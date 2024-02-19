https://ukraina.ru/20240219/1053379869.html

Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать

Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать - 19.02.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать

Главная новость прошедшей недели — взятие российскими войсками Авдеевки. Однако стратегически важно разобраться, будут ли у Украины люди, деньги и оружие для продолжения военных действий, почему Запад подумывает о заморозке конфликта и как Конституция мешает киевским властям изыскивать средства для войны.

2024-02-19T05:28

2024-02-19T05:28

2024-02-19T05:28

украина

мобилизация

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Сохранить буферную зонуОдновременно с кризисом ВСУ в Авдеевке на Западе снова начали раздаваться голоса в пользу заморозки конфликта. Так американская аналитическая корпорация Rand рекомендует властям США способствовать перемирию. В противном случае, по мнению аналитиков, Украина может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны РФ и НАТО возрастет. Продолжение войны может привести к "долгосрочным и, вероятно, необратимым неблагоприятным последствиям для интересов США". Например, увеличивается риск того, что Китай начнет поставки вооружения в Россию, что вызовет новый кризис в американо-китайских отношениях и повысит риски на Тайване.Кильский университет прогнозирует, что к 2026 году Украина потеряет около 120 млрд долларов в экономическом производстве (ВВП) и почти триллион долларов основного капитала, страны ЕС — 70 млрд в ВВП, из которых наиболее пострадает Германия — 15-20 млрд.В рамках позиции этой группы западных политиков действует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который долго сопротивлялся выделению пакета европейской финансовой помощи для Украины и требовал взамен хотя бы прав для закарпатских венгров, но в итоге все подписал вообще без условий. Теперь он заявляет, что лучший вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и Европой, иначе Россия будет "нападать снова и снова"."Хотите вы этого или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится на карте там, где она есть. Лучшей перспективой было бы, чтобы это была буферная зона между Россией и Западом — с гарантиями безопасности, конечно", — сказал венгерский премьер.Именно опасаясь китайских последствий, Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС, в который помимо российских граждан и компаний, должны войти также и китайские. В случае одобрения этого пакета, предприятия на материковом Китае попадут по европейские санкции впервые.Продолжение войны на Украине для многих на Западе начинает нести непредсказуемые риски и становится просто невыгодным. Гораздо надежнее было бы согласиться на передачу РФ уже занятых территорий и сохранить накачанную оружием и ненавистью Украину в виде буферной зоны между Россией и ЕС.Умерь свой бандеровский пылНа фоне все большего понимания, что продолжение войны на Украине создает проблемы и Западу, вслед за Венгрией уже и Польша делает то, что выбивается из стереотипной картины единения "цивилизованного мира", вокруг сражающейся с "тоталитарной ордой" Украины.Варшава вводит проверки на границе всего украинского зерна, поскольку Украина ввозит в Польшу много некачественного фуражного зерна, которое идет дальше транзитом в другие европейские страны, а затем возвращается обратно в Польшу по более высоким ценам и без проверок. То есть непонятно, не попало ли техническое зерно в итоге на столы поляков."Всего в Украину было отправлено и должно было остаться в Польше 6 млрд злотых, то есть 330 тысяч тонн технического зерна", — заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.А польские фермеры на границе тем временем срезают болгарками замки на украинских фурах и высыпают из них зерно. Очереди из фур растянулись более чем на 10 км.Потеряв всякое чувство реальности от безнаказанности за преследования инакомыслящих внутри Украины, мэр Львова Садовой назвал польских фермеров "пророссийскими провокаторами", причем опять в рамках риторики о "колчаковских фронтах"."Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну — это как работать сапером. Такие действия - низость и позор", — написал Садовой.Непонятно только почему, если на границе не блокада, а "псевдоблокада", фуры все еще не могут проехать.Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский на такое ответил, что мэр Львова Садовой часто говорит на "бандеровском языке, который не должен использоваться в Украине" и предложил ему "выпить стакан воды, прежде чем что-то сказать".Но Садовой оказался респектабельным дипломатом по сравнению с замминистра экономики Украины Тарасом Качкой, который потребовал от поляков прекратить протесты "иначе завтра Рафал Меклер (лидер польских фермеров — Ред.) и его банда начнут убивать украинцев, потому что они украинцы".Згожельский призвал Качку "умерить свои высказывания". "Не секрет, что этот миф о национальном самосознании до сих пор актуален среди многих украинцев", — добавил Згожельский имея в виду гипертрофированное националистическое сознание, в котором украинцам все должны, а сами они могут безнаказанно оскорблять кого угодно. Не только поляков.Премьер-министр Польши Дональд Туск косвенно сказал то же самое, назвал себя проукраинским политиком, который тем не менее помнит о продовольственной безопасности Польши и Европы. Иначе говоря, делайте что хотите со своим националистическим угаром, но не за наш счет.Особое издевательство со стороны Варшавы заключается в том, что вопрос взяла под контроль полиция, но фермеры объяснили, что они просто взяли образцы рассыпанного зерна для проверки на содержание запрещенных веществ. Министр же сказал проверять, вот мы и проверяем.Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский осудил "неправильную форму" протеста фермеров, но что делать — они в сложном положении, их можно понять, они хотят выгоды для себя и украинских фермеров, а не украинских олигархов, которые "в основном стоят за этим крупным импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе".20 февраля польский профсоюз фермеров начинает блокировать все автомобильные КПП, а также железнодорожные узлы и порты, через которые в Польшу может попасть украинское зерно, поскольку неконтролируемый приток товаров из Украины по демпинговым ценам делает их продукцию нерентабельной.Украинское зерно — "это не зерно", и его "надо утилизировать", говорят протестующие.Что с этим делать, в Киеве не знают.В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сделали традиционный вывод, что раз Польша ввезла 12 млн тонн российского зерна и только 4,3 млн тонн украинского, значит акции польских фермеров финансируются Кремлем. Тем не менее блокировать всерьез Польшу со стороны Украины никто не решится, а украинский премьер Шмыгаль пытается доказать Туску, что надо "объединить усилия по недопуску российской продукции на европейский рынок". Он не понимает, что риторика, которая может убедить нацифицированного украинского обывателя, не имеет никакого смысла в международных переговорах, когда вопрос касается денег. А может и понимает, но других аргументов у него нет."На Украине не будет немецких солдат"Грозящие Киеву финансовые потери на экспорте зерна усугубляют отсутствие серьезных подвижек в предоставлении западной помощи.Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что в 2024 году Украине нужно получить извне 42 млрд долларов, которые пока взять неоткуда.Совет ЕС разрешил передавать Украине прибыль от замороженных активов РФ. Но решение не имеет обратной силы и прошлогодние 4,4 млрд евро останутся в Европе, а прибыль за 2024 год будет еще не скоро. Но и с ней не все так просто.Основной держатель замороженных российских активов на Западе, бельгийский инвестиционный фонд Euroclear, выступил против плана по использованию этих денег."Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к косвенному аресту или обязательству о будущем аресте, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямой арест. Мы не представляем, как центральный российский банк может просто признать, что все было арестовано и что обязательства Euroclear перед ними перестали существовать", — заявила гендиректор инвестфонда Лив Мостри.Надежды на Америку тоже нет. Палата представителей США, которая должна утвердить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла в отпуск до середины марта, а спикер-республиканец заявил, что вообще не будет ставить этот вопрос на голосование.Все, что на данный момент дал Запад Украине на 2024 год на военные расходы — это 7 млрд от Германии и 6 млрд от Франции. Вместе с какими-то внутренними ресурсами этого гипотетически может хватить для "активной обороны", но о переломе в такой ситуации речи, конечно, не идет.