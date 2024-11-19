Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков - 19.11.2024 Украина.ру
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Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков
Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков - 19.11.2024 Украина.ру
Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков
Нынешнее руководство Украины запретило само себе переговоры с Россией и поэтому СВО продолжается. Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-11-19T13:52
2024-11-19T13:52
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сво
переговоры
дипломатия
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Москва предпочитала разрешить конфликт с новым руководством Украины в результате дипломатических контактов, сообщил Песков участникам мероприятия "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как проблему, повлиявшую на специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины."Вот почему мы продолжаем военную операцию - потому что сейчас отрицается возможность мирных переговоров. Как со стороны Киева, так и со стороны их, скажем, правителей в Вашингтоне", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.Песков в очередной раз заверил: СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных Россией целей.Ранее на эту тему: Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, сво, переговоры, дипломатия
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, дипломатия

Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков

13:52 19.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Нынешнее руководство Украины запретило само себе переговоры с Россией и поэтому СВО продолжается. Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Москва предпочитала разрешить конфликт с новым руководством Украины в результате дипломатических контактов, сообщил Песков участникам мероприятия "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
"Но вы знаете, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. И был специальный президентский указ президента Зеленского, запрещающий любые президентские указы, любые переговоры с россиянами", - сказал Песков.
Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как проблему, повлиявшую на специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.
"Вот почему мы продолжаем военную операцию - потому что сейчас отрицается возможность мирных переговоров. Как со стороны Киева, так и со стороны их, скажем, правителей в Вашингтоне", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Песков в очередной раз заверил: СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных Россией целей.
Ранее на эту тему: Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСВОпереговорыдипломатия
 
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