Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Взятие Павлограда, в котором находятся центры управления ВСУ является стратегической задачей ВС РФ. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На мой взгляд, основная задача ВС РФ на данном этапе – дойти до Павлограда. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск), крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача военных – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, рассказал политолог.
Таким образом, ВС РФ будут двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано. Но взятие Павлограда, в котором находятся основные центры управления ВСУ и военные заводы является стратегической задачей, добавил он.
"Но ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора", - указал Самойлов.
Первый фактор – психическая атака президента Украины Владимира Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада, которую остановили из-за коррупции и воровства, заключил собеседник Украина.ру.
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