятия "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
"Но вы знаете, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. И был специальный президентский указ президента Зеленского, запрещающий любые президентские указы, любые переговоры с россиянами", - сказал Песков.
Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как проблему, повлиявшую на специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.
"Вот почему мы продолжаем военную операцию - потому что сейчас отрицается возможность мирных переговоров. Как со стороны Киева, так и со стороны их, скажем, правителей в Вашингтоне", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Песков в очередной раз заверил: СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных Россией целей.
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