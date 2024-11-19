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"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину

"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину - 19.11.2024 Украина.ру

"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину

Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

2024-11-19T14:01

2024-11-19T14:01

2024-11-19T14:01

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По мнению Зюганова, следовало ранее обновить российскую ядерную доктрину – тогда не только на Западе лучше рассмотрели бы пресловутые "красные линии".Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября

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новости, россия, запад, харьков, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, ядерное оружие, ядерная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, сво, украина, бывший ссср