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Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ
Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ - 10.06.2026 Украина.ру
Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ
Власти Грузии подготовили новый пакет поправок в миграционное законодательство, который ужесточит получение вида на жительство для российских заявителей, пишет Haqqi
2026-06-10T10:57
2026-06-10T10:57
2026-06-10T10:57
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Поправки, в частности, ужесточат получение вида на жительство для иностранных студентов и супругов граждан страны, уточнила пресс-служба МВД страны.Учебный ВНЖ смогут оформить только иностранцы, обучающиеся в аккредитованных учебных заведениях. Основанием для аннулирования документа станут нарушение академических требований, несоблюдение условий трудоустройства или длительное отсутствие в стране. Для поступления в грузинские вузы и колледжи теперь потребуется предоставить международный языковой сертификат или сдать экзамен по иностранному либо государственному языку.Также в Грузии начнут борьбу с фиктивными браками ради ВНЖ или гражданства. МВД предлагает признать их уголовным преступлением. Для проверки таких браков создадут спецкомиссию.Парламент рассмотрит новый законопроект в ускоренном порядке 23 июня.В 2024 году в стране постоянно проживали около 250 тысяч иностранцев, что составляет 6,6 процента населения. Это примерно в десять раз больше, чем в 2016 году. Значительную часть прироста обеспечили россияне и украинцы, переехавшие после начала конфликта на Украине.О проблемах релокантов - в материале Российским релокантам грозит депортация из США. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, россия, украина, мвд, украина.ру
Новости, Грузия, Россия, Украина, МВД, Украина.ру
Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ
Власти Грузии подготовили новый пакет поправок в миграционное законодательство, который ужесточит получение вида на жительство для российских заявителей, пишет Haqqi
Поправки, в частности, ужесточат получение вида на жительство для иностранных студентов и супругов граждан страны, уточнила пресс-служба МВД страны.
Учебный ВНЖ смогут оформить только иностранцы, обучающиеся в аккредитованных учебных заведениях. Основанием для аннулирования документа станут нарушение академических требований, несоблюдение условий трудоустройства или длительное отсутствие в стране. Для поступления в грузинские вузы и колледжи теперь потребуется предоставить международный языковой сертификат или сдать экзамен по иностранному либо государственному языку.
Также в Грузии начнут борьбу с фиктивными браками ради ВНЖ или гражданства. МВД предлагает признать их уголовным преступлением. Для проверки таких браков создадут спецкомиссию.
Парламент рассмотрит новый законопроект в ускоренном порядке 23 июня.
В 2024 году в стране постоянно проживали около 250 тысяч иностранцев, что составляет 6,6 процента населения. Это примерно в десять раз больше, чем в 2016 году. Значительную часть прироста обеспечили россияне и украинцы, переехавшие после начала конфликта на Украине.