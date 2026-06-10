Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...
09:15 10.06.2026 (обновлено: 09:40 10.06.2026)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских БПЛА по музею "Панорама "Оборона Севастополя": "Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен". Трагедия эта не первая - так уже было в 1942 году... Зеленский последователен в своих симпатиях
Франц (при рождении – Франсуа Иван) Алексеевич Рубо родился 17 июня 1856 года в Одессе, в семье французского книготорговца Оноре Рубо (Алексеем его видимо окрестили по третьему имени – Алексис) из Марселя.
В юности он учился в гимназии и Одесской художественной школе, потом продолжил образование в Королевской Академии художеств в Мюнхене, откуда был отчислен по неизвестной причине, и в частной школе Юзефа Брандта. Там он специализировался на батальной живописи и заинтересовался оформлением панорам. В дальнейшем он жил в основном в окрестностях Мюнхена, пользуясь возможностями, которые давал "безвиз" XIX века.
Впервые принял участие в художественной выставке в 1882 году с картиной "Атака запорожцев в степи", но замечен был только в 1883-м, когда представил на выставке в императорской Академии художеств картину "Улица в Ермолинцах Подольской губернии" (Ярмолинцы – посёлок в современной Хмельницкой области).
Несколько лет за счёт императорского пенсиона ездил по Малороссии, Кавказу и Средней Азии, познакомился с императором Александром III и Цесаревичем Николаем Александровичем.
В 1886 году для тифлисского "Храма Славы" (сейчас – национальная картинная галерея Грузии) он получил заказ на 19 картин о Кавказских войнах. Всего написал 15 картин, охватывающие период с 1722 по 1885 год.
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В 1898 году в императорской Академии художеств была представлена первая картина этого цикла – "Живой мост", сразу наделавшая много шума. На ней был изображён эпизод русско-персидской войны 1805 года, когда батальон полковника Павла Карягина (около 500 человек при двух пушках) на протяжении трёх недель сдерживал 40-тысячную персидскую армию Аббас-Мирзы до подхода главных русских сил, во главе с генералом от инфантерии князем Павлом Цициановым.
Во время одного из манёвров пушки потребовалось перевезти через глубокую промоину и солдаты, по инициативе рядового Гаврилы Сидорова, соорудили из подручных материалов мост, который сами же поддерживали руками, встав под ним. Одна из пушек сорвалась и убила двух солдат, включая Сидорова. Рубо, изображая этот эпизод, немного погрешил против исторической правды, обрядив солдат в новую форму, введённую в 1810 году.
В 1896 году на художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально построенном павильоне "Покорение Кавказа" была выставлена первая панорама работы Рубо, написанная шестью годами раньше – "Штурм аула Ахульго".
Франц Рубо "Живой мост", 1897 год, Бородинская панорама
Это была "проба пера", стоившая Рубо немало денег, но зато принёсшая звание профессора Баварской академии художеств, баварский орден Св. Михаила, французский орден Почётного легиона и славу специалиста по панорамам. "Храм славы" в конце концов панораму выкупил, но расходы художника вырученная сумма не покрыла (он получил 15 тыс. рублей, потратив 35 тыс.), а у галереи не было помещения, в котором она могла бы поместиться (некоторое время её демонстрировали в рубовской же панораме в Севастополе).
На картине был изображён момент штурма резиденции имама Шамиля летом 1839 года отрядом Отдельного кавказского корпуса под командованием генерал-адъютанта Павла Граббе. В центре полотна – переправа солдат Апшеронского полка по мосту через реку Койсу и уличный бой в Ахульго. На полотне присутствовали оба полководца. На переднем плане были сооружены декорации – выстроенные в натуральную величину сакли, части моста и фигуры людей.
К сожалению, это полотно целиком до нас не дошло, в Дагестанском государственном музее искусств хранятся фрагменты общей площадью 30 кв. метров из 1440. На основе сохранившихся фотографий в Художественной студии им. Грекова по инициативе заслуженного художника России Николая Соломина в 1997 году создали уменьшенный вариант полотна, который экспонируется в Махачкале.
В 1901 году Рубо получил заказ на создание панорамы, посвящённой обороне Севастополя. Огромное полотно площадью 1610 кв. метров писала группа из более чем 20-ти немецких художников, включая Карла Фроша и Оскара Мерте, в Мюнхене. 14 мая 1905 года её представили публике в Севастополе, для чего по проекту Фридриха Энберга был выстроен специальный павильон. Само здание выстроено не на кургане, а в месте, где находился Четвёртый бастион, который защищал, в частности, Лев Толстой.
Для полотна был выбран бой на Малаховом кургане 18 (6 по старому стилю) июня 1855 года, когда русским войска удалось отразить очередной штурм интервентов. Рубо при этом пришлось столкнуться с цензурой (довольно травоядной, впрочем) – его, в частности, пытались убедить заменить Павла Нахимова на командующего Крымской армией князя Петра Горчакова.
В 1942 году части панорамы, сильно пострадавшей от пожара во время немецкой бомбардировки, эвакуировали из города на последнем прорвавшимся в город надводном корабле – лидере "Ташкент". Впрочем, спасённый материал восстановлению не подлежал (он ещё и промок), и панораму пришлось пересоздавать по-новому на основании архивных материалов (причём были добавлены эпизоды, которых изначально не было). Вновь она была представлена публике после реставрации в 1954 году и до сих пор находится в Севастополе.
