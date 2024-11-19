"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину - 19.11.2024 Украина.ру
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"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину
"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину - 19.11.2024 Украина.ру
"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину
Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
2024-11-19T14:01
2024-11-19T14:01
новости
россия
запад
харьков
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
ядерное оружие
ядерная безопасность
национальные интересы
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По мнению Зюганова, следовало ранее обновить российскую ядерную доктрину – тогда не только на Западе лучше рассмотрели бы пресловутые "красные линии".Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
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Новости, Россия, Запад, Харьков, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, СВО, Украина, бывший СССР

"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину

14:01 19.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Госдумы РФ
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
По мнению Зюганова, следовало ранее обновить российскую ядерную доктрину – тогда не только на Западе лучше рассмотрели бы пресловутые "красные линии".
"Если они поставят ракеты малого радиуса действия под Харьковом, то ваш кабинет в Кремле будет под прицелом и туда прилетит в случае войны через четыре с половиной минуты, - пояснил лидер российских коммунистов. - Вот из этого должен исходить любой правитель и любой ответственный человек. Давно надо было сказать: "Ребята, вот вам красная линия".
Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
 
НовостиРоссияЗападХарьковГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФЯдерное оружиеядерная безопасностьнациональные интересынациональная безопасностьСВОУкраинабывший СССР
 
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