https://ukraina.ru/20260610/pri-raketnoy-atake-na-chuvashiyu-postradali-lyudi---glava-regiona-1080041301.html

При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона

При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона - 10.06.2026 Украина.ру

При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона

Трое людей пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил в канале на платформе "Макс" глава республики Олег Николаев

2026-06-10T09:25

2026-06-10T09:25

2026-06-10T09:25

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"Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев.Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи."Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону - это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", - призвал Николаев.Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, атака