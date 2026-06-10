https://ukraina.ru/20260610/ekonomika-ukrainy-i-voyna-kim-publitsist-i-novye-realii-rynka-truda-1080006801.html

Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда

Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда - 10.06.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда

Главной новостью последних дней можно назвать успех киевской власти в борьбе с экспортом зерновых из Новороссии, а также готовность ЕС санкционировать задержание российских танкеров в Средиземном море

2026-06-10T06:50

2026-06-10T06:50

2026-06-10T06:50

эксклюзив

виталий ким

россия

игорь терехов

европа

украина

ес

артемсоль

снг

виктор янукович

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Заодно небезынтересны публицистические упражнения главы Николаевской области Виталия Кима и наблюдения сервиса OLX об изменении реалий украинского рынка труда.Ким-публицист и Терехов-восстановитель"По окончании войны Украина будет иметь все предпосылки для возвращения статуса одного из ключевых логистических и транзитных центров Европы", — пишет в своей колонке на портале Delo.ua Ким и добавляет, что доля транспорта и логистики в украинском ВВП должна вырасти с 6,5% до 15% и больше. Ставку, как полагает Ким, нужно делать на интермодальные перевозки (порт/железная дорога/автотранспорт), а также интеграцию в трансевразийские транспортные маршруты.Чтение текстов Кима оставляет двойственное впечатление. Если он их писал лично (что не факт), то можно похвалить его за старание — современные политики с длинными жанрами практически не работают. Мемуары пишут литературные негры, тексты выступлений — спичрайтеры, а те всё сильнее халтурят и полагаются на нейросети. Поэтому колонка — первый шаг к восстановлению мыслительной деятельности.В то же время Ким в своих размышлениях об Украине как транспортно-логистическом центре Европы опоздал лет примерно на 15. Украина была одним из логистических центров, но не столько для Европы, под которой теперь подразумевается Евросоюз, сколько для стран СНГ. Из Одесского порта через промтоварный рынок "7 километр" поставлялись вещи в Россию, до 2004 года через Одесскую область экспортировалась промышленная продукция из Приднестровья. При позднем Януковиче были шансы на интеграцию Украины в инфраструктуру Нового шёлкового пути.Но всё это в прошлом.Постмайданная власть сделала всё, чтобы превратить Украину в транспортно-логистический тупик, и преуспела в этом. Перенос гражданской войны в Донбасс отрезал Украину от сухопутного пути в Закавказье, оставив лишь паром. Бесконечные газовые войны с Россией сократили транзит газа по украинской ГТС. А теперь украинская ГТС в транзитном режиме работать уже не может: через "Сохрановку" Украина газ отказалась прокачивать ещё в 2022 году, а "Суджу" уничтожила в ходе отступления из Курской области. Аферы "Привата" с нефтью сделали украинские нефтепроводы для России тупиковыми, а оставшуюся работать южную ветку нефтепровода "Дружба" Киев с 2022 года использует лишь как инструмент влияния на Венгрию. Разрыв авиасообщения с Россией превратил на 5 лет — с 2015 по 2020 годы — Минск в авиахаб. Война с Россией, которую как мог приближал Зеленский, довершила начатое, превратив Украину в транспортный тупик между Европой и Россией и Белоруссией: с ними нет никакого прямого транспортного сообщения. Остаточная торговля со странами Средней/Центральной Азии постепенно сократится из-за усиления конкуренции с российскими товарами, которые будут дешевле из-за меньших производственных издержек и расходов на логистику.О каком восстановлении транспортно-логистического потенциала может идти речь после гипотетического окончания войны — решительно непонятно.Из того же порядка и размышления градоначальника Харькова Игоря Терехова на всеукраинском форуме "Наука и учёные украинской прифронтовой зоны" о модели восстановления Харькова после окончания войны. Терехов считает — и вполне логично — что восстановление должно происходить с опорой на научный, образовательный и интеллектуальный потенциал города. Главный вопрос в том, с кем из новых "партнёров" Украины этот потенциал развивать.Украина против российских судовГенпрокурор Руслан Кравченко похвастался тем, что шведский суд 4 июня принял решение об аресте судна CAFFA, которое, как считает Киев, занималось систематическим вывозом украинской продукции с "временно оккупированных территорий". Шведские власти задержали сухогруз ещё 6 марта в Балтийском море в ходе операции под кодовым названием "Чёрный кофе". В момент задержания судно шло под гвинейским флагом (Швеция и Украина считают его ложным) из Касабланки в Санкт-Петербург и якобы принадлежало к российскому "теневому флоту".К тому моменту CAFFA была в украинских санкционных списках и подозревалась в "незаконном вывозе украинского зерна". Как следствие, шведы задержали экипаж судна (впоследствии его отпустили), но само судно арестовали и готовятся передать Украине.А 8 июня страны Евросоюза (ЕС) разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на встречу министров обороны стран ЕС.По сути, ЕС, обкатав практику ареста танкеров с российской нефтью, ужесточает ограничения для России; заодно НАТО одобряет практику уничтожения российских газовозов с помощью БЭКов и взрывных устройств в Средиземном и Балтийском морях и не противодействует налётам БПЛА на российские порты в Ленинградской области.