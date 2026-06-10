Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 1:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T01:15
2026-06-10T01:16
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лнр
днр
ростовская область
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белгородская область
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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Внимание по возможным пускам Штормов или аналогов авиацией", — говорится в сообщениях мониторинговых каналов.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тульской, Тамбовской, Астраханской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск).В 21:01 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты. Росавиация также сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о повреждении энергообъектов и частичном отключении электричества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, ростовская область, херсонская область, запорожская область, белгородская область, крым, краснодарский край, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", саратовская область, липецк, орловская область, брянская область, воронежская область, курская область, московская область, калужская область, смоленск, тверь, волгоградская область, самара, пенза, ульяновская область, псков, сочи, росавиация, аэропорт, аэропорты, геленджик, пво, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:15 10.06.2026 (обновлено: 01:16 10.06.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА. Сводку на 1:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Внимание по возможным пускам Штормов или аналогов авиацией", — говорится в сообщениях мониторинговых каналов.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тульской, Тамбовской, Астраханской областях.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск).
В 21:01 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты. Росавиация также сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил о повреждении энергообъектов и частичном отключении электричества.
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