Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон - 19.11.2024 Украина.ру
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Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон
Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон - 19.11.2024 Украина.ру
Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Parisien ответил на вопрос, нужно ли направлять войска на Украину, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон
2024-11-19T14:02
2024-11-19T14:20
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"Мы неизбежно должны будем это сделать. Не для того, чтобы прямо сражаться с русскими на линии фронта, но чтобы помогать в логистике и поддерживать тыл", - заверил экс-премьер.По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил ошибку, позвонив президенту РФ Владимиру Путину.Он также указал, что якобы слышит опасения по поводу политики одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. "Я знаю, что он заявлял во время своей кампании. И те, кто шепчут ему на ухо, в частности (премьер Венгрии) Виктор Орбан, советуют ему пойти по плохому пути. Так что нужно молиться. И надеяться, что он продолжит помогать украинцам обороняться", - добавил он.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Подробнее о подначивании Европы к еще большему вмешательству в конфликт - в материале МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times на сайте Украина.ру.
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новости, эммануэль макрон, украина, борис джонсон, европа, франция, олаф шольц, нато, мид
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Борис Джонсон, Европа, Франция, Олаф Шольц, НАТО, МИД

Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон

14:02 19.11.2024 (обновлено: 14:20 19.11.2024)
 
© AP / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP / Frank Augstein
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Parisien ответил на вопрос, нужно ли направлять войска на Украину, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон
"Мы неизбежно должны будем это сделать. Не для того, чтобы прямо сражаться с русскими на линии фронта, но чтобы помогать в логистике и поддерживать тыл", - заверил экс-премьер.
По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил ошибку, позвонив президенту РФ Владимиру Путину.

"Это ничем не поможет. Если я правильно понимаю, он с ним говорил, потому что хочет стать миротворцем. Но чтобы у Европы было место за столом переговоров, нужно, чтобы она усилила свою помощь украинцам", - сказал Джонсон.

Он также указал, что якобы слышит опасения по поводу политики одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа.
"Я знаю, что он заявлял во время своей кампании. И те, кто шепчут ему на ухо, в частности (премьер Венгрии) Виктор Орбан, советуют ему пойти по плохому пути. Так что нужно молиться. И надеяться, что он продолжит помогать украинцам обороняться", - добавил он.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Подробнее о подначивании Европы к еще большему вмешательству в конфликт - в материале МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times на сайте Украина.ру.
 
НовостиЭммануэль МакронУкраинаБорис ДжонсонЕвропаФранцияОлаф ШольцНАТОМИД
 
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