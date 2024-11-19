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Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков

Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков - 19.11.2024 Украина.ру

Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал возможные... Украина.ру, 19.11.2024

2024-11-19T14:19

2024-11-19T14:19

2024-11-19T14:19

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игорь юшков

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энергоресурсы

энергоносители

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал возможные риски для энергетики России в контексте применения дальнобойных ракет киевским режимом, а также рассказал, почему мир не стремится переходить к зелёной энергетике и как Европа проживёт без российского газа. 00:27 - Риски для энергетики РФ при дальнобойных ударах; 05:07 - Энергетическое положение Украины; 07:24 - Жизнь в Европе без российского газа; 11:37 - Конференция ООН по изменению климата в Баку; 14:31 - Возобновление экспорта российского топлива; 16:27 - Создание Международного ценового агентства. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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