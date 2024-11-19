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Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ - 19.11.2024 Украина.ру
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнётся в 2025 году при инфляции в 4,5%. Об этом 19 ноября заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
2024-11-19T14:36
2024-11-19T14:36
2024-11-19T14:36
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вячеслав володин
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госдума
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процентная ставка
банки
центробанк рф
набиуллина эльвира
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Глава российского госрегулятора представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В этом стратегическом документе содержится базовый сценарий и три альтернативных - дезинфляционный, проинфляционный и рисковый."Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила Набиуллина.По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.Представленным сценарием он остался доволен. Володин сообщил Набиуллиной, что она продемонстрировала "очень ответственное решение"."Вот этот прогноз если вдруг не будет сбываться, то понятно, что закончится вопросами – кто его делал, на основе чего", - заявил спикер нижней палаты российского парламента.В сводном заключении думского Комитета по финансовому рынку, подготовленного совместно с Комитетом по бюджету и налогам и Комитетом по экономической политике, сказано: длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне может стать одним из факторов, способных негативно повлиять на темпы роста экономики."По мнению профильных комитетов, таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций для достижения технологического суверенитета", - сообщил телеграм-канал "Дума ТВ".До этого: Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке Тема также затрагивалась в интервью с экспертом Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет
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новости, россия, вячеслав володин, михаил делягин, госдума, запад, процентная ставка, банки, центробанк рф, набиуллина эльвира, финансы, инфляция, стратегии, прогноз, рефинансирование, ввп, антироссийские санкции
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Делягин, Госдума, Запад, процентная ставка, банки, Центробанк РФ, Набиуллина Эльвира, финансы, инфляция, стратегии, прогноз, рефинансирование, ВВП, антироссийские санкции
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнётся в 2025 году при инфляции в 4,5%. Об этом 19 ноября заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
Глава российского госрегулятора представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В этом стратегическом документе содержится базовый сценарий и три альтернативных - дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.
"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила Набиуллина.
По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на презентацию главы российского Центробанка (Банка России). В презентации говорилось: базовый прогноз 2024 года по инфляции 8%-8,5%, ключевая ставка — 17,5%. 2025-й год — базовый прогноз ЦБ — 4,5%-5% инфляция, ключевая ставка — 17-20%. 2026-й год — 4% инфляция, 12%-13% ключевая ставка, 2027-й — 4% инфляция, 7,5%-8,5% ключевая ставка.
Представленным сценарием он остался доволен. Володин сообщил Набиуллиной, что она продемонстрировала "очень ответственное решение".
"Вот этот прогноз если вдруг не будет сбываться, то понятно, что закончится вопросами – кто его делал, на основе чего", - заявил спикер нижней палаты российского парламента.
В сводном заключении думского Комитета по финансовому рынку, подготовленного совместно с Комитетом по бюджету и налогам и Комитетом по экономической политике, сказано: длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне может стать одним из факторов, способных негативно повлиять на темпы роста экономики.
"По мнению профильных комитетов, таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций для достижения технологического суверенитета", - сообщил телеграм-канал "Дума ТВ".