© Фото : Открытый источникФранц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
© Фото : Открытый источник
Франц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
В 1903 художник был назначен профессором батальной живописи Высшего художественного училища при Академии Художеств в Петербурге. Среди его учеников – Митрофан Греков ("Трубачи Первой конной армии", "Тачанка", в 1934 году возглавил коллектив по созданию панорамы "Штурм Перекопа"), Михаил Авилов ("Поединок Пересвета с Челубеем"), Пётр Котов (автор ряда портретов, в том числе – Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.Х. Багрямяна).
В 1910 году Рубо стал действительным членом императорской Академии художеств.
В 1909 году император Николай II заказал ему панораму Бородинского сражения (инициатором был сам Рубо). Работа вновь велась в Мюнхене, в написании картины принял участие Иван Мясоедов и ряд других живописцев. Панорама площадью 1725 метров была представлена 11 сентября 1912 года во временном деревянном павильоне, построенном по проекту Павла Воронцова-Вельяминова на Чистых прудах.
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Панорама показывает подготовку русской контратаки после потери Багратионовых флешей. Наполеон смог нащупать слабое место русской обороны и основное сражение разворачивается на левом фланге – за деревню Семёновская. На картине присутствуют Кутузов и Барклай де Толли (которых, по идее, видно быть не должно), Дмитрий Дохтуров и Пётр Коновницин, заместившие Багратиона после ранения, а также Наполеон и французский маршал Иоахим Мюрат.
Интересный момент – во всей картине только один из более чем четырёх тысяч персонажей обращён лицом к зрителю (сцена боя архангельских и саксонских кирасир на ржаном поле), причём считается, что он вполне историчен – его прототипом был лейб-гвардии вахмистр Игнатий Рыбас, вырвавшийся вперёд во время атаки и оказавшийся в окружении французов (в данном случае – немцев, но не суть). Рядом с ними видны драгуны Киевского, Новороссийского, Харьковского и Черниговского полков, а также ахтырские гусары (Денис Давыдов в сражении участия не принимал). Забавная деталь – поляки Юзефа Понятовского сражаются под перевёрнутым польским флагом…
Судьба полотна была сложная. Из-за спешки не была обеспечена гидроизоляция помещения, отчего страдали холсты; из-за популярности экспозиция продолжалась не один, а два сезона. В довершение всего в августе 1914 года панораму пришлось срочно демонтировать, потом что внезапно оказалось, что французы – союзники, а художник уехал в Германию… Ему ещё и оправдываться пришлось: "я родился и жил более 22 лет в России, где получил своё образование, я исключительно пишу картины из русского быта и русской боевой жизни, по всем этим признакам меня следует считать русским художником" (ещё бы написал, что он урождённый француз).
© Фото : Василия СтоякинБородинское сражение (фрагмент панорамы)
© Фото : Василия Стоякин
Бородинское сражение (фрагмент панорамы)
После Октябрьской революции здание вместе с картиной Рубо было передано электротехнической школе, использовалось для проведения пролетарских новогодних ёлок и размещения литературно-художественного кружка. В начале 1918 года павильон был вновь закрыт, а позже – снесён.
Полотно хранилось в ненадлежащих условиях и в 1939 году комиссия под руководством Игоря Грабаря пришла к выводу о невозможности восстановления – погибло около 900 кв. метров. Однако после войны группа реставраторов во главе с Павлом Кориным (он, среди прочего, восстанавливал фрески Васнецова и Нестерова во Владимирском соборе в Киеве) сумела воссоздать полотно, традиционно добавив туда отсебятину. Например, там появился раненый Багратион, которого в этом эпизоде быть не могло – он был ранен примерно в 9:30, а события картины происходят в 12:30 (даже если бы он был ранен около полудня, как говорят некоторые источники, его всё равно сразу эвакуировали). Однако экспонировать полотно всё равно было негде.
Только в 1962 году на территории бывшей деревни Фили, рядом с избой, где Кутузов проводил исторический военный совет (изба была восстановлена в 1887 году), было построено новое здание – специально для панорамы. Там она находится и по сей день, причём сейчас Бородинская панорама разрослась в музейный центр с несколькими десятками тысяч экспонатов. В 2006-07 годах в структуру музея-панорамы вошёл Музей героев Советского Союза и России.
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В 1913 году Рубо выехал в Мюнхен. Формально – поправлять здоровье, но фактически же он был назначен комиссаром русского отдела Мюнхенской выставки и даже получил за эту работу орден Св. Владимира IV степени.
Ну а потом он застрял в Германии – сначала из-за начавшейся Первой Мировой войны (в декабре был вынужден принять немецкое подданство), а потом – революции. Писал потихоньку баварские пейзажи.
Сейчас 185 работ Франца Рубо хранятся в 41 музее мира, а также в частных коллекциях. Однако, по некоторым данным, только в кавказский период творчества он написал около 200 картин, большая часть из которых считается утраченными.
Умер он в Мюнхене 13 марта 1928 года в безвестности.
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