Подписанное Зеленским "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией" в практическом плане бессмысленное. Воевать с Россией Германия не станет."Соглашение с Киевом не означает, что ФРГ станет стороной конфликта. На Украине не будет немецких солдат", — сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.Новых денег в соглашении нет, а сами гарантии безопасности будут задействованы только в какой-то следующей войне и только в виде консультаций. После консультаций, возможно, дадут деньги и вооружения, но только по решению Бундестага. А следующий Бундестаг, как мы понимаем, в значительной части займут крайне левые и крайне правые, которые скорее всего никаких денег и оружия Украине не выделят.Проблема еще в том, что достаточного количества боеприпасов от Германии не стоит ждать и в этом году. По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства ФРГ — Украине нужно более 2 млн снарядов в год, но к 2025 году Германия будет производить в лучшем случае 700 тысяч, но нужно еще 10-15 лет, чтобы пополнить свои опустевшие запасы.Похожая ситуация и со второй экономикой Европы — Францией, с которой Зеленский подписал идентичное немецкому соглашение о безопасности. Да, какие-то деньги Париж даст, но одновременно с этим блокирует закупку Европой боеприпасов для Украины на мировых рынках. В интересах Франции, которая чуть ли ни единственная в ЕС сохранила свою оборонную промышленность, чтобы деньги ЕС шли на покупку снарядов, произведенных в ЕС, а не в других местах. В каких именно, никто не уточнял, но понятно, что речь идет о наживающихся на войне Соединенных Штатах.Как и в случае с польскими фермерами, представителям Украины остается только идти ва-банк и откровенно хамить. Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности прямо обвинил Запад в "содержании Украины в искусственном дефиците вооружения", что "позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий". А нардеп Алексей Гончаренко так и вовсе пригрозил госсекретарю США Блинкену, что, если Украину не примут в НАТО, она будет создавать ядерное оружие. Блинкен, как профессиональный, в отличие от Гончаренко, политик и дипломат, от прямого ответа на такое безответственное заявление ушел.Мешает КонституцияС экспортом зерна проблемы, Запад дает мало, а тут еще и собственное податное население в последнее время сняло со счетов 27 млрд гривен — рекорд с 24 февраля 2022 года (максимум был в феврале 2022 — 8,9 млрд). Украинской банковской системе не доверяют, к тому же людям нужны деньги, чтобы пытаться любым путем выехать из страны.В такой ситуации депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха закономерно предложил сокращать соцвыплаты. Но публично высказанная мотивация — еще круче, чем "бандеровский язык" Садового и ядерный шантаж Гончаренко. У них был популизм, а у Наталухи — правда."Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, — что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан", — заявил депутат.Что же, социальное государство в Конституции Украины — это действительно советское наследие. Оно, и Конституция в целом, давно мешают постмайданным властям окончательно превратить Украину в нечто вроде Гаити — нищую полуколонию с бесправными, забитыми, необразованными людьми, отсутствием трудового законодательства и поэтому открытой Западу суперрыночной и суперлиберальной экономикой. Именно это на Западе подразумевают под "демократией".Конституция, конечно, мешает, но все же украинские власти справляются. Так на заседании "Союза ректоров высших учебных заведений Украины" при участии министра образования Лисового обсудили программу сокращения вузов в стране. Из 164 (раньше было больше) останется только 100. В 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. Формально будет проходить "укрупнение", что по факту означает слияние вузов и закрытие "удвоенных" кафедр с увольнением сотрудников.На что будут жить попавшие под "укрупнение" люди, неизвестно. Тем более, картофель по сравнению с прошлым годом подорожал вчетверо, овощи за месяц — на 16,8% (а по сравнению с прошлым годом — на 20-25%), фрукты —на 4,5%, молоко — на 1,6%, сливочное масло — на 1,5%, мясо и мясные изделия по сравнению с концом прошлого года — на 10,2%, сыр — на 7,6%.