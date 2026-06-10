https://ukraina.ru/20260610/tragediya-oborony-sevastopolya-nakanune-170-letiya-frantsa-rubo-1079637631.html

Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...

Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо... - 10.06.2026 Украина.ру

Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...

10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских БПЛА по музею "Панорама "Оборона Севастополя": "Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен". Трагедия эта не первая - так уже было в 1942 году... Зеленский последователен в своих симпатиях

2026-06-10T09:15

2026-06-10T09:15

2026-06-10T09:40

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Франц (при рождении – Франсуа Иван) Алексеевич Рубо родился 17 июня 1856 года в Одессе, в семье французского книготорговца Оноре Рубо (Алексеем его видимо окрестили по третьему имени – Алексис) из Марселя.В юности он учился в гимназии и Одесской художественной школе, потом продолжил образование в Королевской Академии художеств в Мюнхене, откуда был отчислен по неизвестной причине, и в частной школе Юзефа Брандта. Там он специализировался на батальной живописи и заинтересовался оформлением панорам. В дальнейшем он жил в основном в окрестностях Мюнхена, пользуясь возможностями, которые давал "безвиз" XIX века.Впервые принял участие в художественной выставке в 1882 году с картиной "Атака запорожцев в степи", но замечен был только в 1883-м, когда представил на выставке в императорской Академии художеств картину "Улица в Ермолинцах Подольской губернии" (Ярмолинцы – посёлок в современной Хмельницкой области).Несколько лет за счёт императорского пенсиона ездил по Малороссии, Кавказу и Средней Азии, познакомился с императором Александром III и Цесаревичем Николаем Александровичем.В 1886 году для тифлисского "Храма Славы" (сейчас – национальная картинная галерея Грузии) он получил заказ на 19 картин о Кавказских войнах. Всего написал 15 картин, охватывающие период с 1722 по 1885 год.В 1898 году в императорской Академии художеств была представлена первая картина этого цикла – "Живой мост", сразу наделавшая много шума. На ней был изображён эпизод русско-персидской войны 1805 года, когда батальон полковника Павла Карягина (около 500 человек при двух пушках) на протяжении трёх недель сдерживал 40-тысячную персидскую армию Аббас-Мирзы до подхода главных русских сил, во главе с генералом от инфантерии князем Павлом Цициановым.Во время одного из манёвров пушки потребовалось перевезти через глубокую промоину и солдаты, по инициативе рядового Гаврилы Сидорова, соорудили из подручных материалов мост, который сами же поддерживали руками, встав под ним. Одна из пушек сорвалась и убила двух солдат, включая Сидорова. Рубо, изображая этот эпизод, немного погрешил против исторической правды, обрядив солдат в новую форму, введённую в 1810 году.В 1896 году на художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально построенном павильоне "Покорение Кавказа" была выставлена первая панорама работы Рубо, написанная шестью годами раньше – "Штурм аула Ахульго".Это была "проба пера", стоившая Рубо немало денег, но зато принёсшая звание профессора Баварской академии художеств, баварский орден Св. Михаила, французский орден Почётного легиона и славу специалиста по панорамам. "Храм славы" в конце концов панораму выкупил, но расходы художника вырученная сумма не покрыла (он получил 15 тыс. рублей, потратив 35 тыс.), а у галереи не было помещения, в котором она могла бы поместиться (некоторое время её демонстрировали в рубовской же панораме в Севастополе).На картине был изображён момент штурма резиденции имама Шамиля летом 1839 года отрядом Отдельного кавказского корпуса под командованием генерал-адъютанта Павла Граббе. В центре полотна – переправа солдат Апшеронского полка по мосту через реку Койсу и уличный бой в Ахульго. На полотне присутствовали оба полководца. На переднем плане были сооружены декорации – выстроенные в натуральную величину сакли, части моста и фигуры людей.К сожалению, это полотно целиком до нас не дошло, в Дагестанском государственном музее искусств хранятся фрагменты общей площадью 30 кв. метров из 1440. На основе сохранившихся фотографий в Художественной студии им. Грекова по инициативе заслуженного художника России Николая Соломина в 1997 году создали уменьшенный вариант полотна, который экспонируется в Махачкале.В 1901 году Рубо получил заказ на создание панорамы, посвящённой обороне Севастополя. Огромное полотно площадью 1610 кв. метров писала группа из более чем 20-ти немецких художников, включая Карла Фроша и Оскара Мерте, в Мюнхене. 14 мая 1905 года её представили публике в Севастополе, для чего по проекту Фридриха Энберга был выстроен специальный павильон. Само здание выстроено не на кургане, а в месте, где находился Четвёртый бастион, который защищал, в частности, Лев Толстой.Для полотна был выбран бой на Малаховом кургане 18 (6 по старому стилю) июня 1855 года, когда русским войска удалось отразить очередной штурм интервентов. Рубо при этом пришлось столкнуться с цензурой (довольно травоядной, впрочем) – его, в частности, пытались убедить заменить Павла Нахимова на командующего Крымской армией князя Петра Горчакова.В 1942 году части панорамы, сильно пострадавшей от пожара во время немецкой бомбардировки, эвакуировали из города на последнем прорвавшимся в город надводном корабле – лидере "Ташкент". Впрочем, спасённый материал восстановлению не подлежал (он ещё и промок), и панораму пришлось пересоздавать по-новому на основании архивных материалов (причём были добавлены эпизоды, которых изначально не было). Вновь она была представлена публике после реставрации в 1954 году и до сих пор находится в Севастополе.В 1903 художник был назначен профессором батальной живописи Высшего художественного училища при Академии Художеств в Петербурге. Среди его учеников – Митрофан Греков ("Трубачи Первой конной армии", "Тачанка", в 1934 году возглавил коллектив по созданию панорамы "Штурм Перекопа"), Михаил Авилов ("Поединок Пересвета с Челубеем"), Пётр Котов (автор ряда портретов, в том числе – Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.Х. Багрямяна).В 1910 году Рубо стал действительным членом императорской Академии художеств.В 1909 году император Николай II заказал ему панораму Бородинского сражения (инициатором был сам Рубо). Работа вновь велась в Мюнхене, в написании картины принял участие Иван Мясоедов и ряд других живописцев. Панорама площадью 1725 метров была представлена 11 сентября 1912 года во временном деревянном павильоне, построенном по проекту Павла Воронцова-Вельяминова на Чистых прудах.Панорама показывает подготовку русской контратаки после потери Багратионовых флешей. Наполеон смог нащупать слабое место русской обороны и основное сражение разворачивается на левом фланге – за деревню Семёновская. На картине присутствуют Кутузов и Барклай де Толли (которых, по идее, видно быть не должно), Дмитрий Дохтуров и Пётр Коновницин, заместившие Багратиона после ранения, а также Наполеон и французский маршал Иоахим Мюрат.Интересный момент – во всей картине только один из более чем четырёх тысяч персонажей обращён лицом к зрителю (сцена боя архангельских и саксонских кирасир на ржаном поле), причём считается, что он вполне историчен – его прототипом был лейб-гвардии вахмистр Игнатий Рыбас, вырвавшийся вперёд во время атаки и оказавшийся в окружении французов (в данном случае – немцев, но не суть). Рядом с ними видны драгуны Киевского, Новороссийского, Харьковского и Черниговского полков, а также ахтырские гусары (Денис Давыдов в сражении участия не принимал). Забавная деталь – поляки Юзефа Понятовского сражаются под перевёрнутым польским флагом…Судьба полотна была сложная. Из-за спешки не была обеспечена гидроизоляция помещения, отчего страдали холсты; из-за популярности экспозиция продолжалась не один, а два сезона. В довершение всего в августе 1914 года панораму пришлось срочно демонтировать, потом что внезапно оказалось, что французы – союзники, а художник уехал в Германию… Ему ещё и оправдываться пришлось: "я родился и жил более 22 лет в России, где получил своё образование, я исключительно пишу картины из русского быта и русской боевой жизни, по всем этим признакам меня следует считать русским художником" (ещё бы написал, что он урождённый француз).После Октябрьской революции здание вместе с картиной Рубо было передано электротехнической школе, использовалось для проведения пролетарских новогодних ёлок и размещения литературно-художественного кружка. В начале 1918 года павильон был вновь закрыт, а позже – снесён.Полотно хранилось в ненадлежащих условиях и в 1939 году комиссия под руководством Игоря Грабаря пришла к выводу о невозможности восстановления – погибло около 900 кв. метров. Однако после войны группа реставраторов во главе с Павлом Кориным (он, среди прочего, восстанавливал фрески Васнецова и Нестерова во Владимирском соборе в Киеве) сумела воссоздать полотно, традиционно добавив туда отсебятину. Например, там появился раненый Багратион, которого в этом эпизоде быть не могло – он был ранен примерно в 9:30, а события картины происходят в 12:30 (даже если бы он был ранен около полудня, как говорят некоторые источники, его всё равно сразу эвакуировали). Однако экспонировать полотно всё равно было негде.Только в 1962 году на территории бывшей деревни Фили, рядом с избой, где Кутузов проводил исторический военный совет (изба была восстановлена в 1887 году), было построено новое здание – специально для панорамы. Там она находится и по сей день, причём сейчас Бородинская панорама разрослась в музейный центр с несколькими десятками тысяч экспонатов. В 2006-07 годах в структуру музея-панорамы вошёл Музей героев Советского Союза и России.***В 1913 году Рубо выехал в Мюнхен. Формально – поправлять здоровье, но фактически же он был назначен комиссаром русского отдела Мюнхенской выставки и даже получил за эту работу орден Св. Владимира IV степени.Ну а потом он застрял в Германии – сначала из-за начавшейся Первой Мировой войны (в декабре был вынужден принять немецкое подданство), а потом – революции. Писал потихоньку баварские пейзажи.Сейчас 185 работ Франца Рубо хранятся в 41 музее мира, а также в частных коллекциях. Однако, по некоторым данным, только в кавказский период творчества он написал около 200 картин, большая часть из которых считается утраченными.Умер он в Мюнхене 13 марта 1928 года в безвестности.

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история, севастополь, россия, германия, михаил кутузов, художник, 1900-е, 1910-е, картина, крымская война, отечественная война 1812 года, кавказ, средняя азия, российская империя, бавария, реставрация