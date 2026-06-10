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При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона - 10.06.2026 Украина.ру
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
Трое людей пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил в канале на платформе "Макс" глава республики Олег Николаев
2026-06-10T09:25
2026-06-10T09:25
2026-06-10T09:25
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"Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев.Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи."Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону - это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", - призвал Николаев.Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. О других событиях - в материале Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, атака
При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона
Трое людей пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил в канале на платформе "Макс" глава республики Олег Николаев
"Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев.
Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.
"Мобилизованы все силы и средства. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", - заверил Николаев.
Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.
"Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону - это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", - призвал Николаев.
Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.