https://ukraina.ru/20260610/molyatsya-na-zapadnye-kredity-i-poluchayut-roskoshnye-podarki-kak-zhivut-ukrainskie-vipy-1080000940.html

Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы

Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы - 10.06.2026 Украина.ру

Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы

Представители украинской политической элиты сейчас высказывают неподдельный щенячий восторг в связи с перечислением транша еврокредита на войну с Россией

2026-06-10T06:20

2026-06-10T06:20

2026-06-10T06:20

эксклюзив

слуга народа

ес

владимир зеленский

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"голос"

россия

киев

украина

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Когда-то украинских чиновников волновали цены на нефть или зерно. Но с момента переворота на Евромайдане эти вопросы постепенно отошли на второй план на фоне выделения невозвратных миллиардов от западных спонсоров.Депутаты Верховной Рады из фракций "Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" обсуждают не столько положение на фронте, сколько вопросы о том, как лучше удовлетворить пожелания кредиторов.В понедельник, 8 июня, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила седьмой транш от Евросоюза по программе Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового платежа объем полученных средств составил 2,6 млрд евро. Всего же, по её словам, общий объем финансирования Украины в рамках программы Ukraine Facility уже достиг 29,4 млрд евро.Кроме того, как сообщает Кильский институт мировой экономики, с начала 2026 года увеличилась и военная помощь Украине. В частности, в том, что касается беспилотных технологий. В марте-апреле Германия направила около 4,2 млрд евро на военную помощь, включая ПВО и беспилотники. Великобритания выделила примерно 1,3 млрд евро, Норвегия — около 600 млн евро. Крупнейший финансовый транш поступил от Японии — 1,1 млрд евро в рамках кредитного механизма ERA, обеспеченного замороженными российскими активами.Глава МИД ЕС Кайя Каллас также сообщила на днях, что Евросоюз планирует перевести Киеву первый транш в 5,9 миллиарда евро из нового 90-миллиардного кредита уже в этом месяце. Отмечается, что эти деньги пойдут на дроны, то есть на убийство российских военных и гражданских.Как пишет украинский оппозиционный паблик "Легитимный", страна уже почти полностью зависит от западных кредитов, которые оплачивают войну."Экономика в коме, страна уже на 90% зависит от западных кредитов, которые оплачивают войну. Теперь ещё и весь кейс зарплат военным должен лечь на плечи спонсоров, которые фактически финансируют эту войну, замалчивают беспредел Зе-власти в кейсе мобилизации и молчат о коррупции окружения Зеленского", — резюмирует канал.Значительная часть этих средств "прилипает" к рукам украинских чиновников, но многочисленные коррупционные скандалы не отбивают у спонсоров желания выделять Киеву миллиарды.Под кредиты украинская элита обязуется исправно поставлять "крепостных" на фронт. По оценкам Союза украинских предпринимателей, новые правила бронирования высвободят для призыва 165-195 тысяч мужчин из 1,1-1,3 млн забронированных. Бывший "слуга народа" Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, утверждает, что это значит ещё 6 месяцев насильственной мобилизации, на которую Зеленскому Евросоюз и выдал кредит.В результате у сотен украинских чиновников волшебным образом образуются дорогостоящие подарки, которые они вносят в свои декларации о доходах. Как сообщает издание "Обозреватель", украинские чиновники, прокуроры, полицейские и таможенники продолжают массово пополнять свои декларации подарками от родственников. Только с начала 2026 года около 500 должностных лиц сообщили о получении таких подарков. Среди них — миллионы гривен наличными, элитные автомобили, земельные участки, квартиры и новые дома.Самый крупный денежный подарок зафиксирован у 29-летнего прокурора Белоцерковской окружной прокуратуры Киевской области Александра Мерзлюка. В мае 2026 года его 76-летняя бабушка подарила ему 5,7 млн грн. При этом на щедрую бабушку никогда не были зарегистрированы юридические лица, а предпринимательской деятельностью она официально не занималась.Сумму в 1,6 млн гривен наличными подарил 79-летний дедушка начальнику отдела таможенного поста "Грушев" Львовской таможни Александру Лоберу.25-летний следователь Национальной полиции в Винницкой области Иван Андрушко внезапно получил подарок от 76-летней бабушки в виде нового трехэтажного дома площадью 283,1 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2025 года выпуска стоимостью 2,4 млн грн. Старушка при этом официально получает пенсию ниже средней.По состоянию на конец мая 2026 года около 270 должностных лиц задекларировали получение крупных денежных подарков, из них около 30 — только за май. Ещё примерно 230 чиновников сообщили о получении недвижимости, автомобилей и другого имущества от престарелых родственников. Сами старушки, как правило, не могут внятно ответить, откуда у них взялось всё это богатство, которое они дарят внукам — прокурорам, начальникам полиции и таможни. Тем не менее сотни таких бабушек, которые живут на валидоле и корвалоле, покупают за миллионы автомобили премиум-класса и недвижимость за границей.Как отмечает оппозиционный блогер Мирослав Олешко, на днях в Киеве возле Офиса президента был зафиксирован один из наиболее редких элитных автомобилей — Mercedes-Maybach V12 Edition. Внешние эмблемы у него из 24-каратного золота. Таких в мире всего 50 штук.При этом прослеживается определенная зависимость в получении подарков украинскими чиновниками: бабушки становятся более скупыми, когда западные спонсоры медлят с выделением кредитов, но вдруг становятся гораздо щедрее, как только поступает помощь от Евросоюза или МВФ.Туман войны и новые авантюры Зеленского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, слуга народа, ес, владимир зеленский, александр дубинский, "голос", россия, киев, украина