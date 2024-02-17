https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра

Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра - 17.02.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра

Снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.

2024-02-17T17:25

2024-02-17T17:25

2024-02-17T17:28

интервью

россия

авдеевка

всу

александр сырский

ясиноватая

часов яр

сво

авиация

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732326_86:35:814:445_1920x0_80_0_0_47fc1e23fd7c13c9e5337eba4b589d50.jpg

Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский, считает обозреватель "Студии 2022" Владислав УгольныйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее новый главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе своих войск из Авдеевки якобы для сохранения жизней личного состава. Наблюдатели отмечают, что подразделения противника покидают свои позиции хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством.- Владислав, еще несколько дней назад казалось, что ВСУ будут цепляться за каждый дом в Авдеевке, но за последнее время сложилось впечатление, что ВС РФ гонялись за ними так, как гоняются с мокрой тряпкой за нашкодившим котом. В чем причина такого внезапного развала фронта?- Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы драться за каждый дом.Ее основные силы были сосредоточены на внешних флангах (Бердычи и Тоненькое), где мы в итоге не смогли пробиться, но в самом городе у нее было ограниченное количество людей.Многие говорили, что если мы окружим Авдеевку, то в котел якобы попадут 7-10 тысяч всушников. Но мне кажется, что их было гораздо меньше. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять каждый дом.Во-вторых, наши военные, которые участвовали в сражении за Авдеевку, отмечали разительное повышение качества взаимодействия с авиацией. Я видел свидетельства, когда спустя 15 минут после вызова огня прилетали самолеты и бросали на указанные позиции ВСУ управляемый ФАБ. Вообще на Авдеевку падало огромное количество авиабомб (от 90 до 250 штук в сутки). Сами представители 3-ей штурмовой бригады ВСУ жаловались, что наши авиабомбы гораздо страшнее артиллерии.Для противника ситуация в Авдеевке резко деградировала в начале февраля, когда мы прорвались на севере в районе водоочистных прудов. Так что держатся за каждый дом они не могли бы ни при каких обстоятельствах.- Вы в телеграм-канале, комментируя эту ситуацию, пишете об идиотизме украинского командования. Почему вы дали такую резкую оценку его действию по Авдеевке?- Потому что ВСУ нужно было выходить из Авдеевки гораздо раньше.Более того, начальник штаба 3-й штурмовой бригады начал рассказывать, что необходимо было срезать наш северный выступ ударом со стороны Новгородского. Но это тоже надо было делать еще как минимум месяц назад.Так что я наблюдаю признаки распада в цепочке управления ВСУ.Без политики тут тоже не обошлось. Снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно.Мне кажется, Сырский очень зол из-за этого. Его просто-напросто подставили.Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время. Потому что Залужный виноват в том, что ситуацию довели до катастрофы для ВСУ, а последствия этой катастрофы будет разгребать Сырский.- Многие говорят, что сейчас ВСУ будут выстраивать оборону вокруг Коксохима. Насколько им это удастся?- Только что появилось видео, где бойцы нашей 114-й бригады подняли флаг России на крыше какого-то цеха Коксохима. Это не значит, что противник ушел с территории завода. Но если ребята не боятся, что ВСУ откроют по ним огонь, возможно, мы увидим полное падение Авдеевки сегодня.- Вы сказали, что противник сконцентрировал свои основные силы на флангах. Как там будут разворачиваться сражения?- На юге (Северное, Ласточкино, Тоненькое) теперь мы будем бить ВСУ во фланг. Взятие Авдеевки означает, что на Северное и Тоненькое мы будем наступать не только с юга как раньше (имея невыгодные позиции), но и с востока, и с самой Авдеевки.Пока я не видел сообщений, что ВСУ взорвали многоэтажки микрорайона Химик (укрепрайон "Крепость"). Будем надеяться, что противник не успеет это организованно взорвать как в Артемовске. Если у него это не удастся, то у нас будут удобные позиции для наступления с востока.На севере (Орловка, Бердычи) многое будет зависеть от того, насколько ВСУ будут цепляться за Коксохим. Теоретически там очень удобно занимать позиции, потому что это большой промышленный комплекс. Но если противник позволил нашим войскам зайти на территорию, где он раньше довольно стойко держал оборону, возможно, Коксохим ВСУ уже оставили.- Остается ли прежним ваш прогноз, что после взятия Авдеевки нашей основной задачей станет выход на рубеж реки Волчья, чтобы занять там оборону?- Если говорить однозначно, то да. Это зависит от того, где ВСУ будут выстраивать оборону. Поступают сообщения, что они отойдут в населенные пункты на линии Бердычи-Орловка-Уманское вдоль небольшой речки. Но у нас теперь открывается небольшой простой для продвижения к Карловке с еще одного направления.Кроме того, противник сообщает, что во время боев за Авдеевку ВС РФ не прекращали продвижение в районе Первомайского (мы контролируем 50% села) и Невельского.Так что после взятия Авдеевки основной наш удар придется в направлении Карловки. Я также ожидаю попыток окружить Красногоровку, которая находится выше Марьинки.- Как в целом взятие Авдеевки повлияет на ход СВО с точки зрения уничтожения сил противника и с точки зрения увеличения наших возможностей?- Насчет уничтожения сил противника не знаю. Зато взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой.Самая Ясиноватая в советское время была одним из крупнейших железнодорожных узлов. Теперь можно будет начать ликвидировать повреждения железнодорожного полотна, которые были нанесены за 10 лет, а потом использовать Ясиноватую как крупный железнодорожный узел.Также у нас появится более удобная дорога Донецк-Горловка. Мы получили дополнительную рокаду (трасса в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта – ред.). Ее тоже нужно отремонтировать (там взорван ряд мостов). Но теперь у нас будет более короткая дорога.Таким образом, победа в Авдеевке увеличивает наши логистические возможности для снабжения группировок.- За каким из направлений мы будем следить так же пристально, как за боями в Авдеевке?- Некоторое время мы все равно будем следить за Авдеевским направлением. После нашего успеха ряд соседних сел практически сразу же перейдет под наш контроль. Также мы будем следить за Часовым Яром и Красногоровкой (между Авдеевкой и Марьинкой).

https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html

https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

россия

авдеевка

ясиноватая

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, авдеевка, всу, александр сырский, ясиноватая, часов яр, сво, авиация, валерий залужный, железная дорога