https://ukraina.ru/20241119/1059033438.html
Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков
Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков - 19.11.2024 Украина.ру
Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал возможные... Украина.ру, 19.11.2024
2024-11-19T14:19
2024-11-19T14:19
2024-11-19T14:19
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европа
украина
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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энергетика
энергоресурсы
энергоносители
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал возможные риски для энергетики России в контексте применения дальнобойных ракет киевским режимом, а также рассказал, почему мир не стремится переходить к зелёной энергетике и как Европа проживёт без российского газа. 00:27 - Риски для энергетики РФ при дальнобойных ударах; 05:07 - Энергетическое положение Украины; 07:24 - Жизнь в Европе без российского газа; 11:37 - Конференция ООН по изменению климата в Баку; 14:31 - Возобновление экспорта российского топлива; 16:27 - Создание Международного ценового агентства. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, европа, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, оон, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, нефть, зеленая экономика, зеленый тариф, ракетный удар, дальнобойные ракеты, средняя азия, российский газ, антироссийские санкции, видео
Видео, Россия, Европа, Украина, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, ООН, энергетика, энергоресурсы, энергоносители, нефть, зеленая экономика, зеленый тариф, ракетный удар, дальнобойные ракеты, Средняя Азия, российский газ, антироссийские санкции
Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал возможные риски для энергетики России в контексте применения дальнобойных ракет киевским режимом, а также рассказал, почему мир не стремится переходить к зелёной энергетике и как Европа проживёт без российского газа.
00:27 - Риски для энергетики РФ при дальнобойных ударах;
05:07 - Энергетическое положение Украины;
07:24 - Жизнь в Европе без российского газа;
11:37 - Конференция ООН по изменению климата в Баку;
14:31 - Возобновление экспорта российского топлива;
16:27 - Создание Международного ценового агентства.
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