Согласно отчету Госстата Украины, за год стоимость электроэнергии для населения выросла на 69,7%, а запрета на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку оплаты во время войны больше нет. Вывоз мусора подорожал на 5%, на 4,2% – управление многоквартирными домами. Ожидается и очередное повышение цен на топливо, которое всегда приводит к подорожанию всего остального.Воров поймали, они обещали больше не воровать. А некоторые и не обещали.На фоне судорожный поисков денег на войну и урезания остатков социального государства, комично выглядит имитация борьбы с коррупцией.Обыски и задержания прошли по заведенному 10 (!!!) лет назад делу экс-нардепа, главы АП Порошенко и одного из боевиков Майдана Сергея Пашинского. Следствие считает, что в 2014 году Пашинский с группой вооруженных АТОшников вломился на склад нефтепродуктов, арестованных у беглого олигарха Сергея Курченко, и стал продавать топливо Минобороны под предлогом удовлетворения нужд АТО. Естественно, по завышенным ценам. Ну и в госбюджет деньги само собой не пошли. Армия топливо тоже не увидела, его перепродали на АЗС. Ущерб оценили в 100 млн долларов. С решением о конфискации второй раз украденных нефтепродуктов и полученных от их продажи денег тянули аж до 2020 года (при Порошенко Пашинского всерьез не трогали), но к тому моменту конфисковывать уже было нечего.Ну а теперь Пашинский рассказывает, что его как настоящего патриота на самом деле преследуют вездесущие агенты Кремля"В 2015-м году как народный депутат Украины я обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива ВС топливом „Роснефти“, что сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов. Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства № 32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", — написал экс-депутат в соцсети.Чего могли добиться "спонсоры Януковича" в мае 2014 года ­— вопрос риторический, но в целом ситуация, когда очередного оказавшегося вором и коррупционером лидера Майдана прихватывают через 10 лет после совершения преступления, когда ничего уже вернуть нельзя, стала стереотипной. Впрочем, злые языки утверждают, что дело в топливе, а в том, что Пашинский якобы является денежным мешком Залужного, ну и конечно близок к Порошенко, который последнее время критикует Зеленского и делает реверансы в сторону Залужного. Так что история выглядит скорее, как борьба нанайских мальчиков, а не антикоррупционное мероприятие. Если бюджет не увидит денег Пашинского, значит так и есть.Из более свежего разграбления, НАБУ наконец разобралась, как работала в Минобороны схема по завышению стоимости продуктов (тем самые "яйца по 17 гривен"). Оказалось, что МО закупает комплекты продуктов, видя только их цену, но не что именно входит в комплект. Поставщик же завышает цену на 30% самых популярных продуктов и занижает цену на остальные 70%. В итоге получается сверхприбыль для поставщика, а общая стоимость комплекта не меняется.И, о чудо, никто не задержан, НАБУ передает МО рекомендации, как исправить ситуацию, министерство просит понять его и простить, обещает больше так не делать и передать закупки в новую организацию "Государственный оператор тыла". Почему такие же схемы нельзя будет проводить с "оператором", непонятно.Отличились и "волонтеры", большая часть из которых почему-то традиционно нигде не работает и живет с "волонтерства". Полиция накрыла группу таких патриотов, которые собрали 45 млн гривен на дроны, а истратили на что-то совсем другое. Однако, пока эксплуатация военно-патриотической риторики позволяет воровать, никакие посадки не помогут. Тем более, главных "волонтеров" вроде Притулы и Стерненко никто не трогает и, по всей видимости, не тронет. С другой стороны, как тронуть Притулу, если он уже собирает деньги на дроны в Канаде и хвалится этим в соцсетях. В комментариях люди спросили, как ему удалось выехать из страны, на что он пошутил: "Сначала нужно переплыть Тису".Шутку не поняли. "Как он выехал. Су*а еще ходит видосики там снимает. Это просто сюр. Одним гнидам можно все, а другие — иди в окоп и не п*зди. Уроды вонючие", "Сергей, я тоже хотел поехать в Торонто, но меня почему-то не выпустили. Не подскажете почему? Может, я уже крепостной?", "Ну, конечно, это мы тут рабы сидим на привязи, а белые люди ездят свободно", — примерно такие комментарии последовали от народа.Хотя, конечно, главный сегодня "волонтер" на Украине — это офис Зеленского.