Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО - 20.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240220/1053408655.html
Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО - 20.02.2024 Украина.ру
Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
Взятие Павлограда, в котором находятся центры управления ВСУ является стратегической задачей ВС РФ. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-20T04:45
2024-02-20T04:45
новости
украина
россия
павлоград
днепр
сво
владимир зеленский
военная помощь
валерий залужный
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_d43b22db37af7dc9c8bd8deaa804d5c5.jpg
На мой взгляд, основная задача ВС РФ на данном этапе – дойти до Павлограда. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск), крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача военных – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, рассказал политолог.Таким образом, ВС РФ будут двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано. Но взятие Павлограда, в котором находятся основные центры управления ВСУ и военные заводы является стратегической задачей, добавил он.Первый фактор – психическая атака президента Украины Владимира Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада, которую остановили из-за коррупции и воровства, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html
украина
россия
павлоград
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_7f1c3d5c8ef8b9206d7a7d2eb560adfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, павлоград, днепр, сво, владимир зеленский, военная помощь, валерий залужный, ресурсы, наступление
Новости, Украина, Россия, Павлоград, Днепр, СВО, Владимир Зеленский, военная помощь, Валерий Залужный, ресурсы, наступление

Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО

04:45 20.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Взятие Павлограда, в котором находятся центры управления ВСУ является стратегической задачей ВС РФ. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На мой взгляд, основная задача ВС РФ на данном этапе – дойти до Павлограда. Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск), крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача военных – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, рассказал политолог.
Таким образом, ВС РФ будут двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано. Но взятие Павлограда, в котором находятся основные центры управления ВСУ и военные заводы является стратегической задачей, добавил он.
"Но ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора", - указал Самойлов.
Первый фактор – психическая атака президента Украины Владимира Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада, которую остановили из-за коррупции и воровства, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 05:26
Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патроновКто на Украине ответит за "авдеевский позор"? Будет ли Запад дальше поддерживать Киев? Где ВСУ могут закрепиться и устроить оборону после ухода из Авдеевки?
 
НовостиУкраинаРоссияПавлоградДнепрСВОВладимир Зеленскийвоенная помощьВалерий Залужныйресурсынаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
05:00А что мешало раньше: почему СВО начали только в 2022 году
04:55Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России
04:45Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
04:30Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
04:25Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты
04:20Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США
04:15Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
04:00Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
03:45После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
03:35В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе
03:30Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
03:20"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
03:15"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
03:00Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
23:58Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
23:35Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
23:22На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев
22:56Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков
22:35Ермак станет новым премьером Украины – "Страна"
Лента новостейМолния