Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон
14:02 19.11.2024 (обновлено: 14:20 19.11.2024)
© AP / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Parisien ответил на вопрос, нужно ли направлять войска на Украину, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон
"Мы неизбежно должны будем это сделать. Не для того, чтобы прямо сражаться с русскими на линии фронта, но чтобы помогать в логистике и поддерживать тыл", - заверил экс-премьер.
По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил ошибку, позвонив президенту РФ Владимиру Путину.
"Это ничем не поможет. Если я правильно понимаю, он с ним говорил, потому что хочет стать миротворцем. Но чтобы у Европы было место за столом переговоров, нужно, чтобы она усилила свою помощь украинцам", - сказал Джонсон.
Он также указал, что якобы слышит опасения по поводу политики одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа.
"Я знаю, что он заявлял во время своей кампании. И те, кто шепчут ему на ухо, в частности (премьер Венгрии) Виктор Орбан, советуют ему пойти по плохому пути. Так что нужно молиться. И надеяться, что он продолжит помогать украинцам обороняться", - добавил он.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Подробнее о подначивании Европы к еще большему вмешательству в конфликт - в материале МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times на сайте Украина.ру.