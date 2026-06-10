https://ukraina.ru/20260610/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-obnovlnnaya-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1080037735.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T05:18

2026-06-10T05:18

2026-06-10T05:18

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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР."Крылатые ракеты через Воронежскую область в тыловые регионы", — отмечается в последних сообщениях российских мониторинговых каналов.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ивановской, Владимирской, Самарской, Тульской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Астраханской областях, в Татарстане.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня и в ночь на 10 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск и 4:53 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск), Ульяновска (Баратаевка, 3:02 мск), Самары (Курумоч, 3:29 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 3:50 мск).Росавиация сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА в ходе второй за ночь атаки на город повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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