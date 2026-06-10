Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру
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Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
Взрывы гремят в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T07:55
2026-06-10T07:55
сво
спецоперация
харьков
одесса
сумская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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🟥 Взрывы раздаются также в Сумах.🟥 Кроме того, они прогремели в Одессе и Кролевце Сумской области Украины.🟥 Новые многочисленные удары российских "Гераней" фиксируют в Харькове в разных районах города.🟥 Параллельно множество ударов наносится по временно оккупированному Запорожью.🟥 ВСУ утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс". 🟥 Он же добавил, что восемь округов остались без света из-за ночной атаки ВСУ.О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, харьков, одесса, сумская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьков, Одесса, Сумская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО

07:55 10.06.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото
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Взрывы гремят в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы раздаются также в Сумах.
🟥 Кроме того, они прогремели в Одессе и Кролевце Сумской области Украины.
🟥 Новые многочисленные удары российских "Гераней" фиксируют в Харькове в разных районах города.
🟥 Параллельно множество ударов наносится по временно оккупированному Запорожью.
🟥 ВСУ утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс".
🟥 Он же добавил, что восемь округов остались без света из-за ночной атаки ВСУ.
О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
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