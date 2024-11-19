"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией - 19.11.2024 Украина.ру
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"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией
"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией - 19.11.2024 Украина.ру
"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией
Целью политики западных стран по Украине должно стать соглашение по урегулированию ситуации, а не продолжение "безнадежной войны". Об этом пишет автор британского политического журнала The New Statesman
2024-11-19T14:41
2024-11-19T14:46
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Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать поставленные США ракеты ATACMS для поражения целей в России "может приблизить нас к мирному соглашению". Однако этот шаг Байдена не изменит ход боевых действий, пишет автор The New Statesman.В материале говорится о разобщенности Запада и неспособности договориться о цели войны."Я с трудом могу разглядеть стратегическую цель последнего шага Байдена. Украинский набег на Курск был, по моему мнению, стратегической ошибкой. Эти силы были бы лучше развернуты для защиты Украины от российского наступления. &lt;...&gt; Западная поддержка Украины была условной с самого начала, окруженной сетью красных линий. [Канцлер Германии Олаф] Шольц, например, сказал, что не будет жертвовать социальной политикой ради финансирования поддержки Германии Украины. Байден, похоже, не согласовал свое решение с другими западными союзниками", - написал автор.По его словам, избранный президент США Доналдьд Трамп не сможет закончить СВО за 24 часа, как он когда-то обещал.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден своим решением создал опасную ситуацию для всего человечества.Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноябряна сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, олаф шольц, нато, совбез
Новости, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Олаф Шольц, НАТО, Совбез

"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией

14:41 19.11.2024 (обновлено: 14:46 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Целью политики западных стран по Украине должно стать соглашение по урегулированию ситуации, а не продолжение "безнадежной войны". Об этом пишет автор британского политического журнала The New Statesman
Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать поставленные США ракеты ATACMS для поражения целей в России "может приблизить нас к мирному соглашению". Однако этот шаг Байдена не изменит ход боевых действий, пишет автор The New Statesman.
В материале говорится о разобщенности Запада и неспособности договориться о цели войны.
"Я с трудом могу разглядеть стратегическую цель последнего шага Байдена. Украинский набег на Курск был, по моему мнению, стратегической ошибкой. Эти силы были бы лучше развернуты для защиты Украины от российского наступления. <...> Западная поддержка Украины была условной с самого начала, окруженной сетью красных линий. [Канцлер Германии Олаф] Шольц, например, сказал, что не будет жертвовать социальной политикой ради финансирования поддержки Германии Украины. Байден, похоже, не согласовал свое решение с другими западными союзниками", - написал автор.
По его словам, избранный президент США Доналдьд Трамп не сможет закончить СВО за 24 часа, как он когда-то обещал.

"Вот почему я думаю, что соглашение в 2025 году остается наиболее вероятным результатом. <...>Трамп прав: нам нужно будет заключить сделку. Так продолжаться не может. <...> Целью нашей политики должно быть соглашение, а не продолжение безнадежной войны", - подытожил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден своим решением создал опасную ситуацию для всего человечества.
Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноябряна сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампОлаф ШольцНАТОСовбез
 
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