https://ukraina.ru/20260610/investory-dlya-novorossii-nizhegorodskaya-vystavka-i-franko-belgiyskaya-finansovaya-interventsiya-1080017263.html

Инвесторы для Новороссии. Нижегородская выставка и франко-бельгийская финансовая интервенция

Инвесторы для Новороссии. Нижегородская выставка и франко-бельгийская финансовая интервенция - 10.06.2026 Украина.ру

Инвесторы для Новороссии. Нижегородская выставка и франко-бельгийская финансовая интервенция

9 июня 1896 года в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Этот крупнейший в дореволюционной истории деловой форум привёл к небывалому по тем временам инвестиционному буму и ускорению индустриализации новороссийской промышленности.

2026-06-10T08:00

2026-06-10T08:00

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Известный бельгийский журнал "Moniteur des Interets Materiels", характеризуя ситуацию в 1895 году на Брюссельской бирже, писал о большом спекулятивном движении вокруг русских промышленных бумаг: "целые состояния создавались в очень короткие сроки; эти богатства и состояния составляют предмет всеобщих разговоров и общей зависти". Один из русских коммерческих агентов, работавший тогда в королевстве, дополнял эту картину: "совсем переменилась Бельгия, все заговорили о России, то и дело толковали про Кривой Рог, Алмазную, Бахмутский уезд".Нижегородская выставка задумывалась в последние годы правления императора Александра III и призвана была активизировать прямые иностранные инвестиции в российскую промышленность.Показателем того, что проводившаяся ранее политика финансирования индустриализации за счёт государственных займов была неэффективной, являлся быстрый рост закредитованности Российской империи. По словам Сергея Витте, в 1892 году страна находилась в предбанкротном состоянии, когда денег в казне не хватало даже на выплату жалования военным. Ссуды, бравшиеся прежде всего на железнодорожное строительство, тяжёлым бременем ложились на государственный бюджет, в то время как отечественная экономика просто не успевала генерировать средства для покрытия внешнего долга.Между тем, как отмечает кандидат экономических наук Игорь Максимов, приток иностранного капитала в российскую промышленность шёл вяло. Он несколько усилился в 1870-х годах, но в 1880-х наступил застой, длившийся до второй половины следующего десятилетия.Чтобы ускорить промышленное развитие, Россия остро нуждалась в капиталах, а иного их источника, кроме как привлечения европейских инвестиций, просто не существовало. Фактически Витте организовал XVI промышленно-художественную выставку в виде инвестиционного смотра, где иностранные финансисты и промышленники могли убедиться в перспективности своих вложений.Ключевое значение в связи с этим имел выставочный павильон Южного горнозаводского района, где были представлены продукты и технологии предприятий новороссийской металлургии, угледобычи, рудного и химических производств.Большое впечатление на охотников за быстрой прибылью должно было произвести знакомство с работой Южно-Русского Днепровского металлургического общества (завода в Каменском, переименованного позже в Днепродзержинск), являвшегося одним из самых прибыльных заводов в Российской империи. Норма прибыли тогда на российских предприятиях была существенно выше, чем в Европе, достигая иногда 100% и более, а 20% дивиденды не являлись такой уж редкостью.Значимым фактором была принадлежность данного предприятия бельгийскому капиталу. Собственно, это являлось одним из главных посылов Витте европейскому бизнесу: российское правительство отныне не имеет возражений к созданию крупных предприятий под контролем иностранцев.Более того, в преддверии знаменитой финансовой реформы министр финансов России потратил много времени, рассказывая зарубежным гостям о грядущей стабилизации рубля, либерализации движения капиталов, введении налоговых льгот при стабильных государственных заказах.Для заключения инвестиционных соглашений по строительству новых металлургических заводов большое значение имела презентация образцов минерального сырья, производимого на юге России. Здесь тон задавало Французское Горнопромышленное общество на Юге России, представившее образцы угля, кокса и антрацита со своих передовых донецких шахт. Большой резонанс имела демонстрация богатейшей руды Криворожского района.Наконец, высокий уровень квалификации рабочей силы региона демонстрировал шедевр кузнечного дела, представленный Юзовским металлургическим заводом "Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств". Речь о знаменитой пальме, выкованной из рельса кузнецом Алексеем Мерцаловым.Это творение индустриального искусства было высоко оценено знатоками кузнечного дела и людьми искусства, стало одним из оснований присуждению предприятию Гран-при выставки. Награда давала право изображения Государственного герба на продукции завода. Из 100 тыс. участников такое право получили 255 предприятий.То, что к павильону Донбасса и Криворожья было приковано основное внимание инвесторов, говорит и тот факт, что именно здесь были заключены главные соглашения форума. Среди них — учреждение Русско-Бельгийского металлургического общества, давшего жизнь Енакиевскому металлургическому заводу, создание Южно-Русского Днепровского трубного завода в Екатеринославе, заключение инвестиционного контракта Общества "Никополь-Мариуполь" и строительство Мариупольского металлургического завода. Также в 1896 году было заключено концессионное соглашение с "Русским обществом машиностроительных заводов Гартмана", давшее старт Луганскому паровозостроительному заводу. Наконец, бельгийский бизнес взял на себя обязательства по модернизации Таганрогского металлургического завода — ключевого поставщика труб для кавказских нефтепроводов.Показателем капиталоёмкости этих и других проектов на Юге, оформившихся в ходе Нижегородской выставки, является то, что сюда было вложено 90% инвестиций франко-бельгийских банковских и промышленных монополий. Между тем, по данным, приводимым доктором экономических наук Михаилом Винокуровым, на 1900 год французы и бельгийцы далеко оторвались от других иностранцев по объёму инвестиций в Россию (соответственно, 226,1 и 296,5 млн рублей при общем объёме вложений иностранцев в 911 млн рублей). Таким образом, во время экономического бума конца XIX века на долю Новороссии приходилось около половины всех иностранных вложений в Российскую империю. Последние же были весьма значимы, если учитывать, что на 1906 год общий объём акционерного капитала торгово-промышленных и кредитных предприятий России составлял немногим более 2,5 млрд рублей.Следствием это являлось ускорение индустриализации региона, её переход в новую стадию. Происходила кластеризация промышленности, преодоление прежней изолированности предприятий в рамках формирования единого индустриализационного узла. Само перечисление инвестиционных контрактов, подписанных в Нижнем Новгороде, свидетельствует о росте доли производств сложной конечной продукции (трубы, броня, паровозы и пр.). Наметилась синдикализация, которая привела к объединению в 1902 году крупных производств региона в "Продамет" (Общество для продажи изделий русских металлургических заводов).Наконец, логическим продолжением происходящего развития стал переход рычагов управления донбасской и криворожской промышленностью за счёт концентрации капитала в руки Парижского и Брюссельского международных банков. Это привело к перенесению на российскую почву хорошо развитого в Европе политического лоббизма корпораций, что не в малой степени способствовало революционным потрясениям первых десятилетий XX века. Не стоит забывать, что по секретной англо-французской конвенции, подписанной в Париже 23 декабря 1917 года, Донбасс и Кривбасс отошли во французскую сферу влияния.

https://ukraina.ru/20260604/kursko-kharkovsko-azovskaya-zheleznaya-doroga-klyuch-k-bogatstvam-donbassa-1079430841.html

https://ukraina.ru/20230807/1048510338.html

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Игорь Иваненко

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