Его, кстати, просят, практически умоляют, вернуть в законодательство "правки Лозового", которыми ограничиваются сроки досудебного расследования. Члены Украинского совета бизнеса объясняют, что уголовные производства без ограничений могут длиться десятилетиями без контроля и без передачи дел в суд. Это приводит к злоупотреблениям и давлению на граждан и бизнес, "к необоснованному процессуальному принуждению со стороны правоохранителей, которые по-прежнему часто злоупотребляли правом проведения обысков, изъятием имущества и арестом счетов и активов". Но ведь именно поэтому можно было бесконечно тянуть дело Пашинского. Именно поэтому можно бесконечно держать в СИЗО не осужденных "коллаборационистов", принуждая их подписывать признание. Поэтому никто ничего не вернет. Существующее уголовно-процессуальное законодательство является одним из инструментов государственного террора.Да, ты уже крепостнойПока чиновники, олигархи и "волонтеры" наживаются на войне, государство продолжает отлов людей, которые будут отдавать свои жизни на фронте, чтобы вышеперечисленные граждане еще хоть недолго, но поворовали.Так, нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что новое командование ВСУ начало "функциональный обзор", т.е. аудит военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях. Интересно, почему всегда все людоедские акции надо называть непонятными словосочетаниями — вроде "стабилизационных мероприятий", под которыми скрывается силовая зачистка инакомыслящих?"Функциональный обзор" ранее анонсировал Подоляк, заявивший, что Сырскому поставлена задача найти те 700 тысяч военнослужащих из имеющегося миллиона, которые не участвуют в боевых действиях. С какой целью, понятно.С той же целью спасения своих теплых мест министр юстиции Денис Малюська требует мобилизовывать осужденных."Никто их не планирует спрашивать", — заявил он.А люди тем временем бегут и им помогают даже полицейские. Например, в Одесской области сотрудник полиции пытался провести в Молдавию двоих уклонистов на служебной машине со включенной мигалкой. Не получилось. Теперь его ждет до 5 лет лишения свободы.Еще двоих, пытавшихся перебраться в Молдавию, схватили без происшествий. Жалко, что они истратили на попытку по 4 тысячи долларов, но жизнь того стоит.А вот уклонисту, пытавшемуся дойти до Румынии через горы, не повезло. Румынские пограничники задержали группу мужчин их Украины, которые рассказали, что с ними был еще один, но во время перехода он пропал. Вскоре нашли его тело.В Харькове до гибели не дошло, но при попытке отлова молодого человека на улице, жертва попыталась убежать от военкомов, однако парня догнали, повалили на землю и избили.Зато растет женское сопротивление. Так в Одессе женщины не дали сотруднику ТЦК проверить документы мужчин в трамвае. "Вы никуда не пойдете", - заявила одна из них. На удивление военком согласился.В Ужгороде женщины оказались еще более боевыми. Они накинулись на намеревавшихся проверить во дворе у мужчин документы военкомов, обвинив их в том, что они "хищники", "ловят наших мужиков, как мышей", насильно увозят людей в ТЦК, "держат там по три дня и бьют" и вообще "нас не нужно защищать". Правда Западная Украина не была бы сама собой, если бы местные дамы не предложили военкомам вместо мобилизации своих мужчин отправиться в отели, где "все переселенцы живут". В Виннице точно также разгневанные женщины на марше с требованием демобилизации действующих военных потребовали "мобилизации уклонистов".То есть речь не о том, что они против войны. Они просто хотят, чтобы за их идеи воевал кто-то другой, желательно с Востока Украины. Такой вот своеобразный мобилизационный расизм."Мы — бандеровское село, но воевать без объявления войны не хотим", — как сказали в ныне знаменитом селе Космач Ивано-Франковской области, где тетки избили женщину и ее ребенка, подозревая, что она наводчица военкомов.А несчастным теперь не спастись даже путем судимости.Первый замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе утверждает, что суды находят лазейки для условных приговоров уклонистам специально, чтобы затем мужчин можно было быстро мобилизовать.Напомним, закон об ужесточении мобилизации еще не принят.Одно радует — эсбэушников, которые посмели следить за нарковечеринкой американского грантово-антикоррупционного журналистского проекта "Бигус.Инфо", отправили на фронт.

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