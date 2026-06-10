https://ukraina.ru/20260610/vozgoraniya-na-obektakh-infrastruktury-povrezhden-muzey-pvo-nochyu-sbila-bolshe-300-dronov-vsu-nad-1080038049.html

Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ

Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ - 10.06.2026 Украина.ру

Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 326 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T07:28

2026-06-10T07:28

2026-06-10T07:44

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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к Москве за ночь сбито 12 украинских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Во Владимирской области из-за атаки БПЛА на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах произошло возгорание, указал в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет.Чебоксары подверглись ракетной атаке, власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что все экстренные службы уже работают на местах.В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, информировал губернатор Михаил Развожаев. Он призвал горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Ночью он же писал, что украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг", горела крыша. Он уточнял, что это здание - не просто музей, это "символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага". Глава Севастополя отметил, что здание выстояло тогда, выстоит и сейчас.Возгорание в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировано, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь информировал, что жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО с вечера сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву — Собянин на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, пво, севастополь, россия, москва, сергей собянин, михаил развожаев, украина.ру, вооруженные силы украины