https://ukraina.ru/20260610/rossiyskie-gerani-udarili-po-kharkovu-i-zaporozhyu-novosti-svo-1080038134.html
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
Взрывы гремят в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T07:55
2026-06-10T07:55
2026-06-10T07:55
сво
спецоперация
харьков
одесса
сумская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Взрывы раздаются также в Сумах.🟥 Кроме того, они прогремели в Одессе и Кролевце Сумской области Украины.🟥 Новые многочисленные удары российских "Гераней" фиксируют в Харькове в разных районах города.🟥 Параллельно множество ударов наносится по временно оккупированному Запорожью.🟥 ВСУ утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс". 🟥 Он же добавил, что восемь округов остались без света из-за ночной атаки ВСУ.О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
харьков
одесса
сумская область
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, харьков, одесса, сумская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьков, Одесса, Сумская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
Взрывы гремят в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы раздаются также в Сумах.
🟥 Кроме того, они прогремели в Одессе и Кролевце Сумской области Украины.
🟥 Новые многочисленные удары российских "Гераней" фиксируют в Харькове в разных районах города.
🟥 Параллельно множество ударов наносится по временно оккупированному Запорожью.
🟥 ВСУ утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс".
🟥 Он же добавил, что восемь округов остались без света из-за ночной атаки ВСУ.