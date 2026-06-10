https://ukraina.ru/20260610/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080033791.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 1:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T01:15

2026-06-10T01:15

2026-06-10T01:16

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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Внимание по возможным пускам Штормов или аналогов авиацией", — говорится в сообщениях мониторинговых каналов.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тульской, Тамбовской, Астраханской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск).В 21:01 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты. Росавиация также сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о повреждении энергообъектов и частичном отключении электричества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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