https://ukraina.ru/20260610/rossiyskie-gerani-udarili-po-kharkovu-i-zaporozhyu-novosti-svo-1080038134.html

Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО

Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру

Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО

Взрывы гремят в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T07:55

2026-06-10T07:55

2026-06-10T07:55

сво

спецоперация

харьков

одесса

сумская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg

🟥 Взрывы раздаются также в Сумах.🟥 Кроме того, они прогремели в Одессе и Кролевце Сумской области Украины.🟥 Новые многочисленные удары российских "Гераней" фиксируют в Харькове в разных районах города.🟥 Параллельно множество ударов наносится по временно оккупированному Запорожью.🟥 ВСУ утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются, сообщил губернатор Владимир Сальдо в канале на платформе "Макс". 🟥 Он же добавил, что восемь округов остались без света из-за ночной атаки ВСУ.О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.

харьков

одесса

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, харьков, одесса, сумская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру