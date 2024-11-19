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ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ

ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ - 19.11.2024 Украина.ру

ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ

В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-11-19T15:17

2024-11-19T15:17

2024-11-19T15:17

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В комментарии ведомства отмечается, что в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет ATACMS, а шестую - повредили. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. В результате возник пожар, обошлось без жертв и разрушений.Летом американское издание Politico писало о том, что ракеты ATACMS были переданы Киеву еще в марте, после чего ВСУ уже несколько раз использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила целиВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из СШАВ ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSВ тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемРанее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт."Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз", - заявил Путин.Еще по теме: Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию.

https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html

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новости, россия, киев, сша, джо байден, владимир путин, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон, politico, дальнобойные ракеты