Как видно, безнаказанность поощряет наглость. Теперь российские танкеры придётся собирать в конвои и проводить через спорные воды, отражая нападения украинских БЭКов и европейские десанты, а на каждом танкере и сухогрузе держать вооружённую охрану.Новые реалии рынка трудаСервис "OLX Работа" провёл исследование украинского рынка труда. За 4 года с начала войны количество вакансий домработницы сократилось на 68% — с 287 до 93, а специалистов в сфере клининга и домашнего персонала — на 60%. Вакансий таксистов стало меньше на 67%: 213 вместо 646. На 65% сократилось количество вакансий для работников без опыта: 993 вместо 2,8 тыс. Запрос на торговых представителей "усох" на 65%, спрос на репетиторов сократился на 57%.В то же время сократилась потребность и в специалистах рабочих специальностей. Вакансий сварщиков стало меньше на 46%, косметологов — на 43%, менеджеров по закупкам ищут теперь на 38% меньше.Никаких общих выводов из этой статистики сделать не получится. Спрос на домработниц сократился из-за отъезда массы обеспеченных граждан за границу, где у них теперь домработницы из числа местных жителей. Таксисты наверняка ушли в агрегаторы и частичную занятость, поэтому вакансии на OLX не размещают. Потребность в студентах сократилась из-за "усыхания" экономики и "оптимизации" затрат, да и самих студентов стало сильно меньше — сказывается вывоз родителями своих детей до достижения ими совершеннолетия вместе с общим оттоком молодёжи в возрасте от 18 до 23 лет. Косметологи — преимущественно женщины — уехали в Европу, у менеджеров по закупкам стало меньше работы из-за скукоживания экономики.Плюс стоит учесть фактор мобилизации: мужчины ищут места с бронью, что не может не искажать реалии локального рынка труда. К слову, о студентах: из украинских вузов отчислили почти 30 тыс. студентов — ранее поступление в университеты было способом уклонения от мобилизации. За время войны количество студентов-мужчин старше 25 лет выросло почти в 8 раз — примерно с 30 до 230 тыс. человек. Теперь студентами пополняют штурмовые части ВСУ.Прочие новостиУкраина получила седьмой транш от ЕС в рамках Ukraine Facility на 2,8 млрд евро.Водоканалы в Черновцах, Запорожье, Кривом Роге и Дрогобыче подняли тарифы на водоснабжение и водоотведение в диапазоне от 80% до 100%.За последние 10 лет количество сделок купли-продажи недвижимости с участием иностранных граждан в Польше выросло почти в 5 раз, а в 2025 году иностранцы приобрели свыше 17,7 тыс. квартир, что на 2% больше, чем в 2024 году. На этом фоне правительство Польши инициировало изменение процедуры покупки иностранными гражданами недвижимости. Если раньше органы власти узнавали о сделках с запозданием в силу бумажного документооборота, то вскоре соответствующие документы им будут присылать исключительно в цифровом виде. Следующий логичный шаг — введение точечных ограничений на покупку недвижимости иностранцами.Итоги аудита предприятия "Волыньуголь" выявили нарушения на десятки миллионов гривен, а общая задолженность перед горняками превысила 137 млн гривен. Хорошая иллюстрация уровня госуправления на фоне потери шахт Донбасса.С начала года Украине передали 3325 единиц энергетического оборудования, ожидается поступление ещё 1520 генераторов, а также 450 трансформаторов и 159 единиц другого оборудования, включая котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.Владелец сети из более чем 60 ресторанов GastroFamily Елена Борисова сообщила, что за последние полгода блюда в ресторанах подорожали в целом на 30%, а отдельные — и вовсе на 70%. Заодно посещаемость ресторанов сократилась, а у оставшихся посетителей выросли ожидания от ресторанов — им хочется ощутить вау-эффект и испытать особые эмоции, что, впрочем, логично: так легче обосновать свои траты.В Одесской области на полную мощность запустили Черноморский завод соли, который методом выпаривания воды производит пищевую соль — её единственным производителем было предприятие "Артёмсоль", которое перешло под контроль России по итогам боёв за Артёмовск и Соледар. Новый завод запускали турецкие специалисты совместно с бывшими работниками "Артёмсоли", а предприятие мощностью 15 тыс. тонн соли в месяц позволит закрыть 50% украинских потребностей в данном минерале. В планах значится освоение Куяльницкого лимана, что позволит производить 200 тыс. тонн соли в год.Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на конференции GRAIN UKRAINE ("Зерновая Украина") рассказал об интересной специфике европейских мер поддержки с/х производителей. В случае вступления Украины в ЕС агрохолдинги не смогут получать европейские дотации, так как их размер больше установленного в ЕС норматива. Поэтому 80% агрохолдингов придётся дробиться или добиваться изменения европейских правил. Заодно адаптация к европейским стандартам в части использования средств защиты растений потребует расходов в диапазоне от 2 до 4 млрд евро, а замена привычных пестицидов снизит конкурентоспособность украинских зерновых на мировом рынке, куда сейчас отгружается бо́льшая часть продукции.Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море

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эксклюзив, виталий ким, россия, игорь терехов, европа, украина, ес, артемсоль, снг, виктор янукович