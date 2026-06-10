При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/pri-raketnoy-atake-na-chuvashiyu-postradali-lyudi---glava-regiona-1080041301.html
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона - 10.06.2026 Украина.ру
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
Трое людей пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил в канале на платформе "Макс" глава республики Олег Николаев
2026-06-10T09:25
2026-06-10T09:25
новости
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe35e594eb69933d80a83a166ba08d0.jpg
"Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев.Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи."Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону - это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", - призвал Николаев.Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7954355520568331e632e31c5400d9b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, атака
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, атака

При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона

09:25 10.06.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Трое людей пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил в канале на платформе "Макс" глава республики Олег Николаев
"Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев.
Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.

"Мобилизованы все силы и средства. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", - заверил Николаев.

Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.
"Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону - это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", - призвал Николаев.
Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.
О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руатака
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:25При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
09:15Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...
08:58Ситуация под Константиновкой резко ухудшается для ВСУ - эксперт
08:28Главное за ночь 10 июня
08:00Инвесторы для Новороссии. Нижегородская выставка и франко-бельгийская финансовая интервенция
07:55Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО
07:28Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ
07:00Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками
06:50Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда
06:20Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы
06:10Зачем Си Цзиньпин приехал к Ким Чен Ыну и что это меняет в треугольнике Китай—КНДР—Россия
06:00"Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову
05:55Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ
05:45"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани
05:30"Orion ослепляет, Hermes прожигает корпус": как США скрывают лазерные разработки — мнение Кнутова
05:18Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:15Шуркин лес и "Кущеватое": Алехин назвал места, где "северяне" громят оборону ВСУ под Харьковом
05:00"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу
04:45От эры "баланса интересов" к эпохе "баланса сил": Выдрин объяснил, есть ли шанс на мирные переговоры
04:40Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
Лента новостейМолния