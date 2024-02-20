https://ukraina.ru/20240220/1053408655.html

Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО

Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО - 20.02.2024 Украина.ру

Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО

Взятие Павлограда, в котором находятся центры управления ВСУ является стратегической задачей ВС РФ. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-20T04:45

2024-02-20T04:45

2024-02-20T04:45

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На мой взгляд, основная задача ВС РФ на данном этапе – дойти до Павлограда. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск), крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача военных – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, рассказал политолог.Таким образом, ВС РФ будут двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано. Но взятие Павлограда, в котором находятся основные центры управления ВСУ и военные заводы является стратегической задачей, добавил он.Первый фактор – психическая атака президента Украины Владимира Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада, которую остановили из-за коррупции и воровства, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

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новости, украина, россия, павлоград, днепр, сво, владимир зеленский, военная помощь, валерий залужный, ресурсы, наступление