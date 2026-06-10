Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T05:18
2026-06-10T05:18
украина.ру
росавиация
россия
аэропорты
аэропорт
сочи
саратовская область
ульяновская область
самара
нижний новгород
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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР."Крылатые ракеты через Воронежскую область в тыловые регионы", — отмечается в последних сообщениях российских мониторинговых каналов.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ивановской, Владимирской, Самарской, Тульской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Астраханской областях, в Татарстане.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня и в ночь на 10 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск и 4:53 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск), Ульяновска (Баратаевка, 3:02 мск), Самары (Курумоч, 3:29 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 3:50 мск).Росавиация сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА в ходе второй за ночь атаки на город повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, росавиация, россия, аэропорты, аэропорт, сочи, саратовская область, ульяновская область, самара, нижний новгород, нижегородская область, татарстан, кировск, воронежская область, липецк, пенза, белгородская область, ростовская область, херсонская область, запорожская область, лнр, днр, крым, севастополь, краснодарский край, ивановская область, орловская область, брянская область, курская область, московская область, калужская область, смоленск, тверь, рязанская область, волгоградская область, псков, геленджик, краснодар, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

05:18 10.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:00 мск 10 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 9 июня и в ночь на 10 июня объявлялась в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
"Крылатые ракеты через Воронежскую область в тыловые регионы", — отмечается в последних сообщениях российских мониторинговых каналов.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ивановской, Владимирской, Самарской, Тульской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Херсонской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Астраханской областях, в Татарстане.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 9 июня и в ночь на 10 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи (19:45 мск и 4:53 мск), Саратова (Гагарин, 22:23 мск), Ульяновска (Баратаевка, 3:02 мск), Самары (Курумоч, 3:29 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 3:50 мск).
Росавиация сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА в ходе второй за ночь атаки на город повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.".
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