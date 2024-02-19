Алексей Самойлов: ВСУ даже не успеют удивиться, как Россия перешагнет новый рубеж и дойдет до Павлограда
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество"
Мы делаем то, что максимально сохраняет жизни наших солдат и максимально обескровливает врага, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сейчас большинство наблюдателей сходятся во мнении, что ВСУ после оставления Авдеевки попытаются задержаться на линии Бердычи-Орловка-Первомайское, чтобы остановить продвижение ВС РФ и подготовить основные рубежи обороны по линии Очеретино-Уманское-Карловка.
- Алексей Николаевич, будем ли мы наступать на плечах отступающего противника? Или Донецкое направление застынет надолго, а мы сосредоточимся на решении задач на других участках фронта?
- Это зависит от того, насколько ВСУ подготовили свои оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят. Например, это сетевая или очаговая оборона. Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться.
Если же там есть продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними, то все будет сложнее. Их придется либо обходить, либо останавливаться и долбить.
28 ноября 2023, 15:35Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива.
Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье.
Таким образом, будем двигаться к Днепру через Покровск и Павлоград. Но пока детали этой операции прогнозировать рано.
- Я полностью согласен с вами по поводу значения Павлограда. Для меня сейчас это самый интересный город на Украине. Но, мне кажется, что это стратегическая задача, а не тактическая.
- Да, это стратегическая задача. Но ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают. В этих условиях мы можем подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора.
Первый фактор – психическая атака Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил Залужного. Я уже говорил, что смена командования ВСУ для нас интересна тем, что вслед за ним будут убирать его сторонников. А Зеленский сделал еще больше.
Он убрал всех командиров среднего и высшего звена (даже комбригов), которые проявляли малейшие симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции вообще (Тимошенко, Кличко и Порошенко).
Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушается координация и синхронизация действий. Да и сам уровень командования падает. Назначили нового командира. Хорошо, если кого-то из замов. А если другой приехал? Ему надо хотя бы посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. А мы этого времени противнику сейчас не даем.
Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства в огромных количествах воровали.
У Виктор Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках при Залужном. Это и была причина истинной отставки Залужного. Резникова тоже из-за этого убрали.
Так что западники перестали давать деньги.
У них хорошо работает разведка. Они понимают, что Украина в любом случае проиграет. Они понимают, что эти затраты на киевский режим никак не удастся компенсировать, потому что Россия не остановится. Еще большой вопрос, смогут ли они использовать в качестве компенсации за потраченную военную помощь те украинские активы, которые они уже начали делить.
Сегодняшняя ситуация для нас – крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Мы воспользовались сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи, поэтому мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Тактический уровень мы потихонечку переходим.
16 февраля, 14:48Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
- То, что произошло в Авдеевке с ВСУ – это паника? Или это единственно верное решение, принятое Сырским?
- Я не хочу его хвалить или ругать. То, что его называют "мясником" – это обычная политическая свара внутри киевского режима. Сырский – не хороший и не плохой. Он профессиональный военный, который служит всю жизнь. В Авдеевке он сделать ничего не мог.
Мы начали наступление, когда Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать.
- Вы сказали, что ВСУ воевали на мизере, потому что помощь разворовывали. Если это так, почему мы их еще не победили?
- Это верное замечание.
Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Киев поставлял в войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике. Для этого Больше 120 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в странах НАТО. Это огромная армия. Но мы эту технику просто-напросто перемололи в рамках стратегии активной обороны.
А деньги из этой военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там социальный взрыв нарастает.
Да, ВСУ неплохо воевали на западной технике. Нам было трудно. А верховная власть провоцировало социальное недовольство из-за проблем тех, кто воевал.
- Вы сказали про социальный взрыв. Сколько должно произойти еще таких Авдеевок, чтобы он начался?
- Трудно сказать. Украинское общество по-прежнему находится в жутком состоянии. Их максимально отключили от истинной информации. На них оказывается максимальное пропагандистское воздействие. Они как информационные наркоманы не воспринимают ничего другого, что не поддерживает их уверенность в собственной правоте и неизбежной победе.
Тем не менее, у них начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Закон о мобилизации этому серьезно поспособствует. Я не скажу точный срок, но это обязательно произойдет. В таком диком состоянии общество долго существовать не может.
Это не выльется в то, что они скажут: "Русские – хорошие, Путин – молодец". Они просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой.
Наша задача остается прежней. Занять территории с целью их денацификации и демилитаризации, чтобы исключить туда ввод натовских войск. Задача безопасности была основной задачей России. Потом уже заговорили про денацификацию и демилитаризацию Украины.
- В Авдеевке для ВСУ стало неожиданностью массированное применения российскими войсками корректируемых авиабомб. Можем ли мы удивить противника какими-нибудь еще средствами поражения?
- А зачем нам удивлять ВСУ? Нам надо их уничтожить. Мы поражаем противника теми средствами, которые наиболее эффективны в данной конкретной ситуации, а также соответствуют параметру "цена/качество". Мы делаем то, что максимально сохраняет жизни наших солдат и максимально обескровливает врага.
Мы продолжим двигаться вперед, чтобы еще больше затруднить возможности снабжения Славянско-Краматорской агломерации.
Еще у нас есть планы по поводу Правобережья. Одесса и Николаев – это не просто русские земли. Это очень важные транспортные узлы, которые дают возможность украинскому государству существовать в агрессивной форме. Мы должны прекратить существование этого режима. Иначе от него постоянно будет исходить угроза войны.