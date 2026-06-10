Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ - 10.06.2026 Украина.ру
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Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ
Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ - 10.06.2026 Украина.ру
Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ
Возможно, России, возможно, придётся жить в условиях перманентного военного конфликта ещё долгое время. Но крах украинской армии может наступить и внезапно — как капитулировала Германия в Первую мировую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T05:55
2026-06-10T05:55
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Журналист спросил эксперта, когда можно рассчитывать на разгром украинской армии, учитывая, что СВО идёт уже четыре года.Зверев заявил, что точного ответа на этот вопрос нет — может случиться всё, что угодно. Может быть, как сказал известный разведчик Андрей Безруков, что России придется жить в условиях перманентного военного конфликта еще лет 20, предположил эксперт.Либо фронт ВСУ рухнет внезапно — по примеру Первой мировой войны, когда германская армия капитулировала, находясь на французской территории, добавил Зверев."Германская армия тогда на французской территории стояла. А потом бабах, ноябрьская революция, императора свергли и "Привет, капитуляция". Не выдержала она военного и экономического напряжения. Такой триггер тоже может случиться", — пояснил эксперт.По словам Зверева, у Украины могут начаться серьёзные проблемы, если США перестанут поставлять оружие европейцам для передачи Киеву. "Есть целый спектр вооружений, который европейцы ей возместить не смогут, потому что они сами его не производят", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ

05:55 10.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Возможно, России, возможно, придётся жить в условиях перманентного военного конфликта ещё долгое время. Но крах украинской армии может наступить и внезапно — как капитулировала Германия в Первую мировую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил эксперта, когда можно рассчитывать на разгром украинской армии, учитывая, что СВО идёт уже четыре года.
Зверев заявил, что точного ответа на этот вопрос нет — может случиться всё, что угодно. Может быть, как сказал известный разведчик Андрей Безруков, что России придется жить в условиях перманентного военного конфликта еще лет 20, предположил эксперт.
Либо фронт ВСУ рухнет внезапно — по примеру Первой мировой войны, когда германская армия капитулировала, находясь на французской территории, добавил Зверев.
"Германская армия тогда на французской территории стояла. А потом бабах, ноябрьская революция, императора свергли и "Привет, капитуляция". Не выдержала она военного и экономического напряжения. Такой триггер тоже может случиться", — пояснил эксперт.
По словам Зверева, у Украины могут начаться серьёзные проблемы, если США перестанут поставлять оружие европейцам для передачи Киеву. "Есть целый спектр вооружений, который европейцы ей возместить не смогут, потому что они сами его не производят", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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