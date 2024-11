https://ukraina.ru/20241119/1059030933.html

Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра

Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра - 19.11.2024 Украина.ру

Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра

Кому жить хорошо сегодня, так это вновь избранному президенту США Дональду Трампу. С одной стороны, с такой красивой женой, как его Мелания, он вполне сносно может чувствовать себя в Международный мужской день. И хорохориться, обещая победить Россию или хотя бы принудить ее к миру.

2024-11-19T14:09

2024-11-19T14:09

2024-11-19T14:09

россия

сша

украина

мнения

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

дональд трамп

нато

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059031391_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_eecdab80f67034ca8168a973f59289a2.jpg

Для этого в США запустили информационную мульку, что они, как дряхлеющий гегемон, дали разрешение просроченному фюреру Владимиру Зеленскому бить дальнобойными ракетами АТАCМS по российским войскам в Курской области, где якобы обретаются северокорейские нукеры, страшно угрожающие всем демократам мира.С другой – у него есть возможность сработать по известному принципу "что ж ты, фраер, сдал назад?", потому что стало известно, что в России к 19 ноября, Дню ракетных войск и артиллерии, холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в рамках государственного оборонного заказа поставил ВС РФ партию ракет для ОТРК "Искандер-М" и партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".Чтобы было понятно, что это, разъясняю кратенько: "Краснополь М-2" – это комплекс из системы "Малахит" и выстрела. Бьет с высокой точностью по технике и укреплениям на расстоянии до 25 км. И еще он подогнан под стандарт НАТО – выстрел 155-мм.Ну а современный подвижный комплекс командных ракет "Сирена-М", уникальная стратегическая система ракетно-ядерного возмездия, идет на смену легендарной советской разработке, которую в России называют системой "Периметр", а в США - Dead Hand ("Мертвая рука"). И еще в 2016 году в Плесецке был выполнен успешный тестовый запуск новой ракеты, а в июне 2021 года с этого же космодрома был выполнен уже испытательный запуск командной ракеты комплекса "Сирена-М", которая создана на основе ракеты комплекса "Ярс-М" и способна непринужденно дотянуться хоть до Вашингтона.Не говоря уже о том, что буквально недавно американский портал US News по результатам опроса 17 тысяч респондентов назвал российскую армию лучшей в мире. На втором месте США, на третьем – Израиль. А еще в начале года, если верить общественному мнению, изученному Global Firepower, первую строчку в рейтинге сильнейших армий занимали США, а российская шла второй. Сейчас что-то, видимо, подправилось на фронтах СВО, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются российские солдаты.Трампу, видимо, это успели растолковать. Дошло это и до администрации действующего президента Джо Байдена, чья администрация дала разрешение на дальнобой. А перед этим лично Байден ручкался с Трампом, улыбался ему, как вполне вменяемый недеменционный старикашка и обещал передать власть плавно и безболезненно. А какая уж ту плавность, если Россия ответит на дальнобой своими указанными выше "Сиренами" или размажет демократические ВСУ "Краснополями М-2"? Не зря же шутят, что в словосочетании "Рука Москвы" слово "рука" расшифровывается, как "Разведывательное управление Красной армии"…И не только США сдали назад в вопросе дальнобоя, рассказывая, что нет никаких подтверждений, того что кто-то официально дал такое разрешение. Все утечки и фейки, как уже повелось, списывают на СМИ, которые слышали звон, да не знают, где он, и кормят потребителей утками.И даже такой политик-невменяшка, как главный евродипломат Жозеп Боррель, вынужден был сообщить , что совет глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе не принял общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия на территории России. "Каждая страна решает сама", – горестно сказал бедный воинственный идальго.А потом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию Рима в отношении оружия, поставляемого на Украину: "Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории".А потом газета The Sun поведала, что США продолжают блокировать использование британских ракет вглубь России. "Усилия Британии пока не убедили Джо Байдена дать добро на пожертвованное нами оружие, которое имеет большую дальность", – пишет издание.Ситуация с псевдоразрешением бить ракетами вглубь России и западные откаты назад в этом вопросе на самом деле могут говорить лишь о том, что новому президенту США создают некое информполе для деятельности, фон для работы и принятия решений, а Россию стараются подвесить на ракетный крючок ожидания – решатся или не решатся западные деятели в погонах и без них на такой виток эскалации в зоне СВО. Для Трампа это еще и поле для маневра в выборе линии поведения.С одной стороны, это попытка легализовать возможную воинственную политику в исполнении и нового президента. Вся эта показная воинственность и непримиримость должны создать некую видимость преемственности линии, простирающейся от Байдена до Трампа – на тот случай, если у Трампа ничего не получится с миротворчеством ("закончить войну за 24 часа"). Если не покатят темы мирных переговоров, мира или перемирия, у нового президента США таким образом как бы будут все основания продолжать в отношении Украины и России политику демократов.И постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации сделала соответствующий анонс: "Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни". По словам этой милитаристски неугомонной дамочки, помощь Киеву со стороны США лишь набирает обороны, и ВСУ активно снабжаются бронетехникой, артиллерией, средствами противовоздушной обороны и боеприпасами. И при Трампе они как бы могут снабжаться так же, как и при Байдене – тема-то апробирована и налажена.Однако, с другой стороны, если с миротворчеством у Трампа все сложится, то он всегда сможет свою тягу к миру подтвердить тем, что он-де либо отменяет решение о дальнобое, либо вообще не дал ему войти в силу при Байдене, потому что смог с ним договориться о мирной политике еще до вступления в должность.Именно об этом и написало издание The Spectator. "…Есть все шансы, что Трамп отменит это решение (бить ракетами ATACMS вглубь России. – Авт.) – более того, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке "эскалации" конфликта", — говорится в его публикации.Вот такие вот "качели" устраивает американская элита для посвященных и непосвященных, не желая понимать, что в своем колониальном высокомерии и желании всех обмануть она совсем не достигает поставленных целей. Потому что все и все понимают. Несмотря на то, что сам Трамп, разгуливая с Меланией по лужайкам, выглядит чудесно и смотрится миротворцем-победителем.Как известно, создавать впечатление гораздо легче, нежели материальные ценности или вообще заниматься конкретными делами. Но когда нет конкретных дел, то и впечатление сойдет: что бы ни говорили, лишь бы говорили, и фамилию, как на эпитафии, писали правильно…А Москва, в частности, через свою напоминает, что в настоящее время в России, например, успешно эксплуатируется серия из семи новейших подводных ракетоносцев проекта 955 "Борей" и "Борей-А", вооруженных 16 БРПЛ Р-30 "Булава", и серия многоцелевых подводных лодок проекта 885 "Ясень" с крылатыми ракетами тоже 4-го поколения. Те, кто знает, что этот такое и какие открываются возможности перед Россией и закрываются перед США, вполне прагматично оценивают риски.Ну а России сейчас просто нужно еще жестче наводить порядок на фронтах СВО, чтобы побед было больше не только в отчетах, но и на линиях боевого столкновения (ЛБС). И тогда все у нее получится – ее потенциал и мощь страшат многих. Даже гуляющего по лужайкам Трампа. А может, именно его – в первую очередь…Еще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20241118/1058998432.html

https://ukraina.ru/20241118/1058996083.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, сша, украина, мнения, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато, красная армия