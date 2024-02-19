https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html

Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда

Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда - 19.02.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда

Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество"

2024-02-19T15:53

2024-02-19T15:53

2024-02-19T15:53

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всу

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Мы делаем то, что максимально сохраняет жизни наших солдат и максимально обескровливает врага, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас большинство наблюдателей сходятся во мнении, что ВСУ после оставления Авдеевки попытаются задержаться на линии Бердычи-Орловка-Первомайское, чтобы остановить продвижение ВС РФ и подготовить основные рубежи обороны по линии Очеретино-Уманское-Карловка.- Алексей Николаевич, будем ли мы наступать на плечах отступающего противника? Или Донецкое направление застынет надолго, а мы сосредоточимся на решении задач на других участках фронта?- Это зависит от того, насколько ВСУ подготовили свои оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят. Например, это сетевая или очаговая оборона. Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться.Если же там есть продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними, то все будет сложнее. Их придется либо обходить, либо останавливаться и долбить.На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива.Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье.Таким образом, будем двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано.- Я полностью согласен с вами по поводу значения Павлограда. Для меня сейчас это самый интересный город на Украине. Но, мне кажется, что это стратегическая задача, а не тактическая.- Да, это стратегическая задача. Но ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора.Первый фактор – психическая атака Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил Залужного. Я уже говорил, что смена командования ВСУ для нас интересна тем, что вслед за ним будут убирать его сторонников. А Зеленский сделал еще больше. Он убрал всех командиров среднего и высшего звена (даже комбригов), которые проявляли малейшие симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции вообще (Тимошенко, Кличко и Порошенко).Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушается координация и синхронизация действий. Да и сам уровень командования падает. Назначили нового командира. Хорошо, если кого-то из замов. А если другой приехал? Ему надо хотя бы посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. А мы этого времени противнику сейчас не даем.Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства в огромных количествах воровали. У Виктор Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках при Залужном. Это и была причина истинной отставки Залужного. Резникова тоже из-за этого убрали.Так что западники перестали давать деньги.У них хорошо работает разведка. Они понимают, что Украина в любом случае проиграет. Они понимают, что эти затраты на киевский режим никак не удастся компенсировать, потому что Россия не остановится. Еще большой вопрос, смогут ли они использовать в качестве компенсации за потраченную военную помощь те украинские активы, которые они уже начали делить.Сегодняшняя ситуация для нас – крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Мы воспользовались сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи, поэтому мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Тактический уровень мы потихонечку переходим.- То, что произошло в Авдеевке с ВСУ – это паника? Или это единственно верное решение, принятое Сырским?- Я не хочу его хвалить или ругать. То, что его называют "мясником" – это обычная политическая свара внутри киевского режима. Сырский – не хороший и не плохой. Он профессиональный военный, который служит всю жизнь. В Авдеевке он сделать ничего не мог. Мы начали наступление, когда Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать.- Вы сказали, что ВСУ воевали на мизере, потому что помощь разворовывали. Если это так, почему мы их еще не победили?- Это верное замечание.Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Киев поставлял в войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике. Для этого Больше 120 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в странах НАТО. Это огромная армия. Но мы эту технику просто-напросто перемололи в рамках стратегии активной обороны.А деньги из этой военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там социальный взрыв нарастает.Да, ВСУ неплохо воевали на западной технике. Нам было трудно. А верховная власть провоцировало социальное недовольство из-за проблем тех, кто воевал.- Вы сказали про социальный взрыв. Сколько должно произойти еще таких Авдеевок, чтобы он начался?- Трудно сказать. Украинское общество по-прежнему находится в жутком состоянии. Их максимально отключили от истинной информации. На них оказывается максимальное пропагандистское воздействие. Они как информационные наркоманы не воспринимают ничего другого, что не поддерживает их уверенность в собственной правоте и неизбежной победе.Тем не менее, у них начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Закон о мобилизации этому серьезно поспособствует. Я не скажу точный срок, но это обязательно произойдет. В таком диком состоянии общество долго существовать не может.Это не выльется в то, что они скажут: "Русские – хорошие, Путин – молодец". Они просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой.Наша задача остается прежней. Занять территории с целью их денацификации и демилитаризации, чтобы исключить туда ввод натовских войск. Задача безопасности была основной задачей России. Потом уже заговорили про денацификацию и демилитаризацию Украины.- В Авдеевке для ВСУ стало неожиданностью массированное применения российскими войсками корректируемых авиабомб. Можем ли мы удивить противника какими-нибудь еще средствами поражения?- А зачем нам удивлять ВСУ? Нам надо их уничтожить. Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в данной конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество". Мы делаем то, что максимально сохраняет жизни наших солдат и максимально обескровливает врага.Мы продолжим двигаться вперед, чтобы еще больше затруднить возможности снабжения Славянско-Краматорской агломерации.Еще у нас есть планы по поводу Правобережья. Одесса и Николаев – это не просто русские земли. Это очень важные транспортные узлы, которые дают возможность украинскому государству существовать в агрессивной форме. Мы должны прекратить существование этого режима. Иначе от него постоянно будет исходить угроза войны.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, авдеевка, сво, александр сырский, украина, валерий залужный, владимир зеленский, запад